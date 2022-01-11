https://ria.ru/20220111/omikron-1767325511.html

ВОЗ: более половины европейцев заразятся омикрон-штаммом в ближайшие недели

ВОЗ: более половины европейцев заразятся омикрон-штаммом в ближайшие недели - РИА Новости, 11.01.2022

ВОЗ: более половины европейцев заразятся омикрон-штаммом в ближайшие недели

Омикрон-штамм коронавируса быстро становится доминирующим в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах, сообщил на брифинге глава европейского... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T13:46

2022-01-11T13:46

2022-01-11T16:37

распространение коронавируса

европа

воз

в мире

здоровье - общество

коронавирус covid-19

ханс клюге

омикрон-штамм коронавируса

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ЦЮРИХ,11 янв — РИА Новости. Омикрон-штамм коронавируса быстро становится доминирующим в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах, сообщил на брифинге глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.По его словам, уже в 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии зафиксировали случаи заражения этим вариантом инфекции.Как отметил специалист, собранные данные подтверждают, что "омикрон" обладает высокой трансмиссивностью, поскольку мутации позволяют ему легче закрепляться на клетках человека, и он может заразить даже тех, кто переболел или вакцинировался.При этом Клюге подчеркнул, что одобренные вакцины хорошо защищают от тяжелых форм заболевания или летального исхода.В первую неделю 2022 года в европейском регионе зарегистрировали более семи миллионов новых случаев заражения COVID-19. Это двукратный рост за две недели. По данным на 10 января, в 26 странах более одного процента населения инфицируются каждую неделю.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в начале ноября. Как утверждают специалисты, он отличается повышенной трансмиссивностью и устойчивостью к существующим вакцинам. По данным на конец декабря, новый вариант выявили уже в 110 странах мира, он распространяется быстрее "дельты" и становится доминирующим.Как сообщил замглавы Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов, распространение омикрон-штамма приведет к всплеску заболеваемости COVID-19 в России в начале февраля.При этом, данные из ЮАР и Англии, куда "омикрон" уже пришел, показывают, что в этих странах почти в три раза уменьшилось число тяжелых случаев.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.

https://ria.ru/20220111/koronavirus-1767288468.html

https://ria.ru/20220109/omikron-1767067034.html

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европа, воз, в мире, здоровье - общество, коронавирус covid-19, ханс клюге, омикрон-штамм коронавируса