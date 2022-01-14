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Названы отличительные симптомы омикрон-штамма
Названы отличительные симптомы омикрон-штамма - РИА Новости, 14.01.2022
Названы отличительные симптомы омикрон-штамма
Иммунолог Владимир Болибок в беседе с телеканалом "Москва 24" назвал отличительные черты омикрон-штамма коронавируса. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T06:24
2022-01-14T06:24
2022-01-14T11:30
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
владимир болибок
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Иммунолог Владимир Болибок в беседе с телеканалом "Москва 24" назвал отличительные черты омикрон-штамма коронавируса.Он объяснил, что в отличие от других вариаций COVID-19, заразившиеся "омикроном" редко сталкиваются с болью в грудной клетке.При этом он назвал симптомы, характерные для омикрон-штамма."Признаком "Омикрона" является сильная боль в горле, заложенность носа, сухой кашель. К этому добавляется повышение температуры, сильная слабость и головная боль", — объяснил Болибок.Он также отметил, что при заражении этим штаммом возможна потеря обоняния, но этот симптом появляется ближе к выздоровлению.
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир болибок, омикрон-штамм коронавируса
06:24 14.01.2022 (обновлено: 11:30 14.01.2022)
Названы отличительные симптомы омикрон-штамма
Врач Болибок: заразившиеся омикрон-штаммом коронавируса редко сталкиваются с болью в груди
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости.
Иммунолог Владимир Болибок
в беседе с телеканалом "Москва 24
" назвал отличительные черты омикрон-штамма коронавируса.
Он объяснил, что в отличие от других вариаций COVID-19, заразившиеся "омикроном" редко сталкиваются с болью в грудной клетке.
"Она была характерна для тех, у кого развивалась пневмония, которая затрагивала плевру. "Омикрон" тоже может вызвать пневмонию, люди погибают от этой ковидной пневмонии при большом поражении, но боль в грудной клетке стала встречаться реже", — рассказал Болибок.
При этом он назвал симптомы, характерные для омикрон-штамма.
"Признаком "Омикрона" является сильная боль в горле, заложенность носа, сухой кашель. К этому добавляется повышение температуры, сильная слабость и головная боль", — объяснил Болибок.
Он также отметил, что при заражении этим штаммом возможна потеря обоняния, но этот симптом появляется ближе к выздоровлению.