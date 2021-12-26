https://ria.ru/20211226/omikron-1765507522.html

Врач рассказал, что повысит защищенность от "омикрона" в десятки раз

Врач рассказал, что повысит защищенность от "омикрона" в десятки раз - РИА Новости, 26.12.2021

Врач рассказал, что повысит защищенность от "омикрона" в десятки раз

Гибридный иммунитет может усилить защиту организма от омикрон-штамма коронавируса в десятки раз, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, токсиколог... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T02:15

2021-12-26T02:15

2021-12-26T02:15

распространение коронавируса

общество

алексей водовозов

россия

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762757253_362:0:2627:1274_1920x0_80_0_0_ae98e7b56e20828d2d8dfe5d1650b6e9.jpg

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Гибридный иммунитет может усилить защиту организма от омикрон-штамма коронавируса в десятки раз, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов.У перенесшего COVID-19 человека есть высокий риск повторно заболеть, если в первый раз он был инфицирован штаммом "дельта", а во второй — "омикроном", отметил Водовозов. Вакцинация обеспечивает более надежную, но тоже не стопроцентную защиту от коронавируса, поскольку новый вариант этого патогена отличается повышенной заразностью, продолжил врач.Самую надежную защиту от заражения омикрон-штаммом получают те люди, у которых выработался гибридный иммунитет, уверен он. Речь идет о тех, кто успел и переболеть, и вакцинироваться от коронавирусной инфекции."Гибридный иммунитет оказался в десятки раз более высоким по эффективности против "омикрона". Гибридный иммунитет — это комбинация перенесенного заболевания и вакцинации, причем в любом сочетании. По той информации, что у нас на сегодня имеется, это, скорее всего, наиболее эффективная защита от "омикрона" из всех имеющихся и даже теоретически возможных", — сказал врач.Это означает, что прививаться нужно в любом случае, независимо от того, болел человек раньше коронавирусной инфекцией или нет, уточнил он."Если болезнь будет на фоне вакцинации, то у человека будет легкое течение COVID-19. Хотя вакцины не обеспечивают стопроцентную защиту от инфицирования "омикроном", но они все-таки дают защиту от тяжелых случаев, от попадания на ИВЛ и летальных исходов", — объяснил Водовозов.

https://ria.ru/20211223/simptomy-1765027859.html

https://ria.ru/20211221/omikron-1764700609.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, алексей водовозов, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса