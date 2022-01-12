https://ria.ru/20220112/omikron-1767428205.html

Омикрон готовит россиянам много бед и неожиданный сюрприз

"Много бед": врач назвал главное отличие "омикрона" от других штаммов - РИА Новости, 12.01.2022

Омикрон готовит россиянам много бед и неожиданный сюрприз

При омикрон-штамме коронавируса потеря обоняния перестала быть определяющим симптомом болезни, как это было раньше, заявил в беседе с "Парламентской газетой"... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T03:05

2022-01-12T03:05

2022-01-12T03:05

распространение коронавируса

общество

ботсвана

юар

здоровье

россия

коронавирус covid-19

андрей кондрахин

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. При омикрон-штамме коронавируса потеря обоняния перестала быть определяющим симптомом болезни, как это было раньше, заявил в беседе с "Парламентской газетой" кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.Медик отметил, что в отличие от "дельты" при "омикроне" не наблюдаются болезненные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Также, по его словам, при этом штамме инфекция не опускается в легкие, как при дельта-штамме, а остается в бронхах.Кондрахин заключил, что омикрон-штамм может "наделать много бед" в случае резкого роста заболеваемости.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в начале ноября. Как утверждают специалисты, он отличается повышенной трансмиссивностью и устойчивостью к существующим вакцинам. По данным на конец декабря, новый вариант выявили уже в 110 странах мира, он распространяется быстрее "дельты" и становится доминирующим.

https://ria.ru/20220111/omikron-1767364362.html

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