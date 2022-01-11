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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220111/omikron-1767325511.html
ВОЗ: более половины европейцев заразятся омикрон-штаммом в ближайшие недели
ВОЗ: более половины европейцев заразятся омикрон-штаммом в ближайшие недели - РИА Новости, 11.01.2022
ВОЗ: более половины европейцев заразятся омикрон-штаммом в ближайшие недели
Омикрон-штамм коронавируса быстро становится доминирующим в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах, сообщил на брифинге глава европейского... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T13:46
2022-01-11T16:37
распространение коронавируса
европа
воз
в мире
здоровье - общество
коронавирус covid-19
ханс клюге
омикрон-штамм коронавируса
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ЦЮРИХ,11 янв — РИА Новости. Омикрон-штамм коронавируса быстро становится доминирующим в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах, сообщил на брифинге глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.По его словам, уже в 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии зафиксировали случаи заражения этим вариантом инфекции.Как отметил специалист, собранные данные подтверждают, что "омикрон" обладает высокой трансмиссивностью, поскольку мутации позволяют ему легче закрепляться на клетках человека, и он может заразить даже тех, кто переболел или вакцинировался.При этом Клюге подчеркнул, что одобренные вакцины хорошо защищают от тяжелых форм заболевания или летального исхода.В первую неделю 2022 года в европейском регионе зарегистрировали более семи миллионов новых случаев заражения COVID-19. Это двукратный рост за две недели. По данным на 10 января, в 26 странах более одного процента населения инфицируются каждую неделю.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в начале ноября. Как утверждают специалисты, он отличается повышенной трансмиссивностью и устойчивостью к существующим вакцинам. По данным на конец декабря, новый вариант выявили уже в 110 странах мира, он распространяется быстрее "дельты" и становится доминирующим.Как сообщил замглавы Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов, распространение омикрон-штамма приведет к всплеску заболеваемости COVID-19 в России в начале февраля.При этом, данные из ЮАР и Англии, куда "омикрон" уже пришел, показывают, что в этих странах почти в три раза уменьшилось число тяжелых случаев.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
https://ria.ru/20220111/koronavirus-1767288468.html
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европа, воз, в мире, здоровье - общество, коронавирус covid-19, ханс клюге, омикрон-штамм коронавируса
13:46 11.01.2022 (обновлено: 16:37 11.01.2022)
 
ВОЗ: более половины европейцев заразятся омикрон-штаммом в ближайшие недели

ВОЗ: более половины населения Европы заразится омикрон-штаммом в ближайшие недели

© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкФото вирусных частиц COVID-19 штамма "омикрон"
Фото вирусных частиц COVID-19 штамма омикрон - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора
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Фото вирусных частиц COVID-19 штамма "омикрон"
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ЦЮРИХ,11 янв — РИА Новости. Омикрон-штамм коронавируса быстро становится доминирующим в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах, сообщил на брифинге глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
По его словам, уже в 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии зафиксировали случаи заражения этим вариантом инфекции.
"Институт показателей и оценки здоровья (IHME при Вашингтонском университете. — Прим. ред.) прогнозирует, что более 50% населения (Европейского. — Прим. ред.) региона будет инфицировано "омикроном" в ближайшие шесть — восемь недель", — добавил Клюге.
Как отметил специалист, собранные данные подтверждают, что "омикрон" обладает высокой трансмиссивностью, поскольку мутации позволяют ему легче закрепляться на клетках человека, и он может заразить даже тех, кто переболел или вакцинировался.
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При этом Клюге подчеркнул, что одобренные вакцины хорошо защищают от тяжелых форм заболевания или летального исхода.
В первую неделю 2022 года в европейском регионе зарегистрировали более семи миллионов новых случаев заражения COVID-19. Это двукратный рост за две недели. По данным на 10 января, в 26 странах более одного процента населения инфицируются каждую неделю.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в начале ноября. Как утверждают специалисты, он отличается повышенной трансмиссивностью и устойчивостью к существующим вакцинам. По данным на конец декабря, новый вариант выявили уже в 110 странах мира, он распространяется быстрее "дельты" и становится доминирующим.
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Как сообщил замглавы Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов, распространение омикрон-штамма приведет к всплеску заболеваемости COVID-19 в России в начале февраля.
При этом, данные из ЮАР и Англии, куда "омикрон" уже пришел, показывают, что в этих странах почти в три раза уменьшилось число тяжелых случаев.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
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