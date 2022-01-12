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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220112/omikron-1767512608.html
Модифицировать "Спутник V" под омикрон-штамм не нужно, заявил Гинцбург
Модифицировать "Спутник V" под омикрон-штамм не нужно, заявил Гинцбург - РИА Новости, 12.01.2022
Модифицировать "Спутник V" под омикрон-штамм не нужно, заявил Гинцбург
Конструирование вакцины "Спутник V" под штамм коронавируса "омикрон" фактически закончено, но пока необходимости обновлять вакцину нет, заявил директор НИЦ... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T15:48
2022-01-12T17:12
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
общество
здоровье - общество
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
александр гинцбург
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Конструирование вакцины "Спутник V" под штамм коронавируса "омикрон" фактически закончено, но пока необходимости обновлять вакцину нет, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Сейчас ведется работа по конструированию, она фактически закончена в лабораторных условиях "Спутника V", который содержит последовательность омикрон", - сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 24".Гинцбург заявил, что модифицировать "Спутник V" под "омикрон" не нужно. "Я так сейчас утверждаю, но, как я тоже уже несколько раз говорил, окончательно мы будем уверены, о чем вы сейчас сказали, а я это утверждаю, но при этом добавляю, окончательно мы в этом будем уверены, когда наши клиницисты всем хорошо известные - Проценко, Царенко, Лысенко, Вечерко - соответственно, скажут, что у них в реанимации количество на инфекционных койках и госпитализировано с "омикроном", и вакцинированных "Спутником V", и ревакцинированных "Лайтом" ("Спутник Лайт" - ред.), фактически нет, что они в свое время сказали про дельта-штамм", - сказал он.Глава центра Гамалеи также напомнил, что когда клиницисты подтвердили "лабораторные выводы о том, что "Спутник V" хорошо защищает нас от дельта-штамма, это было окончательное доказательство того, что вакцину менять не надо, а надо просто ревакцинироваться "Лайтом". "Посмотрим, что они скажут через 2 недели нам, если они то же самое скажут, то ваше утверждение совершенно правильное, как и мое предположение", - добавил Гинцбург.Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказывала, что случаи штамма коронавируса "омикрон" зарегистрированы уже в 13 регионах РФ. Она отмечала, что в РФ выявлены 305 случаев заражения этим штаммом. Также, по ее словам, случаи завоза "омикрона" в РФ зарегистрированы из 25 стран. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в свою очередь заявил, что ситуация с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" в других странах очень сложная, поэтому в России система здравоохранения разворачивается в полном объеме.
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вакцина "спутник v", общество, здоровье - общество, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:48 12.01.2022 (обновлено: 17:12 12.01.2022)
 
Модифицировать "Спутник V" под омикрон-штамм не нужно, заявил Гинцбург

Глава центра Гамалеи Гинцбург: модифицировать "Спутник V" под омикрон-штамм не нужно

© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Конструирование вакцины "Спутник V" под штамм коронавируса "омикрон" фактически закончено, но пока необходимости обновлять вакцину нет, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Сейчас ведется работа по конструированию, она фактически закончена в лабораторных условиях "Спутника V", который содержит последовательность омикрон", - сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 24".
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Гинцбург заявил, что модифицировать "Спутник V" под "омикрон" не нужно. "Я так сейчас утверждаю, но, как я тоже уже несколько раз говорил, окончательно мы будем уверены, о чем вы сейчас сказали, а я это утверждаю, но при этом добавляю, окончательно мы в этом будем уверены, когда наши клиницисты всем хорошо известные - Проценко, Царенко, Лысенко, Вечерко - соответственно, скажут, что у них в реанимации количество на инфекционных койках и госпитализировано с "омикроном", и вакцинированных "Спутником V", и ревакцинированных "Лайтом" ("Спутник Лайт" - ред.), фактически нет, что они в свое время сказали про дельта-штамм", - сказал он.
Глава центра Гамалеи также напомнил, что когда клиницисты подтвердили "лабораторные выводы о том, что "Спутник V" хорошо защищает нас от дельта-штамма, это было окончательное доказательство того, что вакцину менять не надо, а надо просто ревакцинироваться "Лайтом". "Посмотрим, что они скажут через 2 недели нам, если они то же самое скажут, то ваше утверждение совершенно правильное, как и мое предположение", - добавил Гинцбург.
Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказывала, что случаи штамма коронавируса "омикрон" зарегистрированы уже в 13 регионах РФ. Она отмечала, что в РФ выявлены 305 случаев заражения этим штаммом. Также, по ее словам, случаи завоза "омикрона" в РФ зарегистрированы из 25 стран. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в свою очередь заявил, что ситуация с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" в других странах очень сложная, поэтому в России система здравоохранения разворачивается в полном объеме.
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30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"ОбществоЗдоровье - ОбществоНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)Александр ГинцбургКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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