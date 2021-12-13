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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211213/omikron-1763474285.html
В Великобритании зафиксировали первый случай смерти от штамма "омикрон"
В Великобритании зафиксировали первый случай смерти от штамма "омикрон" - РИА Новости, 14.12.2021
В Великобритании зафиксировали первый случай смерти от штамма "омикрон"
В Великобритании умер как минимум один человек, заразившийся омикрон-штаммом коронавируса, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-13T14:44
2021-12-14T02:01
распространение коронавируса
в мире
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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ЛОНДОН, 13 дек — РИА Новости. В Великобритании умер как минимум один человек, заразившийся омикрон-штаммом коронавируса, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.До сих пор о гибели инфицированных B.1.1.529 не сообщалось.Джонсон призвал соотечественников ревакцинироваться от SARS-CoV-2.В британском Агентстве по здравоохранению (UKHSA) подтвердили, что в Англии были госпитализированы десять человек со штаммом "омикрон", им поставили диагноз в клинике или до этого. Случаи есть по всей стране, возраст пациентов — от 18 до 85 лет, большинство получили две дозы вакцины. У скончавшегося COVID-19 диагностировали уже в больнице.Как считают в британском правительстве, из-за "очень заразной" природы новый штамм может "доминировать и распространяться в геометрической прогрессии". По прогнозам Лондонской школы гигиены, уже зимой в Соединенном Королевстве случаи заражения "омикроном" достигнут рекордного уровня, а число госпитализаций может обогнать прошлогодние показатели, обрушив Национальную службу здравоохранения (NHS).Британские медики ранее рекомендовали повысить уровень угрозы от COVID-19 в стране с третьего до четвертого, что означает высокие темпы передачи инфекции и существенное или растущее давление на сектор здравоохранения. Глава Минздрава Саджид Джавид заявил, что количество пациентов с "омикроном" в королевстве к концу декабря может превысить миллион.Омикрон-штамм SARS-CoV-2Новый штамм SARS-CoV-2 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.Сейчас во многих странах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии, но ученые допускают, что ему на смену придет B.1.1.529 — этот вариант уже выявили в 63 странах. При этом, по предварительным данным, "омикрон" может снижать эффективность вакцин, но менее опасен, чем "дельта".
https://ria.ru/20211212/omikron-shtamm-1763323534.html
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в мире, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
14:44 13.12.2021 (обновлено: 02:01 14.12.2021)
 
В Великобритании зафиксировали первый случай смерти от штамма "омикрон"

В Великобритании впервые в мире умер заразившийся омикрон-штаммом коронавируса пациент

© AP Photo / Matt DunhamМедицинские работники транспортируют пациента на улице Лондона, Великобритания
Медицинские работники транспортируют пациента на улице Лондона, Великобритания - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© AP Photo / Matt Dunham
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ЛОНДОН, 13 дек — РИА Новости. В Великобритании умер как минимум один человек, заразившийся омикрон-штаммом коронавируса, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

"К сожалению, да. "Омикрон" вызывает госпитализации, и, к сожалению, подтвердилась смерть по меньшей мере одного пациента с "омикроном", — цитирует его телеканал Sky News.

До сих пор о гибели инфицированных B.1.1.529 не сообщалось.
Джонсон призвал соотечественников ревакцинироваться от SARS-CoV-2.
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В британском Агентстве по здравоохранению (UKHSA) подтвердили, что в Англии были госпитализированы десять человек со штаммом "омикрон", им поставили диагноз в клинике или до этого. Случаи есть по всей стране, возраст пациентов — от 18 до 85 лет, большинство получили две дозы вакцины. У скончавшегося COVID-19 диагностировали уже в больнице.

"Госпитализации всегда отстают от инфицирования на несколько недель, поэтому неудивительно, что мы начали видеть людей, поступающих в больницу со штаммом "омикрон". Наши данные показывают, что получение бустерной вакцины более эффективно против этого варианта, чем только две дозы", — отметила главный медицинский советник UKHSA Сьюзан Хопкинс.

Как считают в британском правительстве, из-за "очень заразной" природы новый штамм может "доминировать и распространяться в геометрической прогрессии". По прогнозам Лондонской школы гигиены, уже зимой в Соединенном Королевстве случаи заражения "омикроном" достигнут рекордного уровня, а число госпитализаций может обогнать прошлогодние показатели, обрушив Национальную службу здравоохранения (NHS).
Британские медики ранее рекомендовали повысить уровень угрозы от COVID-19 в стране с третьего до четвертого, что означает высокие темпы передачи инфекции и существенное или растущее давление на сектор здравоохранения. Глава Минздрава Саджид Джавид заявил, что количество пациентов с "омикроном" в королевстве к концу декабря может превысить миллион.
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Омикрон-штамм SARS-CoV-2

Новый штамм SARS-CoV-2 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.
Сейчас во многих странах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии, но ученые допускают, что ему на смену придет B.1.1.529 — этот вариант уже выявили в 63 странах. При этом, по предварительным данным, "омикрон" может снижать эффективность вакцин, но менее опасен, чем "дельта".
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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