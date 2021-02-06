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Наука
https://ria.ru/20210206/kosmos-1596277115.html
Корабль Crew Dragon 7 февраля установит рекорд по длительности полета
Корабль Crew Dragon 7 февраля установит рекорд по длительности полета
Корабль Crew Dragon Илона Маска, находящийся на Международной космической станции (МКС), в воскресенье побьет державшийся почти полвека американский рекорд по... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T09:41
2021-02-06T09:41
наука
сергей кудь-сверчков
crew dragon
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Корабль Crew Dragon Илона Маска, находящийся на Международной космической станции (МКС), в воскресенье побьет державшийся почти полвека американский рекорд по длительности полёта пилотируемого космического корабля, сообщило НАСА.Сейчас рекорд США принадлежит кораблю Apollo с экипажем из Джеральда Карра, Эдварда Гибсона и Уилльяма Поуга, который в 1973-1974 годах пробыл на орбитальной станции Skylab 84 дня.На сайте НАСА отмечается, что данный рекорд будет побит в воскресенье. Для сравнения, мировой рекорд длительности полёта пилотируемого космического корабля принадлежит российскому "Союзу ТМА-9", который в 2006-2007 годах вместе с россиянином Михаилом Тюриным и американцем Майклом Лопесом-Алегриа провёл на МКС 215 суток.Crew Dragon в ноябре 2020 года доставил на МКС экипаж из американцев Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шэннон Уолкер, а также японца Соити Ногути. Их возвращение на Землю ожидается в конце апреля - начале мая, таким образом продолжительность полёта Crew Dragon составит 160-170 дней.Сейчас на МКС также работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, и американский астронавт Кэтлин Рубинс, которые были доставлены на станцию "Союзом МС-17". Их приземление намечается на 17 апреля.
https://radiosputnik.ria.ru/20210130/mks-1595308488.html
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сергей кудь-сверчков, crew dragon, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, сша

Корабль Crew Dragon 7 февраля установит рекорд по длительности полета

09:41 06.02.2021
 
© NASAКосмический корабль Crew Dragon перед стыковкой с Международной космической станцией
Космический корабль Crew Dragon перед стыковкой с Международной космической станцией - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© NASA
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Корабль Crew Dragon Илона Маска, находящийся на Международной космической станции (МКС), в воскресенье побьет державшийся почти полвека американский рекорд по длительности полёта пилотируемого космического корабля, сообщило НАСА.
Сейчас рекорд США принадлежит кораблю Apollo с экипажем из Джеральда Карра, Эдварда Гибсона и Уилльяма Поуга, который в 1973-1974 годах пробыл на орбитальной станции Skylab 84 дня.
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На сайте НАСА отмечается, что данный рекорд будет побит в воскресенье. Для сравнения, мировой рекорд длительности полёта пилотируемого космического корабля принадлежит российскому "Союзу ТМА-9", который в 2006-2007 годах вместе с россиянином Михаилом Тюриным и американцем Майклом Лопесом-Алегриа провёл на МКС 215 суток.
Crew Dragon в ноябре 2020 года доставил на МКС экипаж из американцев Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шэннон Уолкер, а также японца Соити Ногути. Их возвращение на Землю ожидается в конце апреля - начале мая, таким образом продолжительность полёта Crew Dragon составит 160-170 дней.
Сейчас на МКС также работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, и американский астронавт Кэтлин Рубинс, которые были доставлены на станцию "Союзом МС-17". Их приземление намечается на 17 апреля.
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НаукаСергей Кудь-СверчковCrew DragonКэтлин РубинсСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАСША
 
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