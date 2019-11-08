Один из пострадавших в пожаре на нефтебазе в Новороссийске умер в больнице

КРАСНОДАР, 8 ноя - РИА Новости. Один пострадавший при пожаре на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске умер в больнице, остальные пятеро переведены в краевую больницу, сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.
По предварительным данным, утром в четверг при проведении сварочных работ в резервуаре хранения на нефтебазе "Грушовая" произошёл взрыв паровоздушной смеси с последующим горением. Изначально спасательное ведомство сообщило о пяти пострадавших. Позднее Минздрав Кубани проинформировал об увеличении количества пострадавших до шести человек. Прокуратура и СК объявили о начале проверок.
"Вчера по линии санавиации в НИИ-ККБ1 (Краснодарскую краевую больницу N 1)... было переведено пять пострадавших. Все госпитализированы. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Один из пострадавших умер в городской больнице №1 города Новороссийска", - сообщила утром пятницы пресс-служба минздрава Кубани.