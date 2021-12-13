https://ria.ru/20211213/omikron-1763474285.html

В Великобритании зафиксировали первый случай смерти от штамма "омикрон"

В Великобритании зафиксировали первый случай смерти от штамма "омикрон" - РИА Новости, 14.12.2021

В Великобритании зафиксировали первый случай смерти от штамма "омикрон"

В Великобритании умер как минимум один человек, заразившийся омикрон-штаммом коронавируса, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-13T14:44

2021-12-13T14:44

2021-12-14T02:01

распространение коронавируса

в мире

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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ЛОНДОН, 13 дек — РИА Новости. В Великобритании умер как минимум один человек, заразившийся омикрон-штаммом коронавируса, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.До сих пор о гибели инфицированных B.1.1.529 не сообщалось.Джонсон призвал соотечественников ревакцинироваться от SARS-CoV-2.В британском Агентстве по здравоохранению (UKHSA) подтвердили, что в Англии были госпитализированы десять человек со штаммом "омикрон", им поставили диагноз в клинике или до этого. Случаи есть по всей стране, возраст пациентов — от 18 до 85 лет, большинство получили две дозы вакцины. У скончавшегося COVID-19 диагностировали уже в больнице.Как считают в британском правительстве, из-за "очень заразной" природы новый штамм может "доминировать и распространяться в геометрической прогрессии". По прогнозам Лондонской школы гигиены, уже зимой в Соединенном Королевстве случаи заражения "омикроном" достигнут рекордного уровня, а число госпитализаций может обогнать прошлогодние показатели, обрушив Национальную службу здравоохранения (NHS).Британские медики ранее рекомендовали повысить уровень угрозы от COVID-19 в стране с третьего до четвертого, что означает высокие темпы передачи инфекции и существенное или растущее давление на сектор здравоохранения. Глава Минздрава Саджид Джавид заявил, что количество пациентов с "омикроном" в королевстве к концу декабря может превысить миллион.Омикрон-штамм SARS-CoV-2Новый штамм SARS-CoV-2 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.Сейчас во многих странах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии, но ученые допускают, что ему на смену придет B.1.1.529 — этот вариант уже выявили в 63 странах. При этом, по предварительным данным, "омикрон" может снижать эффективность вакцин, но менее опасен, чем "дельта".

https://ria.ru/20211212/omikron-shtamm-1763323534.html

https://ria.ru/20211130/vaktsinatsiya-1761388428.html

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в мире, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса