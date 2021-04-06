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В России закрывается компания, планировавшая развивать космический туризм
В России закрывается компания, планировавшая развивать космический туризм
Российская частная компания "КосмоКурс", планировавшая создать многоразовый суборбитальный комплекс для космического туризма и построить космодром в... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T02:35
2021-04-06T02:35
космокурс
россия
александр медведев
павел пушкин
космос - риа наука
роскосмос
нижний новгород
s7 airlines
москва
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российская частная компания "КосмоКурс", планировавшая создать многоразовый суборбитальный комплекс для космического туризма и построить космодром в Нижегородской области, будет закрыта, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Павел Пушкин.Причиной закрытия стали непреодолимые трудности с согласованием требований к проекту космодрома с местными властями и невозможность получения от Минобороны необходимой нормативной документации для проектирования суборбитальной туристической ракеты. О трудностях ранее РИА Новости рассказывал Пушкин.В настоящее время в "КосмоКурсе" работает 50 конструкторов ракетно-космической техники. Об увольнении их предупредили за два месяца до сокращения, после чего начнется процедура ликвидации организации.Как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", руководством госкорпорации принято решение сохранить коллектив конструкторов, для чего ведутся поиски путей решения проблемы."Руководство "Роскосмоса" в курсе той ситуации, которая сложилась вокруг компании "КосмоКурс". Сейчас ведутся консультации с одним из научных учреждений, входящих в периметр "Роскосмоса", о включении в его состав уникального коллектива", - сказали в пресс-службе госкорпорации.Непосредственно решением проблемы занимается генконструктор России по средствам выведения, замгендиректора головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш Александр Медведев.Компания "КосмоКурс" была создана в 2014 году для разработки ракетно-космической техники и предоставления услуг туристических суборбитальных полетов. Для проведения пусков планировалось создание космодрома под Нижним Новгородом.В свое время компания была резидентом фонда "Сколково", получила лицензию "Роскосмоса" на космическую деятельность.Проект "КосмоКурса" предполагал разработку одноступенчатой возвращаемой ракеты и семиместного космического корабля. Первый полет планировался на 2025 год. Туристы должны были провести в невесомости около пяти минут.Билет в космос ориентировочно оценивался в 200-250 тысяч долларов. Компания планировала проводить до 115 пусков в год, отправляя в путешествие до 700 человек. Ожидалось, что в основном это будут иностранцы.Ранее по разным причинам были закрыты или снизили свою активность до минимума такие компании, как спутникостроительная компания Dauria, разработчик легких ракет "Лин Индастриал", группа компаний "Галактика", многократные смены руководства и планов преследуют владельца комплекса "Морской старт" - космическое предприятие группы S7 - S7 Space.
https://ria.ru/20210306/yaponiya-1600169826.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210107/kosmos-1590760028.html
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космокурс, россия, александр медведев, павел пушкин, космос - риа наука, роскосмос, нижний новгород, s7 airlines, москва, нижегородская область

В России закрывается компания, планировавшая развивать космический туризм

02:35 06.04.2021
 
© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© NASA / Roscosmos
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российская частная компания "КосмоКурс", планировавшая создать многоразовый суборбитальный комплекс для космического туризма и построить космодром в Нижегородской области, будет закрыта, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Павел Пушкин.
"Компания ликвидируется, работникам объявлено о сокращении", - рассказал он.
Причиной закрытия стали непреодолимые трудности с согласованием требований к проекту космодрома с местными властями и невозможность получения от Минобороны необходимой нормативной документации для проектирования суборбитальной туристической ракеты. О трудностях ранее РИА Новости рассказывал Пушкин.
В настоящее время в "КосмоКурсе" работает 50 конструкторов ракетно-космической техники. Об увольнении их предупредили за два месяца до сокращения, после чего начнется процедура ликвидации организации.
Как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", руководством госкорпорации принято решение сохранить коллектив конструкторов, для чего ведутся поиски путей решения проблемы.
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"Руководство "Роскосмоса" в курсе той ситуации, которая сложилась вокруг компании "КосмоКурс". Сейчас ведутся консультации с одним из научных учреждений, входящих в периметр "Роскосмоса", о включении в его состав уникального коллектива", - сказали в пресс-службе госкорпорации.
Непосредственно решением проблемы занимается генконструктор России по средствам выведения, замгендиректора головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш Александр Медведев.
Компания "КосмоКурс" была создана в 2014 году для разработки ракетно-космической техники и предоставления услуг туристических суборбитальных полетов. Для проведения пусков планировалось создание космодрома под Нижним Новгородом.
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В свое время компания была резидентом фонда "Сколково", получила лицензию "Роскосмоса" на космическую деятельность.
Проект "КосмоКурса" предполагал разработку одноступенчатой возвращаемой ракеты и семиместного космического корабля. Первый полет планировался на 2025 год. Туристы должны были провести в невесомости около пяти минут.
Билет в космос ориентировочно оценивался в 200-250 тысяч долларов. Компания планировала проводить до 115 пусков в год, отправляя в путешествие до 700 человек. Ожидалось, что в основном это будут иностранцы.
Ранее по разным причинам были закрыты или снизили свою активность до минимума такие компании, как спутникостроительная компания Dauria, разработчик легких ракет "Лин Индастриал", группа компаний "Галактика", многократные смены руководства и планов преследуют владельца комплекса "Морской старт" - космическое предприятие группы S7 - S7 Space.
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