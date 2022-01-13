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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220113/omikron-1767588021.html
"Такое — впервые": врач назвал пугающую особенность "омикрона"
"Такого никогда не было": врач назвал пугающую особенность "омикрона" - РИА Новости, 13.01.2022
"Такое — впервые": врач назвал пугающую особенность "омикрона"
Иммунолог Владимир Болибок заявил в беседе с телеканалом "Москва 24", что носитель омикрон-штамма коронавируса может одномоментно заразить около ста человек,... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T02:28
2022-01-13T02:28
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
владимир болибок
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Иммунолог Владимир Болибок заявил в беседе с телеканалом "Москва 24", что носитель омикрон-штамма коронавируса может одномоментно заразить около ста человек, чихнув один раз.Он отметил, что вирус крайне эффективно распространяется воздушно-капельным путем.Врач также добавил, что "омикрон" особенно опасен для детей.Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказывала, что случаи нового штамма коронавируса зарегистрированы уже в 13 регионах России. Она отмечала, что в стране выявили 305 случаев заражения "омикроном". Также, по ее словам, случаи завоза этого варианта в Россию зарегистрировали из 25 стран. Министр здравоохранения Михаил Мурашко в свою очередь заявил, что ситуация с распространением "омикрона" в других государствах очень сложная, поэтому в России система здравоохранения разворачивается в полном объеме.
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир болибок, омикрон-штамм коронавируса
02:28 13.01.2022
 
"Такого никогда не было": врач назвал пугающую особенность "омикрона"

Иммунолог Болибок: носитель омикрон-штамма может одномоментно заразить около 100 человек

© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник в карантинном центре
Медицинский работник в карантинном центре - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Медицинский работник в карантинном центре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Иммунолог Владимир Болибок заявил в беседе с телеканалом "Москва 24", что носитель омикрон-штамма коронавируса может одномоментно заразить около ста человек, чихнув один раз.
"До сих пор у нас такой заразности не было ни разу. Корь считалась самым заразным заболеванием, но "Омикрон" в этом отношении превзошел даже ее", — указал Болибок.
Он отметил, что вирус крайне эффективно распространяется воздушно-капельным путем.

"Я так полагаю, что даже разговора, обычного дыхания и зевания достаточно, чтобы выделился аэрозоль, содержащий частички слюны, слизи, в которых будет достаточное количество вируса, чтобы заразить другого человека. Если кто-то один кашлянул или чихнул, то такого количества хватит человек на сто сразу", — рассказал Болибок.

Врач также добавил, что "омикрон" особенно опасен для детей.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказывала, что случаи нового штамма коронавируса зарегистрированы уже в 13 регионах России. Она отмечала, что в стране выявили 305 случаев заражения "омикроном". Также, по ее словам, случаи завоза этого варианта в Россию зарегистрировали из 25 стран. Министр здравоохранения Михаил Мурашко в свою очередь заявил, что ситуация с распространением "омикрона" в других государствах очень сложная, поэтому в России система здравоохранения разворачивается в полном объеме.
Врач - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
02:15Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВладимир БолибокОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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