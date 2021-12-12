https://ria.ru/20211212/vaktsina-1763357644.html

Стало известно, на сколько снизится эффективность вакцин из-за "омикрона"

Стало известно, на сколько снизится эффективность вакцин из-за "омикрона" - РИА Новости, 12.12.2021

Стало известно, на сколько снизится эффективность вакцин из-за "омикрона"

Вариант COVID-19 "омикрон" может в 32 и более раз снизить способность вакцины Pfizer/BioNTech к нейтрализации вируса, свидетельствую данные исследования... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T17:27

2021-12-12T17:27

2021-12-12T17:27

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ПЕКИН, 12 дек - РИА Новости. Вариант COVID-19 "омикрон" может в 32 и более раз снизить способность вакцины Pfizer/BioNTech к нейтрализации вируса, свидетельствую данные исследования гонконгских ученых."Недавнее исследование, совместно проведенное медицинским факультетом LKS Гонконгского университета (HKUMed) и медицинским факультетом Китайского университета Гонконга (CU Medicine), показало, что "омикрон", последний вариант COVID-19, может значительно снизить способность вакцины Pfizer/BioNTech (BNT162b2) к нейтрализации вируса в 32 и более раз", - говорится в заявлении университета, поступившем в распоряжении РИА Новости.Отмечается, что в настоящее время специалисты проводят аналогичный тест и другой используемой в Гонконге вакцины - CoronaVac китайского фармгиганта Sinovac, результаты которого будут вскоре опубликованы. Ученые полагают, что исследования вакцины CoronaVac также продемонстрируют снижение ее эффективности, так как уровень вырабатываемых при ее помощи нейтрализующих антител был ниже, чем у Pfizer/BioNTech даже против предыдущих вариантов SARS-CoV-2.При этом ученые подчеркивают, что вакцины все еще могут быть эффективны для предотвращения тяжелого протекания болезни и смертельного исхода. Поэтому они призывают представителей групп повышенного риска, включая людей со слабым иммунитетом, хроническими заболеваниями и людей старшего поколения, как можно скорее получить бустерную дозу вакцины.Исследование проводилось с использованием крови 10 человек, вакцинированных двумя дозами вакцины Pfizer/BioNTech. Кровь брали через месяц после второй дозы, так как именно в этот период уровень антител в крови, нейтрализующих вирус, должен быть наиболее высоким.Кровь использовали для нейтрализации вируса SARS-CoV-2 от 2020 года и варианта "омикрон", который ранее смогли изолировать ученые HKUMed.Указано, что в большинстве случаев уровень нейтрализации исходного вируса 2020 года был высоким, однако способность к нейтрализации вируса была в 32 или более раз ниже, когда тестирование проводили с вариантом "омикрон".Ученые намерены также исследовать анализ крови тех, кто получил бустерную дозу вакцины, чтобы выявить, насколько она повышает защиту против "омикрона".Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211212/revaktsinatsiya-1763316613.html

https://ria.ru/20211211/turisty-1763240018.html

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в мире, общество, юар, гонконг, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19