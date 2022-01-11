16:45 11.01.2022 (обновлено: 18:38 11.01.2022)
Попова допустила рост заболеваемости COVID-19 до шестизначных чисел в сутки
Глава Роспотребнадзора Попова: число случаев COVID-19 в сутки может достигнуть 100 тысяч
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в России при неблагоприятном развитии ситуации может достичь ста тысяч случаев в сутки, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"Нашими эпидемиологами, математиками, аналитиками разработаны подходы к прогнозированию развития эпидситуации, и эти подходы носят интегрированный, нелинейный характер. И конечно же, мы рисуем прогнозы и краткосрочные, и долгосрочные, и пессимистичные, и оптимистичные. И то, что сегодня мы видим, к сожалению, создает в пессимистичном варианте прогноз по возможному растущему выявлению количества случаев, связанных с ковид-инфекцией, до шестизначных цифр на территории России, при неблагоприятном развитии и при несоблюдении тех требований, о которых мы говорим уже два года".
Главный санитарный врач подчеркнула, что специалисты видят признаки ухудшения ситуации. Так, в 35 регионах уровень заболеваемости превышает среднероссийский. При этом показатель заболеваемости за первую неделю нового года снизился.
"По итогам первой недели текущего года в стране зарегистрировано 112 006 случаев заболевания COVID-19, и показатель составляет 76,33 на 100 тысяч населения, что еще ниже на 19,4%, чем на финальной неделе ушедшего года", — пояснила Попова.
Она призвала работодателей внимательно относиться к здоровью сотрудников и не допускать до работы тех, кто приходит с симптомами ОРВИ.
Говоря о распространении омикрон-штамма, глава Роспотребнадзора отметила, что выявлено 305 случаев заражения в 13 регионах: это Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская область, Пермский край, Мурманская, Ленинградская, Орловская, Оренбургская области и республика Башкортостан.
Попова предупредила, что инкубационный период "омикрона" короче, чем у предшественников, поэтому человек может стать заразным уже на вторые сутки после инфицирования, а симптомы появляются на третий-пятый день.
По утренним данным оперштаба, в России выявили 17 525 новых случаев COVID-19. Накануне зарегистрировали 15 830 инфицированных, темп прироста увеличился с 0,15 до 0,16 процента. В целом с начала пандемии в России заразились коронавирусом 10 684 204 человека.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.