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Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20201117/mks-1584924801.html
Названа предполагаемая дата отправки туристов на "Союзе" на МКС
Названа предполагаемая дата отправки туристов на "Союзе" на МКС
Россия может отправить первую группу туристов в полет на корабле "Союз" на МКС 8 декабря 2021 года, пребывание на станции продлится 12 суток, следует из... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T03:03
2020-11-17T03:18
хочу стать космонавтом
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия может отправить первую группу туристов в полет на корабле "Союз" на МКС 8 декабря 2021 года, пребывание на станции продлится 12 суток, следует из предварительной программы полетов на Международную космическую станцию на 2021 год, разработанной ракетно-космической корпорацией "Энергия".Согласно проекту программы, копия которой имеется в распоряжении РИА Новости, 8 декабря космический корабль "Союз МС-20" с командиром - российским космонавтом и двумя туристами стартует с Байконура. Двадцатого декабря они должны будут вернуться на Землю.Кто из российских космонавтов будут управлять кораблем, пока не известно, так же как не раскрываются и имена туристов. Ранее сообщалось, что тренировки по управлению кораблем "Союз" для такого полета проходят российские космонавты Александр Мисуркин и Сергей Прокопьев. Имена туристов в компании-операторе Space Adventures обещали назвать в январе 2021 года.Контракт на первый групповой полет туристов был подписан в начале 2019 года между "Роскосмосом" и Space Adventures. Американская Space Adventures - единственный до недавнего времени туроператор, который занимается полетами в космос. В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам со Space Adventures на станции прьываои семь туристов, в том числе дважды американец Чарльз Симони. За десятисуточный полет с них в разные годы просили от 20 до 50 миллионов долларов. Официально стоимость полета не разглашалась.Недавно на рынке космического туризма появилась новая компания - Axiom Space, которая предоставляет услуги полета туристов на кораблях Илона Маска Crew Dragon. Сообщалось, что первые туристы уже подписали контракты с компанией на полет не ранее конца 2021 года.Помимо полета 2021 года в 2023 году планируется еще один запуск "Союза" с двумя туристами, один из которых может совершить первый в истории выход в открытый космос с борта МКС вместе с российским космонавтом.
https://ria.ru/20201116/mks-1584797543.html
https://ria.ru/20201114/zapusk-1584574690.html
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

Названа предполагаемая дата отправки туристов на "Союзе" на МКС

03:03 17.11.2020 (обновлено: 03:18 17.11.2020)
 
© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Фото : NASA/Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия может отправить первую группу туристов в полет на корабле "Союз" на МКС 8 декабря 2021 года, пребывание на станции продлится 12 суток, следует из предварительной программы полетов на Международную космическую станцию на 2021 год, разработанной ракетно-космической корпорацией "Энергия".
Согласно проекту программы, копия которой имеется в распоряжении РИА Новости, 8 декабря космический корабль "Союз МС-20" с командиром - российским космонавтом и двумя туристами стартует с Байконура. Двадцатого декабря они должны будут вернуться на Землю.
Кто из российских космонавтов будут управлять кораблем, пока не известно, так же как не раскрываются и имена туристов. Ранее сообщалось, что тренировки по управлению кораблем "Союз" для такого полета проходят российские космонавты Александр Мисуркин и Сергей Прокопьев. Имена туристов в компании-операторе Space Adventures обещали назвать в январе 2021 года.
Ночное небо и Большая Медведица с борта МКС - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
Вчера, 11:39РИА Наука
На МКС вместе с российской актрисой может полететь еще один "турист"
Контракт на первый групповой полет туристов был подписан в начале 2019 года между "Роскосмосом" и Space Adventures. Американская Space Adventures - единственный до недавнего времени туроператор, который занимается полетами в космос. В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам со Space Adventures на станции прьываои семь туристов, в том числе дважды американец Чарльз Симони. За десятисуточный полет с них в разные годы просили от 20 до 50 миллионов долларов. Официально стоимость полета не разглашалась.
Недавно на рынке космического туризма появилась новая компания - Axiom Space, которая предоставляет услуги полета туристов на кораблях Илона Маска Crew Dragon. Сообщалось, что первые туристы уже подписали контракты с компанией на полет не ранее конца 2021 года.
Помимо полета 2021 года в 2023 году планируется еще один запуск "Союза" с двумя туристами, один из которых может совершить первый в истории выход в открытый космос с борта МКС вместе с российским космонавтом.
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
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Хочу стать космонавтомРоссияМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
 
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