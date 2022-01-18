https://ria.ru/20220118/omikron-1768397059.html

Штамм "Омикрон": насколько опасен и какие вакцины от него защищают

Омикрон в России: чем опасен новый штамм коронавируса, симптомы

Штамм "Омикрон": насколько опасен и какие вакцины от него защищают

“Омикрон”, штамм коронавируса, который впервые зарегистрировали в ноябре 2021 года ЮАР и Ботсване, в декабре “завезли” и в Россию. В начале 2022 года он уже... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T16:20

2022-01-18T16:20

2022-01-18T17:30

воз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. “Омикрон”, штамм коронавируса, который впервые зарегистрировали в ноябре 2021 года ЮАР и Ботсване, в декабре “завезли” и в Россию. В начале 2022 года он уже широко распространился в США и Европе, стремительно растет число заражений в РФ. Важнейшие предполагаемые признаки “омикрона” — высокая скорость передачи и устойчивость к антителам. Чем еще опасна эта новая разновидность COVID-19 и по каким симптомам ее можно распознать — в материале РИА Новости.Омикрон-штамм коронавирусаВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще в ноябре прошлого года признала штамм B.1.1.529, названный по 15-й букве греческого алфавита “омикроном”, "вызывающим озабоченность". Сейчас новый вид коронавируса обнаружен в более чем 100 странах, считается, что он более заразен и распространяется быстрее предшественников. По оценке ВОЗ, высока вероятность заболеть и у вакцинированных.“Омикрон” имеет десятки мутаций в S-белке (его еще называют спайковым или шиповидным), необходимом патогену для заражения клеток. Ученые считают, что многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 как раз и обеспечивают высокую скорость передачи этого варианта и его устойчивость к антителам у переболевших и привитых.По последним на момент публикации материала данным, “омикрон” найден уже более чем у 700 человек во многих регионах России. В середине января 2022 года специалисты отметили рост заболеваемости в 2,6 раза по сравнению с началом месяца.Рекордное количество госпитализаций с омикрон-штаммом отмечается во многих странах мира. Например, в январе очередной рекорд побили в США — там за сутки в больницы попали 135 тысяч человек с коронавирусом, половина случаев приходится на новый вариант. При этом отмечается, что это только официально задокументированные случаи заражения, сколько их на самом деле, остается только догадываться: многие боятся потерять работу и не сообщают о положительном результате теста.Основные симптомы омикрон-штамма“Омикрон” может вызывать у зараженных людей такие симптомы:Температура при заражении новым вариантом коронавируса бывает как ниже 38 градусов, так и выше. Ярко выражены обычно усталость и слабость. Болезнь влияет практически на все системы организма, поэтому такие симптомы могут быть вызваны целым рядом причин.Ломота в суставах, головная боль и повышенная утомляемость – симптомы, присущие как дельта-штамму, так и “омикрону”. Однако все перечисленное в разных комбинациях наблюдалось и у пациентов в первые волны пандемии. При этом новый штамм, по имеющимся данным, не вызывает болезненные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, как “дельта”. Также вирус не опускается в легкие, а остается в бронхах. Как отметил Андрей Кондрахин, чаще всего болезнь протекает, как обычная ОРВИ.Есть также данные, что заразившиеся "омикроном" редко сталкиваются с таким симптомом, как боль в грудной клетке.Чем опасен и чем отличается от других штаммовСимптомы коронавируса при заражении "омикроном" могут проявляться намного быстрее, чем при "дельте" и других известных вариантах. Об этом РИА Новости сообщила заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.Согласно исследованию ученых Ливерпульского университета, штамм "омикрон" более заразен, однако его клинические последствия менее опасны, чем при “дельте”. В ходе эксперимента специалисты заразили подопытных мышей тремя вариантами коронавируса. Исследование показало, что у мышей с "омикроном" клинические последствия были менее тяжелыми по сравнению с теми, у кого были Pango B и "дельта". Кроме того, они восстановились быстрее, а содержание вируса — как в верхних, так и в нижних отделах респираторной системы — у мышей, зараженных "омикроном", было меньше.Параллельно с этим ученые из Гонконга выяснили, что в верхних дыхательных путях (куда возбудитель попадает изначально) новый вид коронавируса размножается в 70 раз быстрее "дельты”. В подтверждение этого Владимир Болибок заявил, что носитель омикрон-штамма коронавируса, чихнув один раз, может одномоментно заразить около ста человек: "До сих пор у нас такого не было ни разу. Корь считалась самым заразным заболеванием, но "омикрон" в этом отношении превзошел даже ее".При этом в нижние дыхательные пути вирус поступает намного медленнее, что снижает риск развития пневмонии и серьезного поражения легких.Известно, что “омикрон” наиболее опасен для пожилых людей, тех, кто еще не прошел полную вакцинацию и имеющих хронические заболевания.“Омикрон” у детейКак отмечают зарубежные ученые, у детей “омикрон”, помимо таких симптомов, как усталость, температура, головная боль, может также вызывать сыпь.Индийские специалисты считают, что штамм может быть более опасным для детей в связи с тем, что частота дыхания у них выше, чем у взрослых, и это делает их более восприимчивыми к содержащимся в воздухе биологическим веществам.Как защититьсяПо словам Андрея Кондрахина, чтобы защититься от нового штамма коронавируса, необходимо соблюдать все те же правила, принятые для борьбы с пандемией вообще: держать социальную дистанцию, носить маску, перчатки, сократить посещение общественных мест.