13:46 11.01.2022 (обновлено: 16:37 11.01.2022)
ВОЗ: более половины европейцев заразятся омикрон-штаммом в ближайшие недели
ВОЗ: более половины населения Европы заразится омикрон-штаммом в ближайшие недели
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкФото вирусных частиц COVID-19 штамма "омикрон"
Фото вирусных частиц COVID-19 штамма "омикрон"
ЦЮРИХ,11 янв — РИА Новости. Омикрон-штамм коронавируса быстро становится доминирующим в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах, сообщил на брифинге глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
По его словам, уже в 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии зафиксировали случаи заражения этим вариантом инфекции.
"Институт показателей и оценки здоровья (IHME при Вашингтонском университете. — Прим. ред.) прогнозирует, что более 50% населения (Европейского. — Прим. ред.) региона будет инфицировано "омикроном" в ближайшие шесть — восемь недель", — добавил Клюге.
Как отметил специалист, собранные данные подтверждают, что "омикрон" обладает высокой трансмиссивностью, поскольку мутации позволяют ему легче закрепляться на клетках человека, и он может заразить даже тех, кто переболел или вакцинировался.
При этом Клюге подчеркнул, что одобренные вакцины хорошо защищают от тяжелых форм заболевания или летального исхода.
В первую неделю 2022 года в европейском регионе зарегистрировали более семи миллионов новых случаев заражения COVID-19. Это двукратный рост за две недели. По данным на 10 января, в 26 странах более одного процента населения инфицируются каждую неделю.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в начале ноября. Как утверждают специалисты, он отличается повышенной трансмиссивностью и устойчивостью к существующим вакцинам. По данным на конец декабря, новый вариант выявили уже в 110 странах мира, он распространяется быстрее "дельты" и становится доминирующим.
Как сообщил замглавы Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов, распространение омикрон-штамма приведет к всплеску заболеваемости COVID-19 в России в начале февраля.
При этом, данные из ЮАР и Англии, куда "омикрон" уже пришел, показывают, что в этих странах почти в три раза уменьшилось число тяжелых случаев.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.