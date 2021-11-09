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Туризм
https://ria.ru/20211109/turizm-1758286909.html
В РКК "Энергия" предсказали рост рынка космического туризма
В РКК "Энергия" предсказали рост рынка космического туризма - РИА Новости, 09.11.2021
В РКК "Энергия" предсказали рост рынка космического туризма
Суборбитальный туризм в ближайшее десятилетие повысит привлекательность коммерческих орбитальных полетов, таких как путешествия на Международную космическую... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T18:08
2021-11-09T18:08
туризм
роскосмос
ркк "энергия"
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
новости - туризм
космос
туризм
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Суборбитальный туризм в ближайшее десятилетие повысит привлекательность коммерческих орбитальных полетов, таких как путешествия на Международную космическую станцию, считают специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос")."В ближайшие 10 лет спрос на космический туризм будет расти, причем у всех сегментов рынка есть потенциал роста. В настоящее время космический туризм доступен только для клуба "очень богатых", а самый многообещающий сегмент с точки зрения привлечения широкого круга клиентов – это суборбитальные полеты. При прямом многофакторном сравнении рынков суборбитального и орбитального туризма видна тенденция к росту числа орбитальных туристов при увеличении заказчиков суборбитальных полетов", - указывается в тезисах доклада.Доклад представлен на XXII Научно-технической конференции корпорации "Энергия"."Таким образом, компании, предлагающие суборбитальные полеты, не являются прямыми конкурентами операторов орбитального туризма, а разогревают для них рынок, привлекая платежеспособных заказчиков", - считают авторы доклада.Единственной страной, осуществляющей на постоянной основе услуги космического орбитального туризма, пока выступает Россия. На сегодняшний день в космос на кораблях "Союз" слетали восемь космических туристов, один из них дважды.Очередной полет сразу двух туристов планируется в декабре. Еще один полет - с возможным выходом одного из туристов в открытый космос - намечается в 2023-2024 годах.Совершен лишь один космический полет с туристами на корабле Илона Маска Crew Dragon, в ближайшее время таких "аттракционов" больше не планируется.Лидерами суборбитального туризма на данный день являются американские компании Virgin Galactic и Blue Origin. К 2030 году китайская компания Beijing Lingkong Tianxing Technology представит свой пилотируемый суборбитальный ракетоплан.
https://ria.ru/20211027/turisty-1756524058.html
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роскосмос, ркк "энергия", космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), новости - туризм, космос, туризм, илон маск, россия
18:08 09.11.2021
 
В РКК "Энергия" предсказали рост рынка космического туризма

Специалисты РКК "Энергия" предсказали десять лет роста рынку космического туризма

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Суборбитальный туризм в ближайшее десятилетие повысит привлекательность коммерческих орбитальных полетов, таких как путешествия на Международную космическую станцию, считают специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос").
"В ближайшие 10 лет спрос на космический туризм будет расти, причем у всех сегментов рынка есть потенциал роста. В настоящее время космический туризм доступен только для клуба "очень богатых", а самый многообещающий сегмент с точки зрения привлечения широкого круга клиентов – это суборбитальные полеты. При прямом многофакторном сравнении рынков суборбитального и орбитального туризма видна тенденция к росту числа орбитальных туристов при увеличении заказчиков суборбитальных полетов", - указывается в тезисах доклада.
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27 октября, 16:35Наука
"Главкосмос" подписал контракт с четырьмя туристами
Доклад представлен на XXII Научно-технической конференции корпорации "Энергия".
"Таким образом, компании, предлагающие суборбитальные полеты, не являются прямыми конкурентами операторов орбитального туризма, а разогревают для них рынок, привлекая платежеспособных заказчиков", - считают авторы доклада.
Член экипажа и актриса Юлия Пересильд во время тренировки перед экспедицией на МКС на космодроме Байконур, Казахстан - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
17 октября, 08:00Туризм
"Главная задача — выжить": что на самом деле ждет туристов в космосе
Единственной страной, осуществляющей на постоянной основе услуги космического орбитального туризма, пока выступает Россия. На сегодняшний день в космос на кораблях "Союз" слетали восемь космических туристов, один из них дважды.
Очередной полет сразу двух туристов планируется в декабре. Еще один полет - с возможным выходом одного из туристов в открытый космос - намечается в 2023-2024 годах.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 10:44
Рогозин заявил о возросшем интересе туристов после полета "киноэкипажа"
Совершен лишь один космический полет с туристами на корабле Илона Маска Crew Dragon, в ближайшее время таких "аттракционов" больше не планируется.
Лидерами суборбитального туризма на данный день являются американские компании Virgin Galactic и Blue Origin. К 2030 году китайская компания Beijing Lingkong Tianxing Technology представит свой пилотируемый суборбитальный ракетоплан.
Ракета-носитель Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-17 во время запуска со стартовой площадки №31 космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
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