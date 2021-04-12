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Наука
https://ria.ru/20210412/mks-1727886800.html
Эксперт объяснил, почему космическим туристам не понравится на МКС
Эксперт объяснил, почему космическим туристам не понравится на МКС
Международная космическая станция построена так, чтобы профессиональные космонавты решали научные задачи, она плохо подходит для космического туриста, заявил... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T12:59
2021-04-12T12:59
наука
олег котов
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Международная космическая станция построена так, чтобы профессиональные космонавты решали научные задачи, она плохо подходит для космического туриста, заявил российский космонавт, заместитель директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Котов."Когда турист прилетает на станцию, это станция для профессионалов, она не спроектирована для туристов, на ней много оборудования и мало окон, плохой интернет. Она для науки", - сказал он на онлайн-конференции Space tourism. How soon?Котов отметил, что ожидает появления специализированных космических станций для туристов, где условия пребывания были бы лучше, а цена за полет на такую станцию – ниже.Олег Котов трижды летал на МКС: в 2007, 2009-2010 и 2013-2014 годах.В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам с компанией-оператором Space Adventures на Международную космическую станцию были доставлены семь туристов, в том числе дважды - американец Чарльз Симони. За десятисуточный полет с них в разные годы просили от 20 до 50 миллионов долларов. Официально стоимость полета не разглашается.
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олег котов, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Эксперт объяснил, почему космическим туристам не понравится на МКС

12:59 12.04.2021
 
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковМеждународная космическая станция пролетает над циклоном
Международная космическая станция пролетает над циклоном - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Международная космическая станция построена так, чтобы профессиональные космонавты решали научные задачи, она плохо подходит для космического туриста, заявил российский космонавт, заместитель директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Котов.
"Когда турист прилетает на станцию, это станция для профессионалов, она не спроектирована для туристов, на ней много оборудования и мало окон, плохой интернет. Она для науки", - сказал он на онлайн-конференции Space tourism. How soon?
Котов отметил, что ожидает появления специализированных космических станций для туристов, где условия пребывания были бы лучше, а цена за полет на такую станцию – ниже.
Олег Котов трижды летал на МКС: в 2007, 2009-2010 и 2013-2014 годах.
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В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам с компанией-оператором Space Adventures на Международную космическую станцию были доставлены семь туристов, в том числе дважды - американец Чарльз Симони. За десятисуточный полет с них в разные годы просили от 20 до 50 миллионов долларов. Официально стоимость полета не разглашается.
 
НаукаОлег КотовМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
 
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