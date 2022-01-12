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Омикрон готовит россиянам много бед и неожиданный сюрприз
"Много бед": врач назвал главное отличие "омикрона" от других штаммов - РИА Новости, 12.01.2022
Омикрон готовит россиянам много бед и неожиданный сюрприз
При омикрон-штамме коронавируса потеря обоняния перестала быть определяющим симптомом болезни, как это было раньше, заявил в беседе с "Парламентской газетой"... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T03:05
2022-01-12T03:05
распространение коронавируса
общество
ботсвана
юар
здоровье
россия
коронавирус covid-19
андрей кондрахин
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. При омикрон-штамме коронавируса потеря обоняния перестала быть определяющим симптомом болезни, как это было раньше, заявил в беседе с "Парламентской газетой" кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.Медик отметил, что в отличие от "дельты" при "омикроне" не наблюдаются болезненные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Также, по его словам, при этом штамме инфекция не опускается в легкие, как при дельта-штамме, а остается в бронхах.Кондрахин заключил, что омикрон-штамм может "наделать много бед" в случае резкого роста заболеваемости.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в начале ноября. Как утверждают специалисты, он отличается повышенной трансмиссивностью и устойчивостью к существующим вакцинам. По данным на конец декабря, новый вариант выявили уже в 110 странах мира, он распространяется быстрее "дельты" и становится доминирующим.
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общество, ботсвана, юар, здоровье, россия, коронавирус covid-19, андрей кондрахин, омикрон-штамм коронавируса
03:05 12.01.2022
 
"Много бед": врач назвал главное отличие "омикрона" от других штаммов

Врач Кондрахин: при омикроне обоняние нередко пропадает в конце болезни или уже после нее

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. При омикрон-штамме коронавируса потеря обоняния перестала быть определяющим симптомом болезни, как это было раньше, заявил в беседе с "Парламентской газетой" кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

"Хотя есть данные, которые говорят, что он (симптом. — Прим. ред.) может появиться позже — в конце болезни или уже после нее", — подчеркнул Кондрахин.

Медик отметил, что в отличие от "дельты" при "омикроне" не наблюдаются болезненные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Также, по его словам, при этом штамме инфекция не опускается в легкие, как при дельта-штамме, а остается в бронхах.
"В основном заболевание протекает, как обычная ОРВИ. Человека беспокоят насморк, кашель, в течение нескольких дней возможно небольшое повышение температуры", — уточнил врач.
Кондрахин заключил, что омикрон-штамм может "наделать много бед" в случае резкого роста заболеваемости.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в начале ноября. Как утверждают специалисты, он отличается повышенной трансмиссивностью и устойчивостью к существующим вакцинам. По данным на конец декабря, новый вариант выявили уже в 110 странах мира, он распространяется быстрее "дельты" и становится доминирующим.
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Распространение коронавирусаОбществоБотсванаЮАРЗдоровьеРоссияКоронавирус COVID-19Андрей КондрахинОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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