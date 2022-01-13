"Такое — впервые": врач назвал пугающую особенность "омикрона"

"Такого никогда не было": врач назвал пугающую особенность "омикрона"
Иммунолог Болибок: носитель омикрон-штамма может одномоментно заразить около 100 человек
Медицинский работник в карантинном центре. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Иммунолог Владимир Болибок заявил в беседе с телеканалом "Москва 24", что носитель омикрон-штамма коронавируса может одномоментно заразить около ста человек, чихнув один раз.
"До сих пор у нас такой заразности не было ни разу. Корь считалась самым заразным заболеванием, но "Омикрон" в этом отношении превзошел даже ее", — указал Болибок.
Он отметил, что вирус крайне эффективно распространяется воздушно-капельным путем.
"Я так полагаю, что даже разговора, обычного дыхания и зевания достаточно, чтобы выделился аэрозоль, содержащий частички слюны, слизи, в которых будет достаточное количество вируса, чтобы заразить другого человека. Если кто-то один кашлянул или чихнул, то такого количества хватит человек на сто сразу", — рассказал Болибок.
Врач также добавил, что "омикрон" особенно опасен для детей.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказывала, что случаи нового штамма коронавируса зарегистрированы уже в 13 регионах России. Она отмечала, что в стране выявили 305 случаев заражения "омикроном". Также, по ее словам, случаи завоза этого варианта в Россию зарегистрировали из 25 стран. Министр здравоохранения Михаил Мурашко в свою очередь заявил, что ситуация с распространением "омикрона" в других государствах очень сложная, поэтому в России система здравоохранения разворачивается в полном объеме.