https://ria.ru/20220111/koronavirus-1767298358.html

В России выявили 17 525 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 17 525 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 11.01.2022

В России выявили 17 525 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили более 17 тысяч новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T11:46

2022-01-11T11:46

2022-01-11T12:33

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили более 17 тысяч новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба."Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 17 525 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2280 (13 процентов) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Накануне зарегистрировали 15 830 инфицированных, темп прироста увеличился с 0,15 до 0,16 процента. А в целом с начала пандемии в России заразились коронавирусом 10 684 204 человека.Умерли за сутки 783 человека (днем ранее — 741), общее число летальных исходов достигло 317 687. Выписались после лечения 25 216 пациентов, за все время выздоровели 9 732 018.Больше всего заразившихся в Москве — 4635 (днем ранее было 2778), Санкт-Петербурге — 1512, Подмосковье — 855, Свердловской области — 368, Ростовской — 358, Пермском и Краснодарском краях — по 299, Иркутской области — 288, Алтайском крае — 279, Кемеровской области — 250.Минимальный показатель отмечен на Чукотке — двое заболевших, в Магаданской области их семь, а в Калмыкии — 11. В Ненецком автономном округе новых случаев не было.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается уже более 300 миллионов инфицированных, 5,4 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://rsport.ria.ru/20220111/koronavirus-1767253275.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220110/voz-1767199666.html

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