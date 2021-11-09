В РКК "Энергия" предсказали рост рынка космического туризма
Специалисты РКК "Энергия" предсказали десять лет роста рынку космического туризма
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Суборбитальный туризм в ближайшее десятилетие повысит привлекательность коммерческих орбитальных полетов, таких как путешествия на Международную космическую станцию, считают специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос").
"В ближайшие 10 лет спрос на космический туризм будет расти, причем у всех сегментов рынка есть потенциал роста. В настоящее время космический туризм доступен только для клуба "очень богатых", а самый многообещающий сегмент с точки зрения привлечения широкого круга клиентов – это суборбитальные полеты. При прямом многофакторном сравнении рынков суборбитального и орбитального туризма видна тенденция к росту числа орбитальных туристов при увеличении заказчиков суборбитальных полетов", - указывается в тезисах доклада.
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Доклад представлен на XXII Научно-технической конференции корпорации "Энергия".
"Таким образом, компании, предлагающие суборбитальные полеты, не являются прямыми конкурентами операторов орбитального туризма, а разогревают для них рынок, привлекая платежеспособных заказчиков", - считают авторы доклада.
Единственной страной, осуществляющей на постоянной основе услуги космического орбитального туризма, пока выступает Россия. На сегодняшний день в космос на кораблях "Союз" слетали восемь космических туристов, один из них дважды.
Очередной полет сразу двух туристов планируется в декабре. Еще один полет - с возможным выходом одного из туристов в открытый космос - намечается в 2023-2024 годах.
Совершен лишь один космический полет с туристами на корабле Илона Маска Crew Dragon, в ближайшее время таких "аттракционов" больше не планируется.
Лидерами суборбитального туризма на данный день являются американские компании Virgin Galactic и Blue Origin. К 2030 году китайская компания Beijing Lingkong Tianxing Technology представит свой пилотируемый суборбитальный ракетоплан.