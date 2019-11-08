Один из пострадавших в пожаре на нефтебазе в Новороссийске умер в больнице

По предварительным данным, утром в четверг при проведении сварочных работ в резервуаре хранения на нефтебазе "Грушовая" произошёл взрыв паровоздушной смеси с последующим горением. Изначально спасательное ведомство сообщило о пяти пострадавших. Позднее Минздрав Кубани проинформировал об увеличении количества пострадавших до шести человек. Прокуратура и СК объявили о начале проверок.