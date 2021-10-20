https://ria.ru/20211020/soyuz-1755310487.html

Российские космонавты протестировали управление в одиночку кораблем "Союз"

Российские космонавты протестировали управление в одиночку кораблем "Союз" - РИА Новости, 20.10.2021

Российские космонавты протестировали управление в одиночку кораблем "Союз"

Управление космическим кораблем "Союз МС" одним членом экипажа успешно протестировано в ходе полета "киноэкипажа", такую возможность получат все последующие... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T03:30

2021-10-20T03:30

2021-10-20T03:30

антон шкаплеров

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

центр подготовки космонавтов

олег кононенко

клим шипенко

полет первого "киноэкипажа" в космос

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Управление космическим кораблем "Союз МС" одним членом экипажа успешно протестировано в ходе полета "киноэкипажа", такую возможность получат все последующие российские космические корабли серии "Союз", рассказал РИА Новости командир отряда космонавтов, Герой России Олег Кононенко.По словам Кононенко, все последующие корабли "Союз МС" будут обладать такой возможностью благодаря установке специального выносного пульта, с которого командир корабля может частично выполнять задачи вместо бортинженера.Модернизацию космического корабля "Союз МС" под управление одним членом экипажа планировалось провести давно. Благодаря такой возможности трехместный "Союз" может доставлять в космос двух непрофессиональных участников полета. До текущего момента управление "Союзами" требовало двух космонавтов - командира и одного из двух бортинженеров корабля. Третье место могло быть отдано туристу."Киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправился на МКС 5 октября для съёмок первого в мировой истории художественного фильма в космосе. На станцию их отвез космический корабль "Союз МС-18", который пилотировал космонавт Антон Шкаплеров.На станции Пересильд и Шипенко провели 12 дней. Они вернулись 17 октября на космическом корабле "Союз МС-18" с другим космонавтом - Олегом Новицким. Сейчас члены "киноэкипажа" проходят реабилитацию в Центре подготовки космонавтов.

https://ria.ru/20211019/kosmicheskiyturizm-1755195723.html

https://ria.ru/20211019/vyzov-1755195986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон шкаплеров, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), центр подготовки космонавтов, олег кононенко, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос