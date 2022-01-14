https://ria.ru/20220114/omikron-1767771297.html

Названы отличительные симптомы омикрон-штамма

Названы отличительные симптомы омикрон-штамма - РИА Новости, 14.01.2022

Названы отличительные симптомы омикрон-штамма

Иммунолог Владимир Болибок в беседе с телеканалом "Москва 24" назвал отличительные черты омикрон-штамма коронавируса. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T06:24

2022-01-14T06:24

2022-01-14T11:30

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

владимир болибок

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Иммунолог Владимир Болибок в беседе с телеканалом "Москва 24" назвал отличительные черты омикрон-штамма коронавируса.Он объяснил, что в отличие от других вариаций COVID-19, заразившиеся "омикроном" редко сталкиваются с болью в грудной клетке.При этом он назвал симптомы, характерные для омикрон-штамма."Признаком "Омикрона" является сильная боль в горле, заложенность носа, сухой кашель. К этому добавляется повышение температуры, сильная слабость и головная боль", — объяснил Болибок.Он также отметил, что при заражении этим штаммом возможна потеря обоняния, но этот симптом появляется ближе к выздоровлению.

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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир болибок, омикрон-штамм коронавируса