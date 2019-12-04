В Татарстане загорелась нефтеперекачивающая станция

"На территории нефтеперекачивающей станции "Калейкино" АО "Транснефть - Прикамье" горит неэксплуатируемый резервуар объемом 20 тысяч кубических метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, пострадали два человека. Тушение пожара проводится по третьему номеру сложности. Обстоятельства ЧП выясняются.