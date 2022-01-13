https://ria.ru/20220113/omikron-1767588021.html

"Такое — впервые": врач назвал пугающую особенность "омикрона"

"Такого никогда не было": врач назвал пугающую особенность "омикрона" - РИА Новости, 13.01.2022

"Такое — впервые": врач назвал пугающую особенность "омикрона"

Иммунолог Владимир Болибок заявил в беседе с телеканалом "Москва 24", что носитель омикрон-штамма коронавируса может одномоментно заразить около ста человек,... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T02:28

2022-01-13T02:28

2022-01-13T02:28

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

владимир болибок

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Иммунолог Владимир Болибок заявил в беседе с телеканалом "Москва 24", что носитель омикрон-штамма коронавируса может одномоментно заразить около ста человек, чихнув один раз.Он отметил, что вирус крайне эффективно распространяется воздушно-капельным путем.Врач также добавил, что "омикрон" особенно опасен для детей.Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказывала, что случаи нового штамма коронавируса зарегистрированы уже в 13 регионах России. Она отмечала, что в стране выявили 305 случаев заражения "омикроном". Также, по ее словам, случаи завоза этого варианта в Россию зарегистрировали из 25 стран. Министр здравоохранения Михаил Мурашко в свою очередь заявил, что ситуация с распространением "омикрона" в других государствах очень сложная, поэтому в России система здравоохранения разворачивается в полном объеме.

https://ria.ru/20220113/deltakron-1767585722.html

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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир болибок, омикрон-штамм коронавируса