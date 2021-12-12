https://ria.ru/20211212/revaktsinatsiya-1763316613.html

Назван простой способ защититься от омикрон-штамма коронавируса

Врач назвал способ защититься от омикрон-штамма COVID-19 - РИА Новости, 12.12.2021

Назван простой способ защититься от омикрон-штамма коронавируса

Иммунолог Николай Крючков в беседе с порталом Ura.ru заявил, что ревакцинация через четыре-пять месяцев может защитить от омикрон-штамма COVID-19. РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T05:05

2021-12-12T05:05

2021-12-12T05:05

распространение коронавируса

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николай крючков

здоровье

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Иммунолог Николай Крючков в беседе с порталом Ura.ru заявил, что ревакцинация через четыре-пять месяцев может защитить от омикрон-штамма COVID-19.Специалист объяснил, что ранняя ревакцинация обеспечивает хороший титр нейтрализующих антител."Если человеку сделали две прививки и бустер, или он переболел и вакцинировался, или вакцинировался и переболел, то он получил „гибридный иммунитет“, то есть антител много и нейтрализующих достаточно", — заключил Крючков.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. ВОЗ назвала штамм B.1.1.529 греческой буквой "омикрон".С тех пор новый штамм обнаружили примерно в 60 странах. Многие государства закрыли авиасообщение с Африкой и усилили карантинные меры.В России пока зарегистрировали два случая заражения омикрон-штаммом — у прилетевших из ЮАР. Как сообщил в беседе с РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, эти люди прививались и сейчас переносят болезнь в легкой форме.

https://ria.ru/20211212/sputnik-v-1763315466.html

https://ria.ru/20211210/omikron-1763076909.html

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