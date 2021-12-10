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https://ria.ru/20211210/omikron-1763055373.html
В Роспотребнадзоре перечислили отличия течения COVID-19 при омикроне
В Роспотребнадзоре перечислили отличия течения COVID-19 при омикроне - РИА Новости, 10.12.2021
В Роспотребнадзоре перечислили отличия течения COVID-19 при омикроне
Симптомы коронавируса при заражении штаммом "омикрон" могут развиваться намного быстрее, чем при дельте и других известных вариантах, кроме того, пациенты с... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T03:59
2021-12-10T09:29
распространение коронавируса
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москва
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
татьяна руженцова
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Симптомы коронавируса при заражении штаммом "омикрон" могут развиваться намного быстрее, чем при дельте и других известных вариантах, кроме того, пациенты с новым штаммом почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.В свою очередь, младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина рассказала РИА Новости, что большинство заболевших новым штаммом — это молодые люди 20-30 лет. Однако высока вероятность того, что среди российских граждан ситуация будет другая, уточнила она.
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общество, москва, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, татьяна руженцова
03:59 10.12.2021 (обновлено: 09:29 10.12.2021)
 
В Роспотребнадзоре перечислили отличия течения COVID-19 при омикроне

Эксперт Роспотребнадзора Руженцова: COVID-19 при омикроне редко вызывает потерю обоняния

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Симптомы коронавируса при заражении штаммом "омикрон" могут развиваться намного быстрее, чем при дельте и других известных вариантах, кроме того, пациенты с новым штаммом почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

"В отличие от дельта-штамма и других ранее известных, пациенты почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса, пока преобладают легкие и средне-тяжелые формы заболевания. Есть данные, что симптоматика развивается гораздо быстрее", — сказала Руженцова.

В свою очередь, младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина рассказала РИА Новости, что большинство заболевших новым штаммом — это молодые люди 20-30 лет. Однако высока вероятность того, что среди российских граждан ситуация будет другая, уточнила она.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваЗдоровьеРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииТатьяна Руженцова
 
 
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