https://ria.ru/20220112/omikron-1767512608.html

Модифицировать "Спутник V" под омикрон-штамм не нужно, заявил Гинцбург

Модифицировать "Спутник V" под омикрон-штамм не нужно, заявил Гинцбург - РИА Новости, 12.01.2022

Модифицировать "Спутник V" под омикрон-штамм не нужно, заявил Гинцбург

Конструирование вакцины "Спутник V" под штамм коронавируса "омикрон" фактически закончено, но пока необходимости обновлять вакцину нет, заявил директор НИЦ... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T15:48

2022-01-12T15:48

2022-01-12T17:12

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

общество

здоровье - общество

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

александр гинцбург

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Конструирование вакцины "Спутник V" под штамм коронавируса "омикрон" фактически закончено, но пока необходимости обновлять вакцину нет, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Сейчас ведется работа по конструированию, она фактически закончена в лабораторных условиях "Спутника V", который содержит последовательность омикрон", - сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 24".Гинцбург заявил, что модифицировать "Спутник V" под "омикрон" не нужно. "Я так сейчас утверждаю, но, как я тоже уже несколько раз говорил, окончательно мы будем уверены, о чем вы сейчас сказали, а я это утверждаю, но при этом добавляю, окончательно мы в этом будем уверены, когда наши клиницисты всем хорошо известные - Проценко, Царенко, Лысенко, Вечерко - соответственно, скажут, что у них в реанимации количество на инфекционных койках и госпитализировано с "омикроном", и вакцинированных "Спутником V", и ревакцинированных "Лайтом" ("Спутник Лайт" - ред.), фактически нет, что они в свое время сказали про дельта-штамм", - сказал он.Глава центра Гамалеи также напомнил, что когда клиницисты подтвердили "лабораторные выводы о том, что "Спутник V" хорошо защищает нас от дельта-штамма, это было окончательное доказательство того, что вакцину менять не надо, а надо просто ревакцинироваться "Лайтом". "Посмотрим, что они скажут через 2 недели нам, если они то же самое скажут, то ваше утверждение совершенно правильное, как и мое предположение", - добавил Гинцбург.Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказывала, что случаи штамма коронавируса "омикрон" зарегистрированы уже в 13 регионах РФ. Она отмечала, что в РФ выявлены 305 случаев заражения этим штаммом. Также, по ее словам, случаи завоза "омикрона" в РФ зарегистрированы из 25 стран. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в свою очередь заявил, что ситуация с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" в других странах очень сложная, поэтому в России система здравоохранения разворачивается в полном объеме.

https://ria.ru/20211228/sputnik-1765834458.html

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вакцина "спутник v", общество, здоровье - общество, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии