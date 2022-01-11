https://ria.ru/20220111/koronavirus-1767366467.html

Попова допустила рост заболеваемости COVID-19 до шестизначных чисел в сутки

Попова допустила рост заболеваемости COVID-19 до шестизначных чисел в сутки - РИА Новости, 11.01.2022

Попова допустила рост заболеваемости COVID-19 до шестизначных чисел в сутки

Заболеваемость COVID-19 в России при неблагоприятном развитии ситуации может достичь ста тысяч случаев в сутки, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T16:45

2022-01-11T16:45

2022-01-11T18:38

распространение коронавируса

россия

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в России при неблагоприятном развитии ситуации может достичь ста тысяч случаев в сутки, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.Главный санитарный врач подчеркнула, что специалисты видят признаки ухудшения ситуации. Так, в 35 регионах уровень заболеваемости превышает среднероссийский. При этом показатель заболеваемости за первую неделю нового года снизился."По итогам первой недели текущего года в стране зарегистрировано 112 006 случаев заболевания COVID-19, и показатель составляет 76,33 на 100 тысяч населения, что еще ниже на 19,4%, чем на финальной неделе ушедшего года", — пояснила Попова.Она призвала работодателей внимательно относиться к здоровью сотрудников и не допускать до работы тех, кто приходит с симптомами ОРВИ.Говоря о распространении омикрон-штамма, глава Роспотребнадзора отметила, что выявлено 305 случаев заражения в 13 регионах: это Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская область, Пермский край, Мурманская, Ленинградская, Орловская, Оренбургская области и республика Башкортостан.Попова предупредила, что инкубационный период "омикрона" короче, чем у предшественников, поэтому человек может стать заразным уже на вторые сутки после инфицирования, а симптомы появляются на третий-пятый день.По утренним данным оперштаба, в России выявили 17 525 новых случаев COVID-19. Накануне зарегистрировали 15 830 инфицированных, темп прироста увеличился с 0,15 до 0,16 процента. В целом с начала пандемии в России заразились коронавирусом 10 684 204 человека.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20220111/omikron-1767325511.html

https://ria.ru/20211230/omikron-1766110359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса