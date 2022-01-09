Врачи объяснили, почему омикрон-штамм опасен для детей
Индийские ученые считают, что омикрон-штамм может быть более опасным для детей
Ребенок в больнице
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 янв – РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" может быть более опасным для детей, в связи с тем, что частота дыхания у них выше, чем у взрослых, и это делает их более восприимчивыми к содержащимся в воздухе биологическим агентам, считают индийские ученые.
"Дыхательные пути детей меньше, чем у взрослых, и этот новый вариант в основном поражает верхние дыхательные пути у инфицированных пациентов. Следовательно, можно сказать, что есть вероятность того, что дети столкнутся с большим чем взрослые количеством проблем, которые могут вызывать беспокойство, но не смертельны", - сказал старший консультант по респираторной медицине Медицинского института Баладжи Экшн в Нью-Дели Анимеш Арья.
Согласно последним данным, с начала января общее число болеющих коронавирусом в Индии увеличилось в пять раз и составляет более 590,6 тысячи человек. По данным индийских врачей, в стране наблюдается экспоненциальный рост числа случаев заболевания коронавирусом, который, скорее всего, обусловлен штаммом "омикрон". При этом точные данные о масштабах распространения штамма "омикрон" неясны, учитывая задержки в секвенировании генома образцов.
Ученый отметил, что симптомы заболевания штаммом "омикрон" у детей сходны с симптомами взрослых - боль в горле, легкая лихорадка, усталость.
"Родители должны заставлять своих детей как можно больше оставаться дома, принимать все меры предосторожности, связанные с Covid-19, и тщательно заботиться об их питании, чтобы бороться с серьезными последствиями в случае заражения", - сказал Арья изданию IANS.
Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 35,5 миллионов, выздоровели более 34,4 миллиона, умерли более 483 тысяч.