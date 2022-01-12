https://ria.ru/20220112/omikron-1767424619.html

Врач предсказал "падение" омикрон-штамма

Врач предсказал "падение" омикрон-штамма - РИА Новости, 12.01.2022

Врач предсказал "падение" омикрон-штамма

Омикрон-штамм коронавируса станет доминирующим в мире, а затем, до конца 2022 года, переживет "падение". Такое мнение на основе анализа прошлогодней ситуации... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T04:15

2022-01-12T04:15

2022-01-12T04:15

распространение коронавируса

общество

здоровье

алексей водовозов

россия

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Омикрон-штамм коронавируса станет доминирующим в мире, а затем, до конца 2022 года, переживет "падение". Такое мнение на основе анализа прошлогодней ситуации выразил в интервью радио Sputnik врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов.Быстрое распространение в мире варианта коронавируса "дельта" к концу 2021 года завершилось его "падением", то же самое произойдет в наступившем 2022 году со штаммом "омикрон", считает врач.К каким последствиям приведут подъем и спад распространения омикрон-штамма и какой патоген его сменит, пока неизвестно, продолжил врач."Вопрос только в том, кто его сменит, то есть во что выльется падение этого штамма. Вот тут прогнозов никто не рискует давать", — добавил Водовозов.При этом речь не идет о полном исчезновении омикрон-штамма к концу 2022 года, отметил он. В тех странах, где невысок процент вакцинированных, этот вариант коронавируса сохранится и продолжит свою эволюцию, полагает врач.Снизить риск заражения COVID-19 и предотвратить тяжелое течение болезни можно с помощью вакцинации.

https://ria.ru/20220111/geyts-1767422244.html

https://ria.ru/20220111/omikron-1767303989.html

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общество, здоровье, алексей водовозов, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса