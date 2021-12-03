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Хандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19
Хандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19 - РИА Новости, 03.12.2021
Хандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19
Сильную усталость назвали одним из главных симптомов заражения омикрон-штаммом коронавируса. Можно ли самостоятельно отличить обычное переутомление от COVID-19, РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T02:20
2021-12-03T02:20
2021-12-03T02:52
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
зухра павлова
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Сильную усталость назвали одним из главных симптомов заражения омикрон-штаммом коронавируса. Можно ли самостоятельно отличить обычное переутомление от COVID-19, рассказала в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова Зухра Павлова.Южноафриканские медики предупредили, что заражение новым штаммом коронавируса, получившим название "омикрон", часто сопровождается ощущением глубокой усталости и слабости. Этот симптом характерен для разных заболеваний, отметила Павлова. Более того, человеку без медицинского образования бывает сложно разобраться, когда чувство усталости связано с переутомлением, а когда — с болезнью, считает она.COVID-19 вызывает серьезные нарушения в работе многих систем организма. Поэтому чувство усталости, возникающее у пациентов, может быть вызвано целым рядом причин, продолжила врач."Это связано с серьезными изменениями в иммунной системе, серьезными изменениями в работе головного мозга, в ткани нервной системы. Сильно меняются свойства крови, что ухудшает кровоснабжение многих органов, поэтому мы чувствуем физическую слабость. Все это в совокупности проявляется в ослабленном мышечным тонусе, подавленном эмоциональном фоне. Это происходит, потому что весь организм находится в состоянии воспаления", — сказала она.По мнению Павловой, при появлении такого симптома, как сильная усталость, лучше перестраховаться и сдать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию.Единственный способ профилактики коронавирусной инфекции, эффективность которого доказана, — это вакцинация.
https://ria.ru/20211202/vaktsina-1761737567.html
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общество, россия, коронавирус covid-19, зухра павлова, омикрон-штамм коронавируса
02:20 03.12.2021 (обновлено: 02:52 03.12.2021)
Хандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19
Врач Павлова: усталость при штамме "омикрон" не отличить от обычной самостоятельно
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
Сильную усталость назвали одним из главных симптомов заражения омикрон-штаммом коронавируса. Можно ли самостоятельно отличить обычное переутомление от COVID-19, рассказала в интервью радио Sputnik
врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова Зухра Павлова
.
Южноафриканские медики предупредили, что заражение новым штаммом коронавируса, получившим название "омикрон", часто сопровождается ощущением глубокой усталости и слабости. Этот симптом характерен для разных заболеваний, отметила Павлова. Более того, человеку без медицинского образования бывает сложно разобраться, когда чувство усталости связано с переутомлением, а когда — с болезнью, считает она.
"К сожалению, этот симптом не отличить от обычной усталости самостоятельно: и в том, и в другом случае люди жалуются на одно и то же. А дальше — искусство врача, который должен, осмотрев пациента и задав вопросы, понять, что это не просто хандра, отсутствие солнечного света или накопившаяся физическая усталость, а именно симптомы начинающегося или прогрессирующего заболевания", — пояснила Павлова.
COVID-19 вызывает серьезные нарушения в работе многих систем организма. Поэтому чувство усталости, возникающее у пациентов, может быть вызвано целым рядом причин, продолжила врач.
"Это связано с серьезными изменениями в иммунной системе, серьезными изменениями в работе головного мозга, в ткани нервной системы. Сильно меняются свойства крови, что ухудшает кровоснабжение многих органов, поэтому мы чувствуем физическую слабость. Все это в совокупности проявляется в ослабленном мышечным тонусе, подавленном эмоциональном фоне. Это происходит, потому что весь организм находится в состоянии воспаления", — сказала она.
По мнению Павловой, при появлении такого симптома, как сильная усталость, лучше перестраховаться и сдать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию.
"Так как все сейчас знают об этом симптоме, красной линией проходящем через это заболевание (COVID-19. — Прим. ред.), все должны быть настороже и не пропустить эту историю. Если вы ощущаете физическую, эмоциональную слабость, усталость, лучше, что называется, перестраховаться, сдать ПЦР и своевременно обратиться за помощью", — посоветовала Павлова.
Единственный способ профилактики коронавирусной инфекции, эффективность которого доказана, — это вакцинация.