https://ria.ru/20220113/omikron-1767683194.html

Сколько продлится волна "омикрона"? Отвечает вирусолог

Вирусолог рассказал, сколько продлится волна "омикрона" в России - РИА Новости, 13.01.2022

Сколько продлится волна "омикрона"? Отвечает вирусолог

Новая волна коронавируса, вызванная приходом "омикрона", продлится в России несколько месяцев, заявил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T15:25

2022-01-13T15:25

2022-01-13T15:25

распространение коронавируса

сша

ботсвана

воз

российская академия наук

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Новая волна коронавируса, вызванная приходом "омикрона", продлится в России несколько месяцев, заявил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков."Волна будет проходить в течение 2-3 месяцев", — заявил ученый в беседе с "Петербургским дневником".По словам специалиста, по сравнению с "дельтой" омикрон-штамм распространяется примерно в пять раз быстрее, это подтверждается математическими моделями, основанными на данных по заболеваниям в Европе и США."Москва – самый крупный город Европы, скученность колоссальная, поэтому сейчас полыхнет, и будет это очень сильно", — отметил он.Также Чумаков предрек превращение COVID-19 в сезонное заболевание наподобие гриппа. "Ну, перенес и забыл. И так же будет с этим коронавирусом", – посчитал биолог.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в начале ноября. Как утверждают специалисты, он отличается повышенной трансмиссивностью. По данным на конец декабря, новый вариант выявили уже в 110 странах мира, он распространяется быстрее "дельты" и становится доминирующим.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20220113/omikron-shtamm-1767653822.html

https://ria.ru/20220113/omikron-1767588021.html

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