Эксперт назвал стоимость полета на МКС с выходом в открытый космос

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Турист, который отправится на Турист, который отправится на Международную космическую станцию на корабле "Союз" в 2023 году и выйдет в открытый космос, заплатит за это около 200 миллионов долларов, считает глава одной из экспертных организаций космической сферы России, Института космической политики, Иван Моисеев

В четверг РКК "Энергия" сообщила о подписании контракта с компанией Space Adventures на полёт двух туристов на "Союзе" на МКС в 2023 году. Планируется, что один из туристов совершит первый в истории выход в открытый космос с борта станции вместе с российским космонавтом.

"Это 200 миллионов долларов - полет вместе с выходом в открытый космос. Это если отталкиваться от цены в 50 миллионов за недельный полет", - заявил Моисеев РИА Новости.

По его словам, это будет очень дорогое удовольствие для туриста, потому что при этом расходуется ресурс российских скафандров "Орлан" на станции, количество выходов в которых ограничено.

"Все необходимые тренировки для туриста тоже цену поднимают", - добавил он.