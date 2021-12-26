Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211226/omikron-1765507522.html
Врач рассказал, что повысит защищенность от "омикрона" в десятки раз
Врач рассказал, что повысит защищенность от "омикрона" в десятки раз - РИА Новости, 26.12.2021
Врач рассказал, что повысит защищенность от "омикрона" в десятки раз
Гибридный иммунитет может усилить защиту организма от омикрон-штамма коронавируса в десятки раз, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, токсиколог... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T02:15
2021-12-26T02:15
распространение коронавируса
общество
алексей водовозов
россия
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762757253_362:0:2627:1274_1920x0_80_0_0_ae98e7b56e20828d2d8dfe5d1650b6e9.jpg
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Гибридный иммунитет может усилить защиту организма от омикрон-штамма коронавируса в десятки раз, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов.У перенесшего COVID-19 человека есть высокий риск повторно заболеть, если в первый раз он был инфицирован штаммом "дельта", а во второй — "омикроном", отметил Водовозов. Вакцинация обеспечивает более надежную, но тоже не стопроцентную защиту от коронавируса, поскольку новый вариант этого патогена отличается повышенной заразностью, продолжил врач.Самую надежную защиту от заражения омикрон-штаммом получают те люди, у которых выработался гибридный иммунитет, уверен он. Речь идет о тех, кто успел и переболеть, и вакцинироваться от коронавирусной инфекции."Гибридный иммунитет оказался в десятки раз более высоким по эффективности против "омикрона". Гибридный иммунитет — это комбинация перенесенного заболевания и вакцинации, причем в любом сочетании. По той информации, что у нас на сегодня имеется, это, скорее всего, наиболее эффективная защита от "омикрона" из всех имеющихся и даже теоретически возможных", — сказал врач.Это означает, что прививаться нужно в любом случае, независимо от того, болел человек раньше коронавирусной инфекцией или нет, уточнил он."Если болезнь будет на фоне вакцинации, то у человека будет легкое течение COVID-19. Хотя вакцины не обеспечивают стопроцентную защиту от инфицирования "омикроном", но они все-таки дают защиту от тяжелых случаев, от попадания на ИВЛ и летальных исходов", — объяснил Водовозов.
https://ria.ru/20211223/simptomy-1765027859.html
https://ria.ru/20211221/omikron-1764700609.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762757253_0:0:2698:2025_1920x0_80_0_0_b5e220629966aa40d09b5e8a997afc5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, алексей водовозов, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
02:15 26.12.2021
 
Врач рассказал, что повысит защищенность от "омикрона" в десятки раз

Врач Водовозов: повысить защиту от омикрон-штамма COVID-19 поможет гибридный иммунитет

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедицинские работники в "красной зоне"
Медицинские работники в красной зоне - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Гибридный иммунитет может усилить защиту организма от омикрон-штамма коронавируса в десятки раз, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов.
У перенесшего COVID-19 человека есть высокий риск повторно заболеть, если в первый раз он был инфицирован штаммом "дельта", а во второй — "омикроном", отметил Водовозов. Вакцинация обеспечивает более надежную, но тоже не стопроцентную защиту от коронавируса, поскольку новый вариант этого патогена отличается повышенной заразностью, продолжил врач.

"Если вы переболели прежними штаммами коронавируса, это не дает практически никакой защиты от "омикрона". Прививка двумя дозами вакцины показывает более высокий результат, чем перенесенное заболевание. Но, к сожалению, даже такие показатели защиты от "омикрона" ниже по сравнению с тем, какую защиту давали вакцины от штамма "дельта". Против "дельты" все вакцины срабатывали очень неплохо", — считает Водовозов.

Самую надежную защиту от заражения омикрон-штаммом получают те люди, у которых выработался гибридный иммунитет, уверен он. Речь идет о тех, кто успел и переболеть, и вакцинироваться от коронавирусной инфекции.
Шприцы на фоне надписи Омикрон - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря, 03:25Распространение коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали, когда проявляются симптомы при "омикроне"
"Гибридный иммунитет оказался в десятки раз более высоким по эффективности против "омикрона". Гибридный иммунитет — это комбинация перенесенного заболевания и вакцинации, причем в любом сочетании. По той информации, что у нас на сегодня имеется, это, скорее всего, наиболее эффективная защита от "омикрона" из всех имеющихся и даже теоретически возможных", — сказал врач.
Это означает, что прививаться нужно в любом случае, независимо от того, болел человек раньше коронавирусной инфекцией или нет, уточнил он.
"Если болезнь будет на фоне вакцинации, то у человека будет легкое течение COVID-19. Хотя вакцины не обеспечивают стопроцентную защиту от инфицирования "омикроном", но они все-таки дают защиту от тяжелых случаев, от попадания на ИВЛ и летальных исходов", — объяснил Водовозов.
Простуженный мужчина - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 13:18Наука
"Омикрон" вызывает странные симптомы, выяснили ученые
 
Распространение коронавирусаОбществоАлексей ВодовозовРоссияКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:54Вирусолог объяснил, как правильно путешествовать в пандемию
09:52Исследование показало, чем недовольны россияне в новогоднюю ночь
09:47Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
09:37Во Владивостоке мост треснул из-за аномальных холодов
09:24В США назвали черту Зеленского, которая приведет к войне
09:03В Томске возбудили уголовное дело после пожара в гипермаркете "Лента"
08:56Военный, оскорбивший Байдена в прямом эфире, объяснил свой поступок
08:42Макрон поздравил с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"
08:28В Приморье аномальные холода привели к массовым отключениям света
08:13"Газпром" не бронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" на воскресенье
07:41На Западном берегу Иордана обстреляли израильский военный пост
07:20Кулеба заявил о доминировании России в Азовском море
06:51В МВД рассказали, сколько иностранцев стали гражданами России
05:43В США придумали способ для шантажа России
04:33СМИ назвало дату проведения Совета Россия — НАТО
04:20Диетолог раскритиковала навязываемые россиянам продукты для похудения
04:15Эксперт назвал условие взлета цен на бензин до ста рублей за литр
04:08AT: в случае войны российские танки вошли бы в Киев в первый же день
03:49В "Роскосмосе" поздравили с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"
03:15Юрист рассказал, чего нельзя делать со старыми банковскими картами
Лента новостейМолния
Вирусолог объяснил, как правильно путешествовать в пандемиюИсследование показало, чем недовольны россияне в новогоднюю ночьМосквичам рассказали о погоде в воскресенье Во Владивостоке мост треснул из-за аномальных холодовВ США назвали черту Зеленского, которая приведет к войнеВ Томске возбудили уголовное дело после пожара в гипермаркете "Лента"Военный, оскорбивший Байдена в прямом эфире, объяснил свой поступокМакрон поздравил с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"В Приморье аномальные холода привели к массовым отключениям света"Газпром" не бронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" на воскресеньеНа Западном берегу Иордана обстреляли израильский военный постКулеба заявил о доминировании России в Азовском мореВ МВД рассказали, сколько иностранцев стали гражданами РоссииВ США придумали способ для шантажа РоссииСМИ назвало дату проведения Совета Россия — НАТОДиетолог раскритиковала навязываемые россиянам продукты для похуденияЭксперт назвал условие взлета цен на бензин до ста рублей за литрAT: в случае войны российские танки вошли бы в Киев в первый же деньВ "Роскосмосе" поздравили с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"Юрист рассказал, чего нельзя делать со старыми банковскими картами