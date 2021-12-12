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Назван простой способ защититься от омикрон-штамма коронавируса
Врач назвал способ защититься от омикрон-штамма COVID-19 - РИА Новости, 12.12.2021
Назван простой способ защититься от омикрон-штамма коронавируса
Иммунолог Николай Крючков в беседе с порталом Ura.ru заявил, что ревакцинация через четыре-пять месяцев может защитить от омикрон-штамма COVID-19. РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T05:05
2021-12-12T05:05
2021-12-12T05:05
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Иммунолог Николай Крючков в беседе с порталом Ura.ru заявил, что ревакцинация через четыре-пять месяцев может защитить от омикрон-штамма COVID-19.Специалист объяснил, что ранняя ревакцинация обеспечивает хороший титр нейтрализующих антител."Если человеку сделали две прививки и бустер, или он переболел и вакцинировался, или вакцинировался и переболел, то он получил „гибридный иммунитет“, то есть антител много и нейтрализующих достаточно", — заключил Крючков.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. ВОЗ назвала штамм B.1.1.529 греческой буквой "омикрон".С тех пор новый штамм обнаружили примерно в 60 странах. Многие государства закрыли авиасообщение с Африкой и усилили карантинные меры.В России пока зарегистрировали два случая заражения омикрон-штаммом — у прилетевших из ЮАР. Как сообщил в беседе с РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, эти люди прививались и сейчас переносят болезнь в легкой форме.
https://ria.ru/20211212/sputnik-v-1763315466.html
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общество, юар, воз, николай крючков, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Врач назвал способ защититься от омикрон-штамма COVID-19
Иммунолог Крючков: ревакцинация через 4-5 месяцев поможет защититься от омикрон-штамма