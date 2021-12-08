https://ria.ru/20211208/turizm-1762400660.html

История космического туризма

История космического туризма - РИА Новости, 08.12.2021

История космического туризма

Под космическим туризмом понимается оплачивающиеся из частных средств полеты в космос или на околоземную орбиту в развлекательных или научно-исследовательских... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T04:03

2021-12-08T04:03

2021-12-08T04:03

справки

международная космическая станция (мкс)

космос

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Под космическим туризмом понимается оплачивающиеся из частных средств полеты в космос или на околоземную орбиту в развлекательных или научно-исследовательских целях. По мнению специалистов, космический туризм правильнее называть выполнением коммерческой космической программы непрофессиональным участником космического полета, а вместо термина "космический турист" необходимо использовать термин "непрофессиональный участник космического полета". Организацией полетов туристов в космос с 2001 года занимаются Роскосмос и американская компания Space Adventures, которая предоставляет маркетинговые услуги. Подготовка космических туристов пока проводится только в Звездном городке под Москвой. Пока единственной целью космического туризма является российский сегмент Международной космической станции. Чтобы стать космическим туристом, претенденты проходят несколько медицинских комиссий, но требования к ним чуть помягче, чем к профессиональным космонавтам. Возраст не играет роли, главное физическая подготовка и здоровье. Затем полгода упорных тренировок в Звездном городке в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. В программе обучения: ориентация и поведение в невесомости, изучение конструкции космического корабля, основы пилотирования, отработка всевозможных аварийных ситуаций, выживание в космосе и на земле. Все эти знания оценивает комиссия на экзамене и допускает к полету. И только после этого будущий турист может покупать тур в космос. Пока только семь человек смогли воспользоваться такой возможностью и стать "космическими туристами". Они были доставлены на МКС в 2001-2009 годах на российских космических кораблях "Союз" по контрактам с американской компанией Space Adventures. Несколько кандидатов сошли с дистанции по разным (медицинским и финансовым) причинам. На МКС космические туристы занимались собственными исследованиями или помогали команде. Они проводили научные и медицинские эксперименты, прямые телемосты с Землей, вели фото- и видеосъемки, врачебные конференции, писали блоги и другое. Первым официальным непрофессиональным участником космического полета стал американский бизнесмен итальянского происхождения Деннис Тито. Он полетел на МКС на борту российского корабля "Союз ТМА-32" 28 апреля 2001 года. В состав экипажа "Союза" также входили российские космонавты Талгат Мусабаев и Юрий Батурин. Полет Тито обошелся в 20 миллионов долларов, он провел на орбите семь дней (завершился полет 6 мая) и облетел Землю 128 раз. Денис Тито был первым космическим туристом, но не первым космонавтом, отправленным на орбиту на коммерческой основе. В 1990 году японский журналист Тоехиро Акияма посетил орбитальную станцию "Мир" в качестве космонавта-исследователя. Он вел ежедневные теле- и радиотрансляции с космической станции, а также выполнял научные эксперименты. За его подготовку и полет заплатила токийская телерадиокомпания Tokyo Broadcasting System (TBS) – в рекламных целях. Так как стоимость полета была оплачена его работодателем, японского журналиста можно считать деловым путешественником, а не туристом. Кроме того, в США отправляли непрофессионалов в космос на шаттлах (в составе миссии их называли специалистами по полезной нагрузке), но за них платили сторонние организации. Основными заказчиками полетов выступали всевозможные исследовательские институты. Отобранные ими люди проводили на орбите опыты, а в некоторых случаях и сами становились объектами экспериментов, поэтому назвать их пребывание в космосе отдыхом никак нельзя. Деннис Тито считается первым туристом в классическом понимании этого слова. Он полетел на МКС для того чтобы отдохнуть, провести время с удовольствием, поснимать Землю из иллюминатора.