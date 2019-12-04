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В Татарстане загорелась нефтеперекачивающая станция
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РИА Новости

В Татарстане загорелась нефтеперекачивающая станция

11:21 04.12.2019 (обновлено: 11:30 04.12.2019)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Пожар произошел на нефтеперекачивающей станции "Калейкино" в Альметьевском районе Татарстана, пострадали два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
"На территории нефтеперекачивающей станции "Калейкино" АО "Транснефть - Прикамье" горит неэксплуатируемый резервуар объемом 20 тысяч кубических метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, пострадали два человека. Тушение пожара проводится по третьему номеру сложности. Обстоятельства ЧП выясняются.
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Альметьевский районТатарстанПроисшествия
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