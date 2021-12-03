https://ria.ru/20211203/khandra-1761937684.html

Хандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19

Хандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19 - РИА Новости, 03.12.2021

Хандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19

Сильную усталость назвали одним из главных симптомов заражения омикрон-штаммом коронавируса. Можно ли самостоятельно отличить обычное переутомление от COVID-19, РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T02:20

2021-12-03T02:20

2021-12-03T02:52

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

зухра павлова

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/143934/57/1439345770_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_d390f2bfff63f2a87cd789920fe5600f.jpg

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Сильную усталость назвали одним из главных симптомов заражения омикрон-штаммом коронавируса. Можно ли самостоятельно отличить обычное переутомление от COVID-19, рассказала в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова Зухра Павлова.Южноафриканские медики предупредили, что заражение новым штаммом коронавируса, получившим название "омикрон", часто сопровождается ощущением глубокой усталости и слабости. Этот симптом характерен для разных заболеваний, отметила Павлова. Более того, человеку без медицинского образования бывает сложно разобраться, когда чувство усталости связано с переутомлением, а когда — с болезнью, считает она.COVID-19 вызывает серьезные нарушения в работе многих систем организма. Поэтому чувство усталости, возникающее у пациентов, может быть вызвано целым рядом причин, продолжила врач."Это связано с серьезными изменениями в иммунной системе, серьезными изменениями в работе головного мозга, в ткани нервной системы. Сильно меняются свойства крови, что ухудшает кровоснабжение многих органов, поэтому мы чувствуем физическую слабость. Все это в совокупности проявляется в ослабленном мышечным тонусе, подавленном эмоциональном фоне. Это происходит, потому что весь организм находится в состоянии воспаления", — сказала она.По мнению Павловой, при появлении такого симптома, как сильная усталость, лучше перестраховаться и сдать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию.Единственный способ профилактики коронавирусной инфекции, эффективность которого доказана, — это вакцинация.

https://ria.ru/20211202/vaktsina-1761737567.html

https://ria.ru/20211130/zaschita-1761377410.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, коронавирус covid-19, зухра павлова, омикрон-штамм коронавируса