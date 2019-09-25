В Ленинградской области вспыхнул второй за три дня пожар на НПЗ

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Установка по переработке дизельной фракции загорелась на нефтеперерабатывающем заводе "Кинеф" в Киришском районе Ленинградской области, высота горения факела достигает 15 метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"На технической установке Т 2002 происходит факельное горение высотой 10-15 метров", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Обстоятельства пожара выясняются.