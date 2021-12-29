Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211229/vaktsina-1766016882.html
Разработчик заявил об эффективности назального "Спутника" против "омикрона"
Разработчик заявил об эффективности назального "Спутника" против "омикрона" - РИА Новости, 29.12.2021
Разработчик заявил об эффективности назального "Спутника" против "омикрона"
Назальная форма "Спутника" эффективна против штамма "омикрон", сообщается в аккаунте разработчика в Twitter. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T15:22
2021-12-29T16:53
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756368002_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_936e3f7987aef7e8132ff84976c5d611.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Назальная форма "Спутника" эффективна против штамма "омикрон", сообщается в аккаунте разработчика в Twitter."Не только с точки зрения защиты от самого вируса, но и с точки зрения предотвращения его передачи", — сказано в публикации. На рынок препарат поступит в первом квартале 2022 года.О доклинических испытаниях спрея линейки "Спутник" стало известно в апреле, в октябре стартовали клинические исследования, которые не выявили побочных эффектов.SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021 призван создавать дополнительный барьер в верхних дыхательных путях. Он подойдет как тем, кто вакцинирован "Спутником V" или "Спутником Лайт", так и привитым любыми другими препаратами. Процедура абсолютно безболезненна.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756368002_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b41ca5ee06f31b2913567703ee3aa2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
15:22 29.12.2021 (обновлено: 16:53 29.12.2021)
 
Разработчик заявил об эффективности назального "Спутника" против "омикрона"

Центр Гамалеи планирует начать продажи назального "Спутника" в первом квартале 2022 года

© AP Photo / Steven SenneТестирование косметики в лаборатории
Тестирование косметики в лаборатории - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© AP Photo / Steven Senne
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Назальная форма "Спутника" эффективна против штамма "омикрон", сообщается в аккаунте разработчика в Twitter.
"Не только с точки зрения защиты от самого вируса, но и с точки зрения предотвращения его передачи", — сказано в публикации. На рынок препарат поступит в первом квартале 2022 года.
О доклинических испытаниях спрея линейки "Спутник" стало известно в апреле, в октябре стартовали клинические исследования, которые не выявили побочных эффектов.
SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021 призван создавать дополнительный барьер в верхних дыхательных путях. Он подойдет как тем, кто вакцинирован "Спутником V" или "Спутником Лайт", так и привитым любыми другими препаратами. Процедура абсолютно безболезненна.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22Присяжные признали виновной подругу банкира-насильника Эпштейна
02:17Названа главная опасность сочетания блюд новогоднего стола
02:11СК обжалует приговор фигурантам дела о насилии над детьми в Петербурге
02:08Диетолог рассказала, что надо "убрать с новогоднего стола" ради здоровья
02:05Девушка Саакашвили заявила, что политика увезли в неизвестном направлении
01:41В Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротами
01:29Британский журналист раскрыл правду об отношении Запада к Украине
01:26Кабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходов
01:22ПФР расширит меры поддержки россиян
01:16Диетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столе
01:04Зеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинами
00:52Посол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 года
00:45В Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и Байдена
00:34Главы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с Россией
00:22Блинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг Украины
00:17Зарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе России
23:58Глава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачами
23:51В Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"
23:44В Париже вводят обязательное ношение масок на улицах
23:38ОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНР
Лента новостейМолния
Присяжные признали виновной подругу банкира-насильника ЭпштейнаНазвана главная опасность сочетания блюд новогоднего стола СК обжалует приговор фигурантам дела о насилии над детьми в ПетербургеДиетолог рассказала, что надо "убрать с новогоднего стола" ради здоровьяДевушка Саакашвили заявила, что политика увезли в неизвестном направленииВ Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротамиБританский журналист раскрыл правду об отношении Запада к УкраинеКабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходовПФР расширит меры поддержки россиянДиетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столеЗеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинамиПосол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 годаВ Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и БайденаГлавы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с РоссиейБлинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг УкраиныЗарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе РоссииГлава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачамиВ Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"В Париже вводят обязательное ношение масок на улицахОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНР