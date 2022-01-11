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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220111/koronavirus-1767366467.html
Попова допустила рост заболеваемости COVID-19 до шестизначных чисел в сутки
Попова допустила рост заболеваемости COVID-19 до шестизначных чисел в сутки - РИА Новости, 11.01.2022
Попова допустила рост заболеваемости COVID-19 до шестизначных чисел в сутки
Заболеваемость COVID-19 в России при неблагоприятном развитии ситуации может достичь ста тысяч случаев в сутки, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T16:45
2022-01-11T18:38
распространение коронавируса
россия
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в России при неблагоприятном развитии ситуации может достичь ста тысяч случаев в сутки, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.Главный санитарный врач подчеркнула, что специалисты видят признаки ухудшения ситуации. Так, в 35 регионах уровень заболеваемости превышает среднероссийский. При этом показатель заболеваемости за первую неделю нового года снизился."По итогам первой недели текущего года в стране зарегистрировано 112 006 случаев заболевания COVID-19, и показатель составляет 76,33 на 100 тысяч населения, что еще ниже на 19,4%, чем на финальной неделе ушедшего года", — пояснила Попова.Она призвала работодателей внимательно относиться к здоровью сотрудников и не допускать до работы тех, кто приходит с симптомами ОРВИ.Говоря о распространении омикрон-штамма, глава Роспотребнадзора отметила, что выявлено 305 случаев заражения в 13 регионах: это Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская область, Пермский край, Мурманская, Ленинградская, Орловская, Оренбургская области и республика Башкортостан.Попова предупредила, что инкубационный период "омикрона" короче, чем у предшественников, поэтому человек может стать заразным уже на вторые сутки после инфицирования, а симптомы появляются на третий-пятый день.По утренним данным оперштаба, в России выявили 17 525 новых случаев COVID-19. Накануне зарегистрировали 15 830 инфицированных, темп прироста увеличился с 0,15 до 0,16 процента. В целом с начала пандемии в России заразились коронавирусом 10 684 204 человека.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20220111/omikron-1767325511.html
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россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
16:45 11.01.2022 (обновлено: 18:38 11.01.2022)
 
Попова допустила рост заболеваемости COVID-19 до шестизначных чисел в сутки

Глава Роспотребнадзора Попова: число случаев COVID-19 в сутки может достигнуть 100 тысяч

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке
Автомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в России при неблагоприятном развитии ситуации может достичь ста тысяч случаев в сутки, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Нашими эпидемиологами, математиками, аналитиками разработаны подходы к прогнозированию развития эпидситуации, и эти подходы носят интегрированный, нелинейный характер. И конечно же, мы рисуем прогнозы и краткосрочные, и долгосрочные, и пессимистичные, и оптимистичные. И то, что сегодня мы видим, к сожалению, создает в пессимистичном варианте прогноз по возможному растущему выявлению количества случаев, связанных с ковид-инфекцией, до шестизначных цифр на территории России, при неблагоприятном развитии и при несоблюдении тех требований, о которых мы говорим уже два года".

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме
Анна Попова
глава Роспотребнадзора
Главный санитарный врач подчеркнула, что специалисты видят признаки ухудшения ситуации. Так, в 35 регионах уровень заболеваемости превышает среднероссийский. При этом показатель заболеваемости за первую неделю нового года снизился.
"По итогам первой недели текущего года в стране зарегистрировано 112 006 случаев заболевания COVID-19, и показатель составляет 76,33 на 100 тысяч населения, что еще ниже на 19,4%, чем на финальной неделе ушедшего года", — пояснила Попова.
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Она призвала работодателей внимательно относиться к здоровью сотрудников и не допускать до работы тех, кто приходит с симптомами ОРВИ.
Говоря о распространении омикрон-штамма, глава Роспотребнадзора отметила, что выявлено 305 случаев заражения в 13 регионах: это Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская область, Пермский край, Мурманская, Ленинградская, Орловская, Оренбургская области и республика Башкортостан.
Попова предупредила, что инкубационный период "омикрона" короче, чем у предшественников, поэтому человек может стать заразным уже на вторые сутки после инфицирования, а симптомы появляются на третий-пятый день.
По утренним данным оперштаба, в России выявили 17 525 новых случаев COVID-19. Накануне зарегистрировали 15 830 инфицированных, темп прироста увеличился с 0,15 до 0,16 процента. В целом с начала пандемии в России заразились коронавирусом 10 684 204 человека.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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Распространение коронавирусаРоссияОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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