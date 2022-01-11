https://ria.ru/20220111/vaktsiny-1767390814.html

В ЕС предупредили о риске перегрузки иммунитета из-за частой ревакцинации

В ЕС предупредили о риске перегрузки иммунитета из-за частой ревакцинации - РИА Новости, 11.01.2022

В ЕС предупредили о риске перегрузки иммунитета из-за частой ревакцинации

Короткие периоды в четыре месяца между введением доз COVID-вакцины могут привести к перегрузке иммунной системы человека, заявил на пресс-конференции в... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T18:33

2022-01-11T18:33

2022-01-11T18:52

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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омикрон-штамм коронавируса

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БРЮССЕЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Короткие периоды в четыре месяца между введением доз COVID-вакцины могут привести к перегрузке иммунной системы человека, заявил на пресс-конференции в Амстердаме представитель Европейского агентства по лекарственным средствам ЕМА Марко Кавалери."Стратегии, которые предполагает введение бустерных доз через короткие периоды в пределах каждых четырех месяцев, могут привести к проблемам с иммунным ответом, ответ может быть не таким хорошим, как мы ожидаем. Мы должны быть очень аккуратными и не перегружать иммунную систему, повторяя вакцинацию", - сказал он.Ранее Кавалери заявил, что ЕМА пока не имеет данных по необходимости введения четвертой (повторной бустерной) дозы антикоронавирусных вакцин, будет изучать этот вопрос."Мы пока не получали данных о четвертой дозе, которые нужны для подготовки рекомендаций, будем изучать этот вопрос. Но мы обеспокоены стратегиями, которые предусматривают повторение вакцинации через короткий период", - сообщил он.При этом, по словам представителя ЕМА, первичная вакцинация демонстрирует прекрасные результаты, в том числе и в борьбе с осложнениями при заболевании вариантом коронавируса "омикрон", ее необходимо продолжать.

https://ria.ru/20220111/omikron-shtamm-1767366758.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220111/ssha-1767364718.html

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коронавирус covid-19, в мире, амстердам, здоровье - общество, омикрон-штамм коронавируса