Вторым космическим туристом стал бизнесмен из ЮАР Марк Шаттлворт, полетевший на МКС 25 апреля 2002 года (полет завершился 5 мая). Третий космический турист, американский мультимиллионер Грегори Олсен побывал на МКС 1-11 октября 2005 года. Первой космической туристкой стала американка иранского происхождения Аноуше Ансари, побывавшая 18-29 сентября 2006 года на борту МКС. Сначала она была дублером японского космического туриста Дайсукэ Эномото, но того не допустили к полету по состоянию здоровья. Шаттлворт, Олсен и Ансари заплатили за полеты около 20 миллионов долларов каждый. Пятым космическим туристом стал один из основателей компании Microsoft, американец венгерского происхождения Чарльз Симони, побывавший на МКС дважды. Первый полет он совершил в составе 12-й экспедиции посещения 7-21 апреля 2007 года. На МКС он выполнял эксперименты по заказу Европейского космического агентства (исследования влияния невесомости на кровь), а также по его собственной научной программе (влияние радиации). За полет Симони заплатил больше своих предшественников – 25 миллионов долларов. Второй раз он летал с 26 марта по 8 апреля 2009 года в составе 16-й экспедиции посещения. Стоимость его повторного полета из-за инфляции и удорожания услуг возросла до 35 миллионов долларов. Шестым космическим туристом стал американский миллионер Ричард Гэрриот. Полет проходил с 12 по 24 октября 2008 года. Гэрриот стал первым космическим туристом, который выполнял научные эксперименты по заказам коммерческих организаций, в частности, по выращиванию белковых кристаллов. За путешествие в космос он заплатил около 30 миллионов долларов. Седьмым космическим туристом стал бывший цирковой артист, владелец Cirque du Soleil (Цирк Солнца) канадец Ги Лалиберте, совершивший полет 30 сентября – 11 октября 2009 года. По неофициальной информации, он заплатил за свой полет около 35 миллионов долларов, по другим источникам 40 миллионов долларов. В условиях прекращения в 2011 году полетов шаттлов (завершения программы Space Shuttle) и увеличения нагрузки на российские корабли по доставке грузов, космонавтов и астронавтов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) на МКС, Россия вынуждена была свернуть программу космического туризма. В 2015 году появилась возможность сэкономить одно место в "Союзе" для космического туриста, так как в план по эксплуатации МКС был включен пробный годовой полет космонавта Роскосмоса и астронавта НАСА (обычно длительность пребывания экспедиций на МКС составляла около шести месяцев). Поэтому был отобран кандидат для полета. Восьмым космическим туристом собиралась стать британская певица Сара Брайтман. Ее полет планировался на сентябрь 2015 года, он должен был продлиться десять дней. Певица прошла подготовку в Центре подготовки космонавтов в российском Звездном городке, но в середине мая 2015 года она объявила, что не может совершить запланированный полет по семейным обстоятельствам. Вместо нее в сентябре 2015 года на МКС полетел казахстанский космонавт Айдын Аимбетов. С 2011 года в США для доставки астронавтов на станцию разрабатывались новые пилотируемые корабли: Crew Dragon – компанией SpaceX, Starliner – компанией Boeing. Корабль Crew Dragon впервые слетал на МКС в беспилотном режиме в марте 2019 года. Пилотируемый пуск состоялся в мае 2020 года, а в ноябре того же года Crew Dragon совершил первый штатный полет на МКС. Boeing регулярно откладывает сроки начала полетов своего космического корабля. Первый беспилотный полет Starliner в декабре 2019 года прошел неудачно, аппарат не смог выйти на необходимую для стыковки с МКС орбиту. В связи с успешными испытаниями Crew Dragon "Роскосмос" и американская компания Space Adventures в 2019 году подписали контракт на полет двух космических туристов на МКС до конца 2021 года.Очередной полет сразу двух туристов планируется на 8 декабря 2021 года. На "Союзе" полетят японский предприниматель Юсаку Маэдзава со своим помощником Йозо Хирано, полет которого оплатил Маэдзава. Ожидается, что они проведут на МКС 12 суток и возвратятся на Землю. Чтобы иметь возможность отправлять двух туристов, была разработана модификация "Союза МС", которая позволяет одному космонавту управлять кораблем без привлечения бортинженера. Еще один полет – с возможным выходом одного из туристов в открытый космос – намечается в 2023-2024 годах.Кроме того, компания "Главкосмос" – оператор "Роскосмоса" по внешнеэкономической деятельности, отвечающая за коммерческие полеты космических путешественников, для привлечения внимания к космическому туризму на российских кораблях "Союз" в 2021 году организовала съемки первого в мировой истории художественного фильма в космосе – проект "Вызов", осуществляемый совместно Первым каналом и "Роскосмосом". Для съемок "киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправился на МКС 5 октября. Полет продлился 12 дней, 17 октября актриса и режиссер вернулись на Землю. Проект привлек внимание широкой аудитории. Все этапы подготовки к полету демонстрировались в эфире Первого канала. Трансляция запуска с космодрома Байконур корабля с "киноэкипажем" набрала в интернете более 13 миллионов просмотров. Организация съемок художественного фильма "Вызов" в космосе вызвала приток потенциальных космических туристов, готовых лететь на российском космическом корабле "Союз". В тоже время, по словам заместителя директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олега Котова, МКС плохо подходит для космического туриста, на ней много оборудования и мало окон, плохой интернет. Станция построена так, чтобы профессиональные космонавты решали научные задачи. В 2020 году на рынке космического туризма появилась новая американская компания – Axiom Space, которая предоставляет услуги полета туристов на кораблях Илона Маска Crew Dragon. 