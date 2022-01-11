https://ria.ru/20220111/murashko-1767364163.html
Ревакцинация "Спутником Лайт" защищает от "омикрона", заявил Мурашко
Ревакцинация "Спутником Лайт" защищает от "омикрона", заявил Мурашко - РИА Новости, 11.01.2022
Ревакцинация "Спутником Лайт" защищает от "омикрона", заявил Мурашко
Ревакцинация "Спутником Лайт" позволяет защититься от штамма коронавируса "омикрон", сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T16:36
2022-01-11T16:36
2022-01-11T16:44
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михаил мурашко
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Ревакцинация "Спутником Лайт" позволяет защититься от штамма коронавируса "омикрон", сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Хорошей новостью в отношении эффективности вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" стало в том числе российско-итальянское исследование совместное Центра Гамалеи и Института Спалланцани, что ревакцинация пациентов "Спутником Лайт" дает хорошую вирус нейтрализацию и позволяет защитить от нового штамма "омикрон", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19."Поэтому мы сегодня рекомендуем настоятельно пройти ревакцинацию переболевшим и ранее вакцинированным", - добавил министр.
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здоровье - общество, общество, михаил мурашко, россия
16:36 11.01.2022 (обновлено: 16:44 11.01.2022)
Ревакцинация "Спутником Лайт" защищает от "омикрона", заявил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко: ревакцинация "Спутником Лайт" защищает от "омикрона"