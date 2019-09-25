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РИА Новости

В Ленинградской области вспыхнул второй за три дня пожар на НПЗ

12:18 25.09.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Установка по переработке дизельной фракции загорелась на нефтеперерабатывающем заводе "Кинеф" в Киришском районе Ленинградской области, высота горения факела достигает 15 метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"На технической установке Т 2002 происходит факельное горение высотой 10-15 метров", - сказал собеседник агентства.
Пожарно-спасательные подразделения Ленинградской области принимают участие в ликвидации пожара в Киришском районе
23 сентября, 09:01РИА Новости
При пожаре на НПЗ в Ленинградской области никто не пострадал
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Обстоятельства пожара выясняются.
В понедельник на "Кинефе" произошел пожар блока технологических печей на площади 90 квадратных метров.
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