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В Роспотребнадзоре перечислили отличия течения COVID-19 при омикроне
В Роспотребнадзоре перечислили отличия течения COVID-19 при омикроне - РИА Новости, 10.12.2021
В Роспотребнадзоре перечислили отличия течения COVID-19 при омикроне
Симптомы коронавируса при заражении штаммом "омикрон" могут развиваться намного быстрее, чем при дельте и других известных вариантах, кроме того, пациенты с... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T03:59
2021-12-10T03:59
2021-12-10T09:29
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татьяна руженцова
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Симптомы коронавируса при заражении штаммом "омикрон" могут развиваться намного быстрее, чем при дельте и других известных вариантах, кроме того, пациенты с новым штаммом почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.В свою очередь, младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина рассказала РИА Новости, что большинство заболевших новым штаммом — это молодые люди 20-30 лет. Однако высока вероятность того, что среди российских граждан ситуация будет другая, уточнила она.
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общество, москва, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, татьяна руженцова
03:59 10.12.2021 (обновлено: 09:29 10.12.2021)
В Роспотребнадзоре перечислили отличия течения COVID-19 при омикроне
Эксперт Роспотребнадзора Руженцова: COVID-19 при омикроне редко вызывает потерю обоняния