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Российские космонавты протестировали управление в одиночку кораблем "Союз"
Российские космонавты протестировали управление в одиночку кораблем "Союз" - РИА Новости, 20.10.2021
Российские космонавты протестировали управление в одиночку кораблем "Союз"
Управление космическим кораблем "Союз МС" одним членом экипажа успешно протестировано в ходе полета "киноэкипажа", такую возможность получат все последующие... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T03:30
2021-10-20T03:30
антон шкаплеров
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
центр подготовки космонавтов
олег кононенко
клим шипенко
полет первого "киноэкипажа" в космос
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Управление космическим кораблем "Союз МС" одним членом экипажа успешно протестировано в ходе полета "киноэкипажа", такую возможность получат все последующие российские космические корабли серии "Союз", рассказал РИА Новости командир отряда космонавтов, Герой России Олег Кононенко.По словам Кононенко, все последующие корабли "Союз МС" будут обладать такой возможностью благодаря установке специального выносного пульта, с которого командир корабля может частично выполнять задачи вместо бортинженера.Модернизацию космического корабля "Союз МС" под управление одним членом экипажа планировалось провести давно. Благодаря такой возможности трехместный "Союз" может доставлять в космос двух непрофессиональных участников полета. До текущего момента управление "Союзами" требовало двух космонавтов - командира и одного из двух бортинженеров корабля. Третье место могло быть отдано туристу."Киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправился на МКС 5 октября для съёмок первого в мировой истории художественного фильма в космосе. На станцию их отвез космический корабль "Союз МС-18", который пилотировал космонавт Антон Шкаплеров.На станции Пересильд и Шипенко провели 12 дней. Они вернулись 17 октября на космическом корабле "Союз МС-18" с другим космонавтом - Олегом Новицким. Сейчас члены "киноэкипажа" проходят реабилитацию в Центре подготовки космонавтов.
https://ria.ru/20211019/kosmicheskiyturizm-1755195723.html
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антон шкаплеров, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), центр подготовки космонавтов, олег кононенко, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос
03:30 20.10.2021
 
Российские космонавты протестировали управление в одиночку кораблем "Союз"

Российские космонавты успешно протестировали управление в одиночку кораблем "Союз МС"

© Фото : Космонавт Олег Новицкий/РоскосмосПилотируемый корабль "Союз МС"
Пилотируемый корабль Союз МС - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Фото : Космонавт Олег Новицкий/Роскосмос
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Управление космическим кораблем "Союз МС" одним членом экипажа успешно протестировано в ходе полета "киноэкипажа", такую возможность получат все последующие российские космические корабли серии "Союз", рассказал РИА Новости командир отряда космонавтов, Герой России Олег Кононенко.
"Разработана модификация "Союза МС", которая позволяет одному космонавту управлять кораблем без привлечения бортинженера. Пока система проходит отработку, поэтому с непривычки отсутствие помощи бортинженера налагает дополнительные обязанности на командира. Но это очень полезное нововведение", - сказал он.
По словам Кононенко, все последующие корабли "Союз МС" будут обладать такой возможностью благодаря установке специального выносного пульта, с которого командир корабля может частично выполнять задачи вместо бортинженера.
Модернизацию космического корабля "Союз МС" под управление одним членом экипажа планировалось провести давно. Благодаря такой возможности трехместный "Союз" может доставлять в космос двух непрофессиональных участников полета. До текущего момента управление "Союзами" требовало двух космонавтов - командира и одного из двух бортинженеров корабля. Третье место могло быть отдано туристу.
Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко перед стартом космического корабля Союз МС-19 - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
Вчера, 16:01Туризм
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"Киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправился на МКС 5 октября для съёмок первого в мировой истории художественного фильма в космосе. На станцию их отвез космический корабль "Союз МС-18", который пилотировал космонавт Антон Шкаплеров.
На станции Пересильд и Шипенко провели 12 дней. Они вернулись 17 октября на космическом корабле "Союз МС-18" с другим космонавтом - Олегом Новицким. Сейчас члены "киноэкипажа" проходят реабилитацию в Центре подготовки космонавтов.
Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
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Антон ШкаплеровКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Центр подготовки космонавтовОлег КононенкоКлим ШипенкоПолет первого "киноэкипажа" в космос
 
 
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