https://ria.ru/20220111/murashko-1767364163.html

Ревакцинация "Спутником Лайт" защищает от "омикрона", заявил Мурашко

Ревакцинация "Спутником Лайт" защищает от "омикрона", заявил Мурашко - РИА Новости, 11.01.2022

Ревакцинация "Спутником Лайт" защищает от "омикрона", заявил Мурашко

Ревакцинация "Спутником Лайт" позволяет защититься от штамма коронавируса "омикрон", сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T16:36

2022-01-11T16:36

2022-01-11T16:44

распространение коронавируса

здоровье - общество

общество

михаил мурашко

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Ревакцинация "Спутником Лайт" позволяет защититься от штамма коронавируса "омикрон", сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Хорошей новостью в отношении эффективности вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" стало в том числе российско-итальянское исследование совместное Центра Гамалеи и Института Спалланцани, что ревакцинация пациентов "Спутником Лайт" дает хорошую вирус нейтрализацию и позволяет защитить от нового штамма "омикрон", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19."Поэтому мы сегодня рекомендуем настоятельно пройти ревакцинацию переболевшим и ранее вакцинированным", - добавил министр.

https://ria.ru/20220108/omikron-1766946986.html

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здоровье - общество, общество, михаил мурашко, россия