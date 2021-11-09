https://ria.ru/20211109/turizm-1758286909.html

В РКК "Энергия" предсказали рост рынка космического туризма

В РКК "Энергия" предсказали рост рынка космического туризма - РИА Новости, 09.11.2021

В РКК "Энергия" предсказали рост рынка космического туризма

Суборбитальный туризм в ближайшее десятилетие повысит привлекательность коммерческих орбитальных полетов, таких как путешествия на Международную космическую... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T18:08

2021-11-09T18:08

2021-11-09T18:08

туризм

роскосмос

ркк "энергия"

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

новости - туризм

космос

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174808_0:53:1080:661_1920x0_80_0_0_46467131c2acdfbeb30141eed7ddb3c0.jpg

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Суборбитальный туризм в ближайшее десятилетие повысит привлекательность коммерческих орбитальных полетов, таких как путешествия на Международную космическую станцию, считают специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос")."В ближайшие 10 лет спрос на космический туризм будет расти, причем у всех сегментов рынка есть потенциал роста. В настоящее время космический туризм доступен только для клуба "очень богатых", а самый многообещающий сегмент с точки зрения привлечения широкого круга клиентов – это суборбитальные полеты. При прямом многофакторном сравнении рынков суборбитального и орбитального туризма видна тенденция к росту числа орбитальных туристов при увеличении заказчиков суборбитальных полетов", - указывается в тезисах доклада.Доклад представлен на XXII Научно-технической конференции корпорации "Энергия"."Таким образом, компании, предлагающие суборбитальные полеты, не являются прямыми конкурентами операторов орбитального туризма, а разогревают для них рынок, привлекая платежеспособных заказчиков", - считают авторы доклада.Единственной страной, осуществляющей на постоянной основе услуги космического орбитального туризма, пока выступает Россия. На сегодняшний день в космос на кораблях "Союз" слетали восемь космических туристов, один из них дважды.Очередной полет сразу двух туристов планируется в декабре. Еще один полет - с возможным выходом одного из туристов в открытый космос - намечается в 2023-2024 годах.Совершен лишь один космический полет с туристами на корабле Илона Маска Crew Dragon, в ближайшее время таких "аттракционов" больше не планируется.Лидерами суборбитального туризма на данный день являются американские компании Virgin Galactic и Blue Origin. К 2030 году китайская компания Beijing Lingkong Tianxing Technology представит свой пилотируемый суборбитальный ракетоплан.

https://ria.ru/20211027/turisty-1756524058.html

https://ria.ru/20211017/kosmicheskiyturizm-1754510516.html

https://ria.ru/20211026/kosmos-1756256071.html

https://ria.ru/20210926/soyuz-1751878850.html

космос

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, ркк "энергия", космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), новости - туризм, космос, туризм, илон маск, россия