Касается это и прививки: иммунолог Николай Крючков заявил, что ревакцинация может защитить от омикрон-штамма COVID-19. Однако для этого, по его мнению, необходимо сократить сроки между инъекциями.ВакциныЕще в первое время после появления “омикрона” гонконгские ученые заявили, что новый штамм, вероятно, существенно повлияет на эффективность вакцины компании Pfizer, одной из основных в Европе и США.Что касается отечественных вакцин, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что конструирование "Спутника V" под штамм коронавируса "омикрон" фактически закончено, но пока необходимости обновлять препарат нет. По его словам, специалисты подтвердили "лабораторные выводы о том, что "Спутник V" хорошо защищает нас от дельта-штамма, это было окончательное доказательство того, что вакцину менять не надо, а надо просто ревакцинироваться "Лайтом".Исследователи также отметили, что назальная форма "Спутника" эффективна против штамма "омикрон” не только с точки зрения защиты от самого вируса, но и с точки зрения предотвращения его передачи. Она должна поступить в оборот в первой половине 2022 года.О том, что от “омикрона” способна защитить ревакцинация “Спутником Лайт”, сообщил накануне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Министр сослался на российско-итальянское исследование, показавшее хорошую эффективность отечественных вакцин против штамма при повторном введении.Зарубежные препараты AstraZeneca, Moderna, Sinovac показывают сниженную эффективность против “омикрона”, поэтому их разработчики готовят новые варианты вакцин именно против этого штамма коронавируса.При этом в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) предупредили, что не стоит делать ревакцинацию чаще, чем раз в четыре месяца — это может привести к перегрузке иммунитета.Мнения врачейНекоторые специалисты уверены, что “омикрон” станет доминирующим в мире, а затем, еще до конца 2022 года, переживет "падение". При этом он не исчезнет навсегда, а сменится новой вариацией коронавируса. Об этом заявил в интервью радио Sputnik врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов.По мнению заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, к новому штамму следует подходить со всей серьезностью.Эксперт отметила, что для противодействия распространению "омикрона”, как и в случае других штаммов, следует сократить социальные контакты, правильно носить маску, дезинфицировать руки, чаще проветривать помещение и вакцинироваться.СмертностьПо предварительным подсчетам, смертность от омикрон-штамма может быть приблизительно в 4–17 раз ниже, чем среди заразившихся другими видами коронавируса. Согласно наблюдениям африканских медиков, после госпитализации “омикроном” умерли 4,5 % больных, в то время как при прошлых волнах вируса этот показатель доходил до 21 %. Большинство смертей от COVID-19 все еще связаны с “дельтой”.Первый в мире случай смерти от омикрон-штамма зарегистрировали в Великобритании, 13 декабря этот факт подтвердил премьер-министр страны Борис Джонсон.ВОЗ о новом штаммеПо последним предположениям ВОЗ, более половины населения Европы заразится “омикроном” в течение пары месяцев. Сейчас случаи зафиксированы в 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии.Кроме того, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове на брифинге 12 января рассказала, что организация просчитывает разные сценарии развития ситуации, связанные с "омикроном", который во многих странах уже обогнал "дельту"."Вирус развивается. И "омикрон", скорее всего, не последний штамм, о котором мы будем вам говорить. Так что у нас есть элемент непредсказуемости. Мы не имеем ту предсказуемость, которая есть у гриппа, у типичных сезонных заболеваний. Но мы, возможно, придем к этому", - пояснила Ван Керкхове.Прогнозы врачейЧлен-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков считает, что в России новая волна, вызванная “омикроном”, продлится два-три месяца, а вирус будет активно распространяться по все регионам, но большинство заражений придется на Москву — из-за большой скученности людей. При этом специалист прогнозирует, что в будущем COVID-19 станет таким же сезонным заболеванием, как грипп:Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией заявила, что допускает рост заражений коронавирусом до 100 тысяч человек в сутки из-за “омикрона”."Нашими эпидемиологами, математиками, аналитиками разработаны подходы к прогнозированию развития эпидситуации, и эти подходы носят интегрированный, нелинейный характер. И конечно же, мы рисуем прогнозы и краткосрочные, и долгосрочные, и пессимистичные, и оптимистичные. И то, что сегодня мы видим, к сожалению, создает в пессимистичном варианте прогноз по возможному растущему выявлению количества случаев, связанных с COVID-19, до шестизначных цифр на территории России, при неблагоприятном развитии и при несоблюдении тех требований, о которых мы говорим уже два года”, — заявила она.Попова также добавила, что видит признаки ухудшения ситуации. Так, в 35 регионах уровень заболеваемости превышает среднероссийский.Пандемия коронавирусаРаспространение коронавируса началась с Уханя, Китай, в декабре 2019 года. 30 января 2020 года ВОЗ объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией. На середину января 2022 года в мире заразились коронавирусом более 330 миллионов человек, умерли более пяти с половиной миллионов. В России за время пандемии COVID-19 был выявлен более чем у 10 миллионов человек.До появления “омикрона” в мире доминировали четыре штамма коронавируса SARS-CoV-2: “альфа”, “бета”, “гамма” и “дельта”.

https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768344987.html

https://ria.ru/20220117/opasnost-1768139513.html

https://ria.ru/20220118/vaktsinatsiya-1768382570.html

https://ria.ru/20220118/sputnik-1768321171.html

https://ria.ru/20220118/karantin-1768375234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса