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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220111/koronavirus-1767298358.html
В России выявили 17 525 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 17 525 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 11.01.2022
В России выявили 17 525 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили более 17 тысяч новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T11:46
2022-01-11T12:33
распространение коронавируса
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили более 17 тысяч новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба."Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 17 525 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2280 (13 процентов) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Накануне зарегистрировали 15 830 инфицированных, темп прироста увеличился с 0,15 до 0,16 процента. А в целом с начала пандемии в России заразились коронавирусом 10 684 204 человека.Умерли за сутки 783 человека (днем ранее — 741), общее число летальных исходов достигло 317 687. Выписались после лечения 25 216 пациентов, за все время выздоровели 9 732 018.Больше всего заразившихся в Москве — 4635 (днем ранее было 2778), Санкт-Петербурге — 1512, Подмосковье — 855, Свердловской области — 368, Ростовской — 358, Пермском и Краснодарском краях — по 299, Иркутской области — 288, Алтайском крае — 279, Кемеровской области — 250.Минимальный показатель отмечен на Чукотке — двое заболевших, в Магаданской области их семь, а в Калмыкии — 11. В Ненецком автономном округе новых случаев не было.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается уже более 300 миллионов инфицированных, 5,4 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://rsport.ria.ru/20220111/koronavirus-1767253275.html
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:46 11.01.2022 (обновлено: 12:33 11.01.2022)
 
В России выявили 17 525 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 17 525 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач в палате интенсивной терапии
Врач в палате интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач в палате интенсивной терапии
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили более 17 тысяч новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
"Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 17 525 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2280 (13 процентов) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Девушка в медицинской маске на беговой дорожке в фитнес-клубе Ludus Dome в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
02:35ЗОЖ
Россиянам рассказали о большой ошибке переболевших коронавирусом
Накануне зарегистрировали 15 830 инфицированных, темп прироста увеличился с 0,15 до 0,16 процента. А в целом с начала пандемии в России заразились коронавирусом 10 684 204 человека.
Умерли за сутки 783 человека (днем ранее — 741), общее число летальных исходов достигло 317 687. Выписались после лечения 25 216 пациентов, за все время выздоровели 9 732 018.
Больше всего заразившихся в Москве — 4635 (днем ранее было 2778), Санкт-Петербурге — 1512, Подмосковье — 855, Свердловской области — 368, Ростовской — 358, Пермском и Краснодарском краях — по 299, Иркутской области — 288, Алтайском крае — 279, Кемеровской области — 250.
Минимальный показатель отмечен на Чукотке — двое заболевших, в Магаданской области их семь, а в Калмыкии — 11. В Ненецком автономном округе новых случаев не было.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
Вчера, 17:11В мире
ВОЗ: ситуация с коронавирусом будет сложной еще как минимум три месяца
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается уже более 300 миллионов инфицированных, 5,4 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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