https://ria.ru/20220112/corona-1767384307.html

Заболеет каждый второй. Мир лихорадит от новой волны коронавируса

Заболеет каждый второй. Мир лихорадит от новой волны коронавируса - РИА Новости, 12.01.2022

Заболеет каждый второй. Мир лихорадит от новой волны коронавируса

Рекорды по числу зараженных и госпитализированных, запреты, нехватка тестов — коронавирусная инфекция вспыхнула ярче прежнего. После зимних праздников новая... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T08:00

2022-01-12T08:00

2022-01-12T08:14

в мире

франция

воз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

гоа

анна попова

анджей дуда

американский центр

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Ксения Мельникова. Рекорды по числу зараженных и госпитализированных, запреты, нехватка тестов — коронавирусная инфекция вспыхнула ярче прежнего. После зимних праздников новая волна пандемии накрыла даже страны с высоким уровнем вакцинации. Во Всемирной организации здравоохранения настроены пессимистично. Рост заболеваемости ожидают и в России. Каждый день — миллион больныхВ ближайшие шесть-восемь недель более половины населения Европы заразится "омикроном", заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Такие данные ему предоставил Институт показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете.Пятьдесят стран Европы и Центральной Азии уже страдают от этого штамма. Из-за мутаций он легче закрепляется на клетках человека, поэтому заражаются даже переболевшие и вакцинированные, говорят врачи.В Европе за первую неделю января — более семи миллионов новых случаев. Но максимальное число зараженных — в Соединенных Штатах. За сутки выявили 1,35 миллиона инфицированных, половина — "омикроном". Как отмечает агентство Bloomberg, это только те, кто официально ушел на больничный. Многие делают экспресс-тесты и не сообщают о положительных результатах властям, опасаясь остаться без зарплаты."Некоторые коллеги приходят на работу больными или ссылаясь на аллергию, потому что другого выбора у них нет", — приводит телеканал CBS слова трейдера, попросившего не называть его имя из-за страха потерять место.Компании вроде крупнейшей продуктовой сети Kroger вводят санкции против невакцинированных сотрудников. Их лишают льгот, а если они заразятся — не смогут оформить лист нетрудоспособности. В Walmart из-за нехватки рабочей силы оплачиваемый больничный сократили с двух недель до одной.Экспресс-тесты, которые еще недавно свободно продавались в аптеках или онлайн-магазинах, сейчас сложно найти, рассказывает 58-летняя Мэри из Олбани: "Их просто смели с полок. Если в нашем штате и отыщешь, в одни руки дадут максимум две упаковки".Спасение больных — дело рук больныхПри этом США побили рекорд и по госпитализации. В больницы попали более 135 тысяч человек. В некоторых штатах клиники не справляются с потоком пациентов. Плановые операции порой отменяют — людей как можно быстрее выписывают, чтобы освободить койки. Несмотря на протесты профсоюзов и Американской медицинской ассоциации, на работу вызывают даже тех медиков, которые сидят на больничном с коронавирусом, сообщает Politico.В стране не хватает не только здоровых врачей, но и водителей, сотрудников коммунальной сферы, учителей. На карантин закрыли тысячи школ. Из-за всплеска заболеваемости массово отменяют авиарейсы. В Нью-Йорке сократили число поездов на линиях метро. Чтобы не допустить коллапса, Американский центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендовал для бессимптомников сократить время изоляции с десяти до пяти дней.Власти стараются реагировать быстро. Страховые компании оплачивают каждому по восемь ПЦР-тестов в месяц — это часть кампании президента Джозефа Байдена по доступности домашней диагностики. Но пока этих мер недостаточно.Полностью вакцинированы почти 62 процента американцев — намного меньше, чем в странах Западной Европы. При этом власти призывают срочно делать третью прививку, чтобы защититься от "омикрона".Никаких дискотек для собакНепростая ситуация и в Индии. Здесь ежедневно — свыше 160 тысяч случаев заболевания. "Омикрон" подхватил чуть ли не весь индийский парламент. Все прибывающие обязаны соблюдать недельный карантин. Раньше это касалось лишь путешественников из стран, входящих в красную зону. Меры довольно строгие: туристы должны трижды сдать ПЦР — за 72 часа до посадки в самолет, по прибытии в страну и на восьмой день карантина. При положительном результате — снова изоляция или больница.Гайки начали закручивать после того, как в Индию прилетел итальянский "коронавирусный рейс": сразу после приземления пассажиры сдали тест, и выяснилось, что почти 70 процентов заражены ковидом.На Гоа ввели комендантский час с 23:00 до 06:00. В других штатах — жестче: на улицы можно выйти лишь за лекарствами и едой. "Из-за нового локдауна мы с мужем вынуждены закрыть нашу лавку. Работа встала. Сложно представить, что будет через несколько недель", — рассказывает Мария, пять лет назад переехавшая в Нью-Дели.Доходит и до абсурда. Полицейские в городе Кришнанагар (штат Западная Бенгалия) ворвались на день рождения собаки и арестовали хозяев, потративших на торжество 700 тысяч рупий (709 тысяч рублей). Братья Патель наняли организатора мероприятий, певца, танцоров, заказали роскошный торт и пригласили гостей. Празднование они транслировали практически онлайн — в соцсетях. Стражи порядка накрыли вечеринку в самом разгаре. Хозяев наказали за отсутствие масок, несоблюдение социальной дистанции и проведение торжества без разрешения."Смешать с дерьмом" непривитыхНакаляется ситуация и во Франции, где ежедневно фиксируют по несколько сотен заражений. Парламент обсуждает введение ковид-паспортов. Некоторые депутаты пожаловались, что им угрожают смертью, если они проголосуют за."Сейчас, чтобы попасть в публичное здание или проехать в общественном транспорте, требуют либо специальные пассы, которые выдают привитым, либо свежий отрицательный ПЦР-тест", — рассказывает Милана, жительница Парижа.Но власти, очевидно, считают эти меры недостаточными. Президент Эммануэль Макрон крайне резко выступает против непривитых: "Они недостойны считаться гражданами. Я здесь не для того, чтобы мешать с дерьмом французов, но антиваксеров действительно очень хочу смешать с дерьмом".Впрочем, на его рейтинг это не повлияло. За три месяца до выборов опросы общественного мнения предсказывают уверенную победу над конкурентами.Других политиков коронавирус не щадит — в прямом смысле. Президент Польши Анджей Дуда и пакистанский лидер Ариф Алви болеют уже по второму разу. Заразилась и шведская кронпринцесса Виктория, прошедшая вакцинацию и ревакцинацию. В королевстве ввели новые антиковидные ограничения: обязали носить маски даже на улице, но число инфицированных все равно растет. На домашнем карантине — канцлер Австрии Карл Нехаммер.Ситуация ухудшается и в России. В 35 регионах показатель заболеваемости превышает среднероссийский. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что количество случаев заражений может превысить 100 тысяч в сутки. И это еще не самый пессимистичный сценарий.

https://ria.ru/20211127/coronavirus-1760910057.html

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в мире, франция, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), гоа, анна попова, анджей дуда, американский центр, россия, коронавирус covid-19, карл нехаммер