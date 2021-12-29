https://ria.ru/20211229/vaktsina-1766016882.html
Разработчик заявил об эффективности назального "Спутника" против "омикрона"
Разработчик заявил об эффективности назального "Спутника" против "омикрона" - РИА Новости, 29.12.2021
Разработчик заявил об эффективности назального "Спутника" против "омикрона"
Назальная форма "Спутника" эффективна против штамма "омикрон", сообщается в аккаунте разработчика в Twitter. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T15:22
2021-12-29T15:22
2021-12-29T16:53
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Назальная форма "Спутника" эффективна против штамма "омикрон", сообщается в аккаунте разработчика в Twitter."Не только с точки зрения защиты от самого вируса, но и с точки зрения предотвращения его передачи", — сказано в публикации. На рынок препарат поступит в первом квартале 2022 года.О доклинических испытаниях спрея линейки "Спутник" стало известно в апреле, в октябре стартовали клинические исследования, которые не выявили побочных эффектов.SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021 призван создавать дополнительный барьер в верхних дыхательных путях. Он подойдет как тем, кто вакцинирован "Спутником V" или "Спутником Лайт", так и привитым любыми другими препаратами. Процедура абсолютно безболезненна.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
15:22 29.12.2021 (обновлено: 16:53 29.12.2021)
Разработчик заявил об эффективности назального "Спутника" против "омикрона"
Центр Гамалеи планирует начать продажи назального "Спутника" в первом квартале 2022 года
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости.
Назальная форма "Спутника" эффективна против штамма "омикрон", сообщается в аккаунте
разработчика в Twitter.
"Не только с точки зрения защиты от самого вируса, но и с точки зрения предотвращения его передачи", — сказано в публикации. На рынок препарат поступит в первом квартале 2022 года.
О доклинических испытаниях спрея линейки "Спутник" стало известно в апреле, в октябре стартовали клинические исследования, которые не выявили побочных эффектов.
SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021 призван создавать дополнительный барьер в верхних дыхательных путях. Он подойдет как тем, кто вакцинирован "Спутником V" или "Спутником Лайт", так и привитым любыми другими препаратами. Процедура абсолютно безболезненна.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко
, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов.