https://ria.ru/20200625/1573476022.html
Эксперт назвал стоимость полета на МКС с выходом в открытый космос
Турист, который отправится на Международную космическую станцию на корабле "Союз" в 2023 году и выйдет в открытый космос, заплатит за это около 200 миллионов... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:50
2020-06-25T16:50
риа наука
иван моисеев
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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https://ria.ru/20200625/1573470039.html
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван моисеев, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Турист, который отправится на Международную космическую станцию
на корабле "Союз" в 2023 году и выйдет в открытый космос, заплатит за это около 200 миллионов долларов, считает глава одной из экспертных организаций космической сферы России, Института космической политики, Иван Моисеев
.
В четверг РКК "Энергия" сообщила о подписании контракта с компанией Space Adventures на полёт двух туристов на "Союзе" на МКС в 2023 году. Планируется, что один из туристов совершит первый в истории выход в открытый космос с борта станции вместе с российским космонавтом.
"Это 200 миллионов долларов - полет вместе с выходом в открытый космос. Это если отталкиваться от цены в 50 миллионов за недельный полет", - заявил Моисеев РИА Новости.
По его словам, это будет очень дорогое удовольствие для туриста, потому что при этом расходуется ресурс российских скафандров "Орлан" на станции, количество выходов в которых ограничено.
"Все необходимые тренировки для туриста тоже цену поднимают", - добавил он.
В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам с американской компанией Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе дважды - американец Чарльз Симони.