https://ria.ru/20211229/vaktsina-1766016882.html

Разработчик заявил об эффективности назального "Спутника" против "омикрона"

Разработчик заявил об эффективности назального "Спутника" против "омикрона" - РИА Новости, 29.12.2021

Разработчик заявил об эффективности назального "Спутника" против "омикрона"

Назальная форма "Спутника" эффективна против штамма "омикрон", сообщается в аккаунте разработчика в Twitter. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T15:22

2021-12-29T15:22

2021-12-29T16:53

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцина "спутник v"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756368002_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_936e3f7987aef7e8132ff84976c5d611.jpg

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Назальная форма "Спутника" эффективна против штамма "омикрон", сообщается в аккаунте разработчика в Twitter."Не только с точки зрения защиты от самого вируса, но и с точки зрения предотвращения его передачи", — сказано в публикации. На рынок препарат поступит в первом квартале 2022 года.О доклинических испытаниях спрея линейки "Спутник" стало известно в апреле, в октябре стартовали клинические исследования, которые не выявили побочных эффектов.SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021 призван создавать дополнительный барьер в верхних дыхательных путях. Он подойдет как тем, кто вакцинирован "Спутником V" или "Спутником Лайт", так и привитым любыми другими препаратами. Процедура абсолютно безболезненна.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"