Российские космонавты протестировали управление в одиночку кораблем "Союз"
Российские космонавты успешно протестировали управление в одиночку кораблем "Союз МС"
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Управление космическим кораблем "Союз МС" одним членом экипажа успешно протестировано в ходе полета "киноэкипажа", такую возможность получат все последующие российские космические корабли серии "Союз", рассказал РИА Новости командир отряда космонавтов, Герой России Олег Кононенко.
"Разработана модификация "Союза МС", которая позволяет одному космонавту управлять кораблем без привлечения бортинженера. Пока система проходит отработку, поэтому с непривычки отсутствие помощи бортинженера налагает дополнительные обязанности на командира. Но это очень полезное нововведение", - сказал он.
По словам Кононенко, все последующие корабли "Союз МС" будут обладать такой возможностью благодаря установке специального выносного пульта, с которого командир корабля может частично выполнять задачи вместо бортинженера.
Модернизацию космического корабля "Союз МС" под управление одним членом экипажа планировалось провести давно. Благодаря такой возможности трехместный "Союз" может доставлять в космос двух непрофессиональных участников полета. До текущего момента управление "Союзами" требовало двух космонавтов - командира и одного из двух бортинженеров корабля. Третье место могло быть отдано туристу.
"Киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправился на МКС 5 октября для съёмок первого в мировой истории художественного фильма в космосе. На станцию их отвез космический корабль "Союз МС-18", который пилотировал космонавт Антон Шкаплеров.
На станции Пересильд и Шипенко провели 12 дней. Они вернулись 17 октября на космическом корабле "Союз МС-18" с другим космонавтом - Олегом Новицким. Сейчас члены "киноэкипажа" проходят реабилитацию в Центре подготовки космонавтов.