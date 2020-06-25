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Эксперт назвал стоимость полета на МКС с выходом в открытый космос
Турист, который отправится на Международную космическую станцию на корабле "Союз" в 2023 году и выйдет в открытый космос, заплатит за это около 200 миллионов... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:50
риа наука
иван моисеев
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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РИА Новости
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353
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иван моисеев, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Эксперт назвал стоимость полета на МКС с выходом в открытый космос

16:50 25.06.2020
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© NASA / Jessica MeirВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС
© NASA / Jessica Meir
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Турист, который отправится на Международную космическую станцию на корабле "Союз" в 2023 году и выйдет в открытый космос, заплатит за это около 200 миллионов долларов, считает глава одной из экспертных организаций космической сферы России, Института космической политики, Иван Моисеев.
В четверг РКК "Энергия" сообщила о подписании контракта с компанией Space Adventures на полёт двух туристов на "Союзе" на МКС в 2023 году. Планируется, что один из туристов совершит первый в истории выход в открытый космос с борта станции вместе с российским космонавтом.
Выход в открытый космос
Вчера, 15:39РИА Наука
РКК "Энергия" заключила контракт на выход туриста в открытый космос
"Это 200 миллионов долларов - полет вместе с выходом в открытый космос. Это если отталкиваться от цены в 50 миллионов за недельный полет", - заявил Моисеев РИА Новости.
По его словам, это будет очень дорогое удовольствие для туриста, потому что при этом расходуется ресурс российских скафандров "Орлан" на станции, количество выходов в которых ограничено.
"Все необходимые тренировки для туриста тоже цену поднимают", - добавил он.
В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам с американской компанией Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе дважды - американец Чарльз Симони.
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РИА НаукаИван МоисеевМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
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