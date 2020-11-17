https://ria.ru/20201117/mks-1584924801.html

Названа предполагаемая дата отправки туристов на "Союзе" на МКС

Названа предполагаемая дата отправки туристов на "Союзе" на МКС

Россия может отправить первую группу туристов в полет на корабле "Союз" на МКС 8 декабря 2021 года, пребывание на станции продлится 12 суток, следует из... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T03:03

2020-11-17T03:03

2020-11-17T03:18

хочу стать космонавтом

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/153317/42/1533174263_0:315:6048:3717_1400x0_80_0_0_3a596ca956d2c47f1590e9a33f15ec26.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия может отправить первую группу туристов в полет на корабле "Союз" на МКС 8 декабря 2021 года, пребывание на станции продлится 12 суток, следует из предварительной программы полетов на Международную космическую станцию на 2021 год, разработанной ракетно-космической корпорацией "Энергия".Согласно проекту программы, копия которой имеется в распоряжении РИА Новости, 8 декабря космический корабль "Союз МС-20" с командиром - российским космонавтом и двумя туристами стартует с Байконура. Двадцатого декабря они должны будут вернуться на Землю.Кто из российских космонавтов будут управлять кораблем, пока не известно, так же как не раскрываются и имена туристов. Ранее сообщалось, что тренировки по управлению кораблем "Союз" для такого полета проходят российские космонавты Александр Мисуркин и Сергей Прокопьев. Имена туристов в компании-операторе Space Adventures обещали назвать в январе 2021 года.Контракт на первый групповой полет туристов был подписан в начале 2019 года между "Роскосмосом" и Space Adventures. Американская Space Adventures - единственный до недавнего времени туроператор, который занимается полетами в космос. В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам со Space Adventures на станции прьываои семь туристов, в том числе дважды американец Чарльз Симони. За десятисуточный полет с них в разные годы просили от 20 до 50 миллионов долларов. Официально стоимость полета не разглашалась.Недавно на рынке космического туризма появилась новая компания - Axiom Space, которая предоставляет услуги полета туристов на кораблях Илона Маска Crew Dragon. Сообщалось, что первые туристы уже подписали контракты с компанией на полет не ранее конца 2021 года.Помимо полета 2021 года в 2023 году планируется еще один запуск "Союза" с двумя туристами, один из которых может совершить первый в истории выход в открытый космос с борта МКС вместе с российским космонавтом.

https://ria.ru/20201116/mks-1584797543.html

https://ria.ru/20201114/zapusk-1584574690.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос