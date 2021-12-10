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В Роспотребнадзоре перечислили отличия течения COVID-19 при омикроне

В Роспотребнадзоре перечислили отличия течения COVID-19 при омикроне - РИА Новости, 10.12.2021

В Роспотребнадзоре перечислили отличия течения COVID-19 при омикроне

Симптомы коронавируса при заражении штаммом "омикрон" могут развиваться намного быстрее, чем при дельте и других известных вариантах, кроме того, пациенты с... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T03:59

2021-12-10T03:59

2021-12-10T09:29

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татьяна руженцова

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Симптомы коронавируса при заражении штаммом "омикрон" могут развиваться намного быстрее, чем при дельте и других известных вариантах, кроме того, пациенты с новым штаммом почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.В свою очередь, младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина рассказала РИА Новости, что большинство заболевших новым штаммом — это молодые люди 20-30 лет. Однако высока вероятность того, что среди российских граждан ситуация будет другая, уточнила она.

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