https://ria.ru/20220112/omikron-shtamm-1767465809.html

В России выявили 698 случаев заражения омикрон-штаммом

В России выявили 698 случаев заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 12.01.2022

В России выявили 698 случаев заражения омикрон-штаммом

В России уже выявлено 698 случаев "омикрона", столичный регион, скорее всего, примет на себя первый удар распространения этого штамма коронавируса, завила... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T11:43

2022-01-12T11:43

2022-01-12T12:36

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В России уже выявлено 698 случаев "омикрона", столичный регион, скорее всего, примет на себя первый удар распространения этого штамма коронавируса, завила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Сейчас уже у нас выявлено и мы видим в системе 698 случаев. Большая часть этих случаев приходится на московский регион, и мы понимаем, что, скорее всего, столичный регион, как уже, к сожалению, эта негативная традиция сложилась, примет на себя первый удар распространения нового штамма", - сказала она на совещании у президента страны.

россия

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"Мы видим в системе 698 случаев" – Голикова о распространении омикрон-штамма В России уже выявлено 698 случаев "омикрона", столичный регион, скорее всего, примет на себя первый удар распространения этого штамма коронавируса, завила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Сейчас уже у нас выявлено и мы видим в системе 698 случаев. Большая часть этих случаев приходится на московский регион, и мы понимаем, что, скорее всего, столичный регион, как уже, к сожалению, эта негативная традиция сложилась, примет на себя первый удар распространения нового штамма", - сказала она на совещании у президента страны. 2022-01-12T11:43 true PT0M21S

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