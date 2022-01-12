https://ria.ru/20220112/omikron-1767424619.html
Врач предсказал "падение" омикрон-штамма
Врач предсказал "падение" омикрон-штамма - РИА Новости, 12.01.2022
Врач предсказал "падение" омикрон-штамма
Омикрон-штамм коронавируса станет доминирующим в мире, а затем, до конца 2022 года, переживет "падение". Такое мнение на основе анализа прошлогодней ситуации... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T04:15
2022-01-12T04:15
2022-01-12T04:15
распространение коронавируса
общество
здоровье
алексей водовозов
россия
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Омикрон-штамм коронавируса станет доминирующим в мире, а затем, до конца 2022 года, переживет "падение". Такое мнение на основе анализа прошлогодней ситуации выразил в интервью радио Sputnik врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов.Быстрое распространение в мире варианта коронавируса "дельта" к концу 2021 года завершилось его "падением", то же самое произойдет в наступившем 2022 году со штаммом "омикрон", считает врач.К каким последствиям приведут подъем и спад распространения омикрон-штамма и какой патоген его сменит, пока неизвестно, продолжил врач."Вопрос только в том, кто его сменит, то есть во что выльется падение этого штамма. Вот тут прогнозов никто не рискует давать", — добавил Водовозов.При этом речь не идет о полном исчезновении омикрон-штамма к концу 2022 года, отметил он. В тех странах, где невысок процент вакцинированных, этот вариант коронавируса сохранится и продолжит свою эволюцию, полагает врач.Снизить риск заражения COVID-19 и предотвратить тяжелое течение болезни можно с помощью вакцинации.
https://ria.ru/20220111/geyts-1767422244.html
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общество, здоровье, алексей водовозов, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
Врач предсказал "падение" омикрон-штамма
Токсиколог Водовозов: омикрон-штамм коронавируса переживет падение в 2022 году
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости.
Омикрон-штамм коронавируса станет доминирующим в мире, а затем, до конца 2022 года, переживет "падение". Такое мнение на основе анализа прошлогодней ситуации выразил в интервью радио Sputnik
врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов
.
Быстрое распространение в мире варианта коронавируса "дельта" к концу 2021 года завершилось его "падением", то же самое произойдет в наступившем 2022 году со штаммом "омикрон", считает врач.
"Если мы проанализируем 2021 год, то это было восхождение и падение "дельты". Все было вокруг этого одного штамма. Я думаю, что, наверное, в 2022 году будет восхождение и падение "омикрона"", — сказал Водовозов.
К каким последствиям приведут подъем и спад распространения омикрон-штамма и какой патоген его сменит, пока неизвестно, продолжил врач.
"Вопрос только в том, кто его сменит, то есть во что выльется падение этого штамма. Вот тут прогнозов никто не рискует давать", — добавил Водовозов.
При этом речь не идет о полном исчезновении омикрон-штамма к концу 2022 года, отметил он. В тех странах, где невысок процент вакцинированных, этот вариант коронавируса сохранится и продолжит свою эволюцию, полагает врач.
"Население планеты у нас привито только где-то на 50 процентов, но это очень неравномерно. Один из "чемпионов мира" — Южная Америка, где привито больше 63 процента. Но в Африке, например, привито где-то восемь процентов населения. Такая ситуация для коронавируса — это то, что надо. Его могут "изгнать" с некоторых территорий, где высокий процент привитых, но у него все равно будут территории, где большое количество людей к нему чувствительны", — отметил Водовозов.
Снизить риск заражения COVID-19 и предотвратить тяжелое течение болезни можно с помощью вакцинации.