https://ria.ru/20220112/omikron-shtamm-1767465809.html
В России выявили 698 случаев заражения омикрон-штаммом
В России выявили 698 случаев заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 12.01.2022
В России выявили 698 случаев заражения омикрон-штаммом
В России уже выявлено 698 случаев "омикрона", столичный регион, скорее всего, примет на себя первый удар распространения этого штамма коронавируса, завила... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T11:43
2022-01-12T11:43
2022-01-12T12:36
распространение коронавируса
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татьяна голикова
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В России уже выявлено 698 случаев "омикрона", столичный регион, скорее всего, примет на себя первый удар распространения этого штамма коронавируса, завила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Сейчас уже у нас выявлено и мы видим в системе 698 случаев. Большая часть этих случаев приходится на московский регион, и мы понимаем, что, скорее всего, столичный регион, как уже, к сожалению, эта негативная традиция сложилась, примет на себя первый удар распространения нового штамма", - сказала она на совещании у президента страны.
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"Мы видим в системе 698 случаев" – Голикова о распространении омикрон-штамма
В России уже выявлено 698 случаев "омикрона", столичный регион, скорее всего, примет на себя первый удар распространения этого штамма коронавируса, завила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сейчас уже у нас выявлено и мы видим в системе 698 случаев. Большая часть этих случаев приходится на московский регион, и мы понимаем, что, скорее всего, столичный регион, как уже, к сожалению, эта негативная традиция сложилась, примет на себя первый удар распространения нового штамма", - сказала она на совещании у президента страны.
2022-01-12T11:43
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РИА Новости
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11:43 12.01.2022 (обновлено: 12:36 12.01.2022)
В России выявили 698 случаев заражения омикрон-штаммом
Вице-премьер Голикова: в России выявили 698 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса