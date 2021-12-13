https://ria.ru/20211213/omikron-1763474285.html
В Великобритании зафиксировали первый случай смерти от штамма "омикрон"
В Великобритании зафиксировали первый случай смерти от штамма "омикрон" - РИА Новости, 14.12.2021
В Великобритании зафиксировали первый случай смерти от штамма "омикрон"
В Великобритании умер как минимум один человек, заразившийся омикрон-штаммом коронавируса, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-13T14:44
2021-12-13T14:44
2021-12-14T02:01
распространение коронавируса
в мире
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594223274_240:710:2619:2048_1920x0_80_0_0_b70f44fd702b737c43ff70374ae5800c.jpg
ЛОНДОН, 13 дек — РИА Новости. В Великобритании умер как минимум один человек, заразившийся омикрон-штаммом коронавируса, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.До сих пор о гибели инфицированных B.1.1.529 не сообщалось.Джонсон призвал соотечественников ревакцинироваться от SARS-CoV-2.В британском Агентстве по здравоохранению (UKHSA) подтвердили, что в Англии были госпитализированы десять человек со штаммом "омикрон", им поставили диагноз в клинике или до этого. Случаи есть по всей стране, возраст пациентов — от 18 до 85 лет, большинство получили две дозы вакцины. У скончавшегося COVID-19 диагностировали уже в больнице.Как считают в британском правительстве, из-за "очень заразной" природы новый штамм может "доминировать и распространяться в геометрической прогрессии". По прогнозам Лондонской школы гигиены, уже зимой в Соединенном Королевстве случаи заражения "омикроном" достигнут рекордного уровня, а число госпитализаций может обогнать прошлогодние показатели, обрушив Национальную службу здравоохранения (NHS).Британские медики ранее рекомендовали повысить уровень угрозы от COVID-19 в стране с третьего до четвертого, что означает высокие темпы передачи инфекции и существенное или растущее давление на сектор здравоохранения. Глава Минздрава Саджид Джавид заявил, что количество пациентов с "омикроном" в королевстве к концу декабря может превысить миллион.Омикрон-штамм SARS-CoV-2Новый штамм SARS-CoV-2 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.Сейчас во многих странах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии, но ученые допускают, что ему на смену придет B.1.1.529 — этот вариант уже выявили в 63 странах. При этом, по предварительным данным, "омикрон" может снижать эффективность вакцин, но менее опасен, чем "дельта".
https://ria.ru/20211212/omikron-shtamm-1763323534.html
https://ria.ru/20211130/vaktsinatsiya-1761388428.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594223274_668:838:2281:2048_1920x0_80_0_0_a74c2eaf62d355e394b6f8b4d74aee4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
14:44 13.12.2021 (обновлено: 02:01 14.12.2021)
В Великобритании зафиксировали первый случай смерти от штамма "омикрон"
В Великобритании впервые в мире умер заразившийся омикрон-штаммом коронавируса пациент
ЛОНДОН, 13 дек — РИА Новости.
В Великобритании
умер как минимум один человек, заразившийся омикрон-штаммом коронавируса, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон
.
"К сожалению, да. "Омикрон" вызывает госпитализации, и, к сожалению, подтвердилась смерть по меньшей мере одного пациента с "омикроном", — цитирует его телеканал Sky News.
До сих пор о гибели инфицированных B.1.1.529 не сообщалось.
Джонсон призвал соотечественников ревакцинироваться от SARS-CoV-2.
В британском Агентстве по здравоохранению (UKHSA) подтвердили, что в Англии были госпитализированы десять человек со штаммом "омикрон", им поставили диагноз в клинике или до этого. Случаи есть по всей стране, возраст пациентов — от 18 до 85 лет, большинство получили две дозы вакцины. У скончавшегося COVID-19 диагностировали уже в больнице.
"Госпитализации всегда отстают от инфицирования на несколько недель, поэтому неудивительно, что мы начали видеть людей, поступающих в больницу со штаммом "омикрон". Наши данные показывают, что получение бустерной вакцины более эффективно против этого варианта, чем только две дозы", — отметила главный медицинский советник UKHSA Сьюзан Хопкинс.
Как считают в британском правительстве, из-за "очень заразной" природы новый штамм может "доминировать и распространяться в геометрической прогрессии". По прогнозам Лондонской школы гигиены, уже зимой в Соединенном Королевстве случаи заражения "омикроном" достигнут рекордного уровня, а число госпитализаций может обогнать прошлогодние показатели, обрушив Национальную службу здравоохранения (NHS).
Британские медики ранее рекомендовали повысить уровень угрозы от COVID-19 в стране с третьего до четвертого, что означает высокие темпы передачи инфекции и существенное или растущее давление на сектор здравоохранения. Глава Минздрава Саджид Джавид заявил, что количество пациентов с "омикроном" в королевстве к концу декабря может превысить миллион.
Омикрон-штамм SARS-CoV-2
Новый штамм SARS-CoV-2 обнаружили в Ботсване
и ЮАР
в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург
, у привитых болезнь проходит в легкой форме.
Сейчас во многих странах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии
, но ученые допускают, что ему на смену придет B.1.1.529 — этот вариант уже выявили в 63 странах. При этом, по предварительным данным, "омикрон" может снижать эффективность вакцин, но менее опасен, чем "дельта".