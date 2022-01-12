https://ria.ru/20220112/koronavirus-1767564815.html

ВОЗ заявила, что коронавирус становится эндемичным

ВОЗ заявила, что коронавирус становится эндемичным - РИА Новости, 12.01.2022

ВОЗ заявила, что коронавирус становится эндемичным

Вирус Sars-Cov-2 постепенно становится эндемичным, этого пока не произошло, но Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает разные варианты... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T20:13

2022-01-12T20:13

2022-01-12T20:14

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ЖЕНЕВА, 12 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Вирус Sars-Cov-2 постепенно становится эндемичным, этого пока не произошло, но Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает разные варианты развития ситуации, заявила на брифинге глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.Эндемическое заболевание – болезнь, обычная для какого-либо региона, постоянно присутствующая в сообществе людей. Эндемическими также могут быть инфекции, возбудители которых постоянно пребывают в определенной местности."Этот вирус находится на пути становления эндемичным. Это даже не оспаривается. Но сейчас мы в самой середине этой пандемии, и уровень распространения, его интенсивность, а также уровень влияния новых заражений на ключевые медицинские услуги, уровень госпитализации, очень значительны… Так что вирус на пути становления эндемичным, но мы еще к этому не пришли", - сказала эксперт.Ван Керкхове подчеркнула, что ВОЗ рассматривает разные сценарии развития ситуации в связи с появлением штамма "омикрон", который во многих странах уже превзошел по распространению "дельту". "Вирус развивается. И "омикрон", скорее всего, не последний штамм, о котором мы будем вам говорить. Так что у нас есть элемент непредсказуемости. Мы не имеем ту предсказуемость, которая есть у гриппа, у типичных сезонных заболеваний. Но мы, возможно, придем к этому", - добавила она.Представитель ВОЗ подчеркнула, что вирус не может стать эндемичным для одной страны, тогда как в других продолжится пандемия.

https://ria.ru/20220112/omikron-1767454692.html

https://ria.ru/20220112/koronavirus-1767519428.html

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в мире, воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19