16 сентября 2021 года на борту Crew Dragon в космос отправился первый в истории полностью непрофессиональный экипаж, состоявший из четырех космических туристов-непрофессионалов. В полет на околоземную орбиту отправились командир экипажа и спонсор полета бизнесмен Джаред Исаакман, исследовательница Сиан Проктор, медик Хейли Арсенокс и ветеран ВВС США Кристофер Семброски. Они в течение трех дней вели на орбите научную работу, несколько раз выходили на сеансы прямой связи с Землей и любовались видами планеты с орбиты высотой 575 километров. Специально для этого полета Crew Dragon модернизировали и оснастили прозрачным куполом, открывающим панорамный обзор. 19 сентября полет был завершен. Миссия, получившая название Inspiration4, носила благотворительный характер и была направлена на сбор средств для больницы St. Jude Children's Research Hospital, специализирующейся на детских онкологических заболеваниях. На корабле Илона Маска Crew Dragon в ближайшее время еще космических полетов с туристами не планируется.Наряду с орбитальными коммерческими полетами в космос начинает развиваться и "суборбитальный туризм". Во время такого полета космический корабль преодолевает границу космоса, но не выходит на околоземную орбиту. Суборбитальный полет стоит намного дешевле, к нему практически не нужна подготовка, да и требования по здоровью существенно ниже, чем для длительного орбитального полета.В 2021 году сразу две частные компании в США приступили к суборбитальным пилотируемым полетам: Virgin Galactic Ричарда Брэнсона и Blue Origin Джеффа Безоса. Virgin Galactic 11 июля успешно осуществила запуск своего корабля Unity с экипажем из четырех человек, который возглавлял владелец компании Ричард Брэнсон. После отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту более 80 километров, где экипаж на несколько минут смог ощутить невесомость. После этого аппарат приступил к снижению и вскоре совершил посадку на территории частного космодрома в американском штате Нью-Мехико. По словам историка космонавтики Александра Железнякова, экспедиция Брэнсона "это скорее прикосновение к космосу, чем космический полет", так как ВВС США считают космическим пространство на высоте от 80 километров, а международная федерация аэронавтики – от 100 километров. Многоразовый корабль NewShepardкомпании Blue Origin совершил в 2021 году два полета. В первом из них, состоявшемся 20 июля, побывали владелец компании Джефф Безос и его брат, а также 82-летняя пилот Уэлли Фанк и 18-летний житель Нидерландов Оливер Дэмен. Весь полет продолжался десять минут 28 секунд. Капсула достигла высоты 107 километров, преодолев линию Кармана, считающуюся рубежом космоса. Второй пилотируемый полет корабль совершил 13 октября. В нем приняли участие 90-летний актер Уильям Шетнер, сыгравший капитана Кирка в "Звездном пути" (Star Trek), вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс, бывший инженер НАСА Крис Бошуайзен и бизнесмен Глен де Врайс. На четвертой минуте полета после отделения от ускорителя капсула с экипажем достигла высоты 107 километров над Землей, после чего начала возвращение на Землю. Весь полет продолжался около 11 минут, компания Blue Origin вела прямую трансляцию. Китай в июле 2021 года провел успешные испытания своего многоразового суборбитального корабля, название которого, продолжительность полета и другие подробности не сообщались. Кроме того, к 2030 году китайская компания Beijing Lingkong Tianxing Technology планирует представить свой пилотируемый суборбитальный ракетоплан.В России пыталась заниматься разработкой ракетно-космической техники и предоставлением услуг туристических суборбитальных полетов созданная в 2014 году компания "КосмоКурс", но в 2021 году было объявлено о ее закрытии. Причиной этого стали непреодолимые трудности с согласованием требований к проекту космодрома, который компания планировала создать под Нижним Новгородом для проведения пусков. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, международная космическая станция (мкс), космос