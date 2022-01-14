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В Роспотребнадзоре призвали не считать "омикрон" легким заболеванием
В Роспотребнадзоре призвали не считать "омикрон" легким заболеванием - РИА Новости, 14.01.2022
В Роспотребнадзоре призвали не считать "омикрон" легким заболеванием
Не стоит считать "омикрон" легким заболеванием, опыт других стран показывает, что совокупные показатели смертности от него высокие, заявила РИА Новости... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T03:29
2022-01-14T03:29
2022-01-14T03:29
распространение коронавируса
общество
италия
бельгия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
восточная европа
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Не стоит считать "омикрон" легким заболеванием, опыт других стран показывает, что совокупные показатели смертности от него высокие, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она отметила, что набор мер противодействия распространению "омикрона" остается тем же, что и при других вариантах коронавируса – это сокращение контактов между людьми, правильное ношение маски, дезинфекция рук и поверхностей, проветривание помещений и вакцинация."К сожалению, темпы вакцинации в период новогодних праздников значительно снизились. Даже при небольшом ухудшении самочувствия стоит остаться дома и обратиться к врачу. Необходимо пройти тестирование на COVID и грипп, а при возможности и на другие ОРВИ. Своевременное лечение, назначенное доктором, позволит избежать развития неблагоприятных последствий", — подчеркнула Пшеничная.
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общество, италия, бельгия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), восточная европа, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, наталья пшеничная, омикрон-штамм коронавируса
В Роспотребнадзоре призвали не считать "омикрон" легким заболеванием
Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: не стоит считать "омикрон" легким заболеванием