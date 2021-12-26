https://ria.ru/20211226/omikron-1765507522.html
Врач рассказал, что повысит защищенность от "омикрона" в десятки раз
Врач рассказал, что повысит защищенность от "омикрона" в десятки раз - РИА Новости, 26.12.2021
Врач рассказал, что повысит защищенность от "омикрона" в десятки раз
Гибридный иммунитет может усилить защиту организма от омикрон-штамма коронавируса в десятки раз, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, токсиколог... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T02:15
2021-12-26T02:15
2021-12-26T02:15
распространение коронавируса
общество
алексей водовозов
россия
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Гибридный иммунитет может усилить защиту организма от омикрон-штамма коронавируса в десятки раз, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов.У перенесшего COVID-19 человека есть высокий риск повторно заболеть, если в первый раз он был инфицирован штаммом "дельта", а во второй — "омикроном", отметил Водовозов. Вакцинация обеспечивает более надежную, но тоже не стопроцентную защиту от коронавируса, поскольку новый вариант этого патогена отличается повышенной заразностью, продолжил врач.Самую надежную защиту от заражения омикрон-штаммом получают те люди, у которых выработался гибридный иммунитет, уверен он. Речь идет о тех, кто успел и переболеть, и вакцинироваться от коронавирусной инфекции."Гибридный иммунитет оказался в десятки раз более высоким по эффективности против "омикрона". Гибридный иммунитет — это комбинация перенесенного заболевания и вакцинации, причем в любом сочетании. По той информации, что у нас на сегодня имеется, это, скорее всего, наиболее эффективная защита от "омикрона" из всех имеющихся и даже теоретически возможных", — сказал врач.Это означает, что прививаться нужно в любом случае, независимо от того, болел человек раньше коронавирусной инфекцией или нет, уточнил он."Если болезнь будет на фоне вакцинации, то у человека будет легкое течение COVID-19. Хотя вакцины не обеспечивают стопроцентную защиту от инфицирования "омикроном", но они все-таки дают защиту от тяжелых случаев, от попадания на ИВЛ и летальных исходов", — объяснил Водовозов.
https://ria.ru/20211223/simptomy-1765027859.html
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общество, алексей водовозов, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
Врач рассказал, что повысит защищенность от "омикрона" в десятки раз
Врач Водовозов: повысить защиту от омикрон-штамма COVID-19 поможет гибридный иммунитет
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
Гибридный иммунитет может усилить защиту организма от омикрон-штамма коронавируса в десятки раз, рассказал в интервью радио Sputnik
врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов
.
У перенесшего COVID-19 человека есть высокий риск повторно заболеть, если в первый раз он был инфицирован штаммом "дельта", а во второй — "омикроном", отметил Водовозов. Вакцинация обеспечивает более надежную, но тоже не стопроцентную защиту от коронавируса, поскольку новый вариант этого патогена отличается повышенной заразностью, продолжил врач.
"Если вы переболели прежними штаммами коронавируса, это не дает практически никакой защиты от "омикрона". Прививка двумя дозами вакцины показывает более высокий результат, чем перенесенное заболевание. Но, к сожалению, даже такие показатели защиты от "омикрона" ниже по сравнению с тем, какую защиту давали вакцины от штамма "дельта". Против "дельты" все вакцины срабатывали очень неплохо", — считает Водовозов.
Самую надежную защиту от заражения омикрон-штаммом получают те люди, у которых выработался гибридный иммунитет, уверен он. Речь идет о тех, кто успел и переболеть, и вакцинироваться от коронавирусной инфекции.
"Гибридный иммунитет оказался в десятки раз более высоким по эффективности против "омикрона". Гибридный иммунитет — это комбинация перенесенного заболевания и вакцинации, причем в любом сочетании. По той информации, что у нас на сегодня имеется, это, скорее всего, наиболее эффективная защита от "омикрона" из всех имеющихся и даже теоретически возможных", — сказал врач.
Это означает, что прививаться нужно в любом случае, независимо от того, болел человек раньше коронавирусной инфекцией или нет, уточнил он.
"Если болезнь будет на фоне вакцинации, то у человека будет легкое течение COVID-19. Хотя вакцины не обеспечивают стопроцентную защиту от инфицирования "омикроном", но они все-таки дают защиту от тяжелых случаев, от попадания на ИВЛ и летальных исходов", — объяснил Водовозов.