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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220111/vaktsiny-1767390814.html
В ЕС предупредили о риске перегрузки иммунитета из-за частой ревакцинации
В ЕС предупредили о риске перегрузки иммунитета из-за частой ревакцинации - РИА Новости, 11.01.2022
В ЕС предупредили о риске перегрузки иммунитета из-за частой ревакцинации
Короткие периоды в четыре месяца между введением доз COVID-вакцины могут привести к перегрузке иммунной системы человека, заявил на пресс-конференции в... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T18:33
2022-01-11T18:52
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
в мире
амстердам
здоровье - общество
омикрон-штамм коронавируса
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БРЮССЕЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Короткие периоды в четыре месяца между введением доз COVID-вакцины могут привести к перегрузке иммунной системы человека, заявил на пресс-конференции в Амстердаме представитель Европейского агентства по лекарственным средствам ЕМА Марко Кавалери."Стратегии, которые предполагает введение бустерных доз через короткие периоды в пределах каждых четырех месяцев, могут привести к проблемам с иммунным ответом, ответ может быть не таким хорошим, как мы ожидаем. Мы должны быть очень аккуратными и не перегружать иммунную систему, повторяя вакцинацию", - сказал он.Ранее Кавалери заявил, что ЕМА пока не имеет данных по необходимости введения четвертой (повторной бустерной) дозы антикоронавирусных вакцин, будет изучать этот вопрос."Мы пока не получали данных о четвертой дозе, которые нужны для подготовки рекомендаций, будем изучать этот вопрос. Но мы обеспокоены стратегиями, которые предусматривают повторение вакцинации через короткий период", - сообщил он.При этом, по словам представителя ЕМА, первичная вакцинация демонстрирует прекрасные результаты, в том числе и в борьбе с осложнениями при заболевании вариантом коронавируса "омикрон", ее необходимо продолжать.
https://ria.ru/20220111/omikron-shtamm-1767366758.html
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коронавирус covid-19, в мире, амстердам, здоровье - общество, омикрон-штамм коронавируса
18:33 11.01.2022 (обновлено: 18:52 11.01.2022)
 
В ЕС предупредили о риске перегрузки иммунитета из-за частой ревакцинации

Регулятор ЕС: частая ревакцинация от COVID-19 может привести к перегрузке иммунной системы

© AP Photo / Visar KryeziuВакцинация от коронавируса в Приштине
Вакцинация от коронавируса в Приштине - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© AP Photo / Visar Kryeziu
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БРЮССЕЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Короткие периоды в четыре месяца между введением доз COVID-вакцины могут привести к перегрузке иммунной системы человека, заявил на пресс-конференции в Амстердаме представитель Европейского агентства по лекарственным средствам ЕМА Марко Кавалери.
"Стратегии, которые предполагает введение бустерных доз через короткие периоды в пределах каждых четырех месяцев, могут привести к проблемам с иммунным ответом, ответ может быть не таким хорошим, как мы ожидаем. Мы должны быть очень аккуратными и не перегружать иммунную систему, повторяя вакцинацию", - сказал он.
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Ранее Кавалери заявил, что ЕМА пока не имеет данных по необходимости введения четвертой (повторной бустерной) дозы антикоронавирусных вакцин, будет изучать этот вопрос.
"Мы пока не получали данных о четвертой дозе, которые нужны для подготовки рекомендаций, будем изучать этот вопрос. Но мы обеспокоены стратегиями, которые предусматривают повторение вакцинации через короткий период", - сообщил он.
При этом, по словам представителя ЕМА, первичная вакцинация демонстрирует прекрасные результаты, в том числе и в борьбе с осложнениями при заболевании вариантом коронавируса "омикрон", ее необходимо продолжать.
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