https://ria.ru/20210406/kosmos-1604319420.html

Дмитрий Лоскутов: туристы летают в космос за положительными эмоциями

Дмитрий Лоскутов: туристы летают в космос за положительными эмоциями

Компания "Главкосмос" – оператор "Роскосмоса" по внешнеэкономической деятельности. Специалисты компании занимаются коммерциализацией космических услуг, включая... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T11:00

2021-04-06T11:00

2021-04-06T11:01

дмитрий лоскутов (директор "главкосмоса")

россия

главкосмос

роскосмос

интервью - авторы

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Компания "Главкосмос" – оператор "Роскосмоса" по внешнеэкономической деятельности. Специалисты компании занимаются коммерциализацией космических услуг, включая туристические полеты в космос, запуск спутников с помощью российских ракет для иностранных заказчиков. В прошлом году компании "Главкосмос" для привлечения внимания к космическому туризму на российских кораблях "Союз" была поставлена задача – помочь организовать первые в истории съемки художественного фильма в космосе. В эти дни на космодроме Байконур ведется подготовка к отправке на корабле "Союз" очередной экспедиции на Международную космическую станцию. Следующий корабль "Союз" полетит с актрисой и режиссером на борту. Старт запланирован на октябрь. О том, почему возникла идея съемки фильма в космосе, какие этапы подготовки пройдут кандидаты перед полетом на МКС, о космическом туризме и о международном сотрудничестве в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Дмитрию Струговцу рассказал генеральный директор АО "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов.– Расскажите, кому и как в голову пришла идея снять фильм в космосе? Идею подглядели у Тома Круза, который еще за полгода до анонсирования российского фильма заявил о своих планах снять кино на МКС, или это совпадение?– Насколько мне известно, идея съемок в космосе родилась не сегодня и не вчера, но в силу ряда причин, основными из которых являются все-таки технологические, она пока не получала своего развития. На сегодняшний день создан существенный научно-технический задел с учетом многолетнего опыта различного рода видеосъемок, в том числе на борту российского сегмента МКС. Кроме того, мы учитываем и опыт отбора, подготовки и обеспечения работы экипажа с непрофессиональным участником космического полета. Поэтому сегодня, как мы понимаем, пришло время для реализации этой идеи, принимая во внимание и наличие компактной видеотехники, которая может быть использована для съемок художественного фильма.– За чей счет банкет? Будут ли на съемки фильма и полет актрисы потрачены бюджетные средства?– Не планируется привлечения дополнительных средств федерального бюджета на съемки полнометражного художественного фильма и отправку участников космического полета на МКС.– Кто прошел конкурс для участия в тренировках в Звездном городке?– По итогам первого этапа отбора – участие в творческом конкурсе (анкеты и видеозапись "Письмо Татьяны Евгению Онегину") – Первым каналом отобраны 20 претенденток. В список включены как профессиональные актрисы, так и девушки, не имеющие отношения к актерской профессии, например, выпускница летного училища, каскадер. В настоящее время проходит второй этап – медицинский отбор в Центре подготовки космонавтов.– Есть ли среди кандидаток актриса Софья Заика – жена одного из продюсеров фильма Константина Эрнста?– Актриса Софья Заика не включена в список участников.– Какие этапы подготовки пройдут участницы кастинга? Будет ли этап тренировок демонстрироваться в ходе некоего реалити-шоу?– Участницы пройдут ускоренную специальную подготовку к космическому полету, включая испытания в сурдобарокамере, на центрифуге, вибростенде, ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости и парашютную подготовку. Процесс отбора участников космического полета и их подготовка для полета на МКС будут освещаться в серии телевизионных передач, планируемых к показу на Первом канале.– С момента, наверное, выхода фильма Стенли Кубрика "Космическая одиссея 2001" в 1968 году, или, если вспомнить фильмы свежее: "Гравитация" и "Интерстеллар", мировой кинематограф научился имитировать съемки в невесомости в наземных павильонах. Почему потребовались съемки фильма "Вызов" именно в космосе?– Во-первых, это все – по-настоящему. Этот проект привлечет дополнительное внимание мировой общественности к знаменательной дате – 60-летию полета Юрия Алексеевича Гагарина, дню, когда для человечества открылась дорога в космос. При этом люди, которые будут смотреть фильм, будут знать наверняка – это снято в космосе, руку к кинотворчеству приложили не только космонавты на орбите, но и все те, кто принимал участие в производстве ракеты-носителя, транспортного пилотируемого корабля, инфраструктуры, все те сотрудники предприятий госкорпорации "Роскосмос", кто готовил и осуществлял запуск этой пилотируемой миссии.Во-вторых, это позволит людям увидеть, что космос на самом деле не так далек, и что в России есть десятки тысяч людей, для которых космическая деятельность – это ежедневная работа. Этот уникальный проект поможет понять, что полеты в космос постепенно становятся все более доступными, и что есть люди и в России, и в мире, которые отдают максимум своих сил, прикладывают все свои знания и умения для того, чтобы полеты человека в космос стали возможны не только для космонавтов или туристов, но и для все большего числа обычных людей, чем бы они ни были мотивированы.Кроме этих задач будет решен и ряд новых технических и технологических задач – выполнена длительная экспедиция летчиков-космонавтов, опыт которых поможет для планирования долгосрочных космических полетов, впервые будет отработана единовременная миссия двух непрофессиональных участников космического полета, показаны технологии отбора и подготовки к космическому полету.А для "Главкосмоса" это привлечение интереса в том числе целевой аудитории к становящейся все более доступной возможности космических полетов без многомесячной специальной подготовки. Кроме того, такой проект будет способствовать привлечению интереса потенциальных заказчиков к другим направлениям нашей работы, связанным с продвижением за рубеж продукции и услуг российской ракетно-космической промышленности.– Космический полет будет длиться, если верить программе, 12 суток от старта до посадки. Обычно это очень тяжелый для организма людей период адаптации к невесомости, а актрисе придется в этот момент быть фотогеничной. Как планируете решать этот вопрос? Медикаментозно?– Специалисты Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина обладают всеми необходимыми компетенциями и при подготовке кандидатов для полета в космос уделят этому особое внимание. Полагаю, каких-то специальных мер медицинского характера, с учетом отбора из большого количества участников, предпринимать не придется.– В начале 2022 года планируется туристический полет на корабле Илона Маска Crew Dragon. Насколько SpaceX и другие американские коммерческие компании могут потеснить Россию на рынке космического туризма? Если туристы в 2000-х годах платили за полет до 50 миллионов долларов США, то насколько упадет цена после выхода на рынок космического туризма американских компаний? Есть ли у вас туз в рукаве? Что еще кроме самого космического полета вы можете предложить потенциальным туристам?– Безусловно, мы просчитываем все варианты, включая перспективы регулярных полетов Crew Dragon и других пилотируемых кораблей иностранного производства. Сегодня и в ближайшие годы в нашу пользу будет играть не только конкурентоспособная цена, но и фактор исключительной надежности как ракеты-носителя "Союз-2", так и транспортного пилотируемого корабля "Союз МС", а также испытанная на практике система аварийного спасения экипажа. Коммерческие участники космического полета летят в космос за положительными эмоциями, бесценным опытом, возможностью последующей капитализации своего пребывания на орбите Земли, и вряд ли кто-то из них хочет ощутить себя манекеном для краш-тестов.Помимо собственно полета мы рассматриваем возможность предоставления услуг по выходу в открытый космос, облета Земли по "Гагаринскому" маршруту, а также все подготовительные этапы. Например, лететь в космос по той или иной причине человеку не хочется, а вот пройти соответствующую подготовку и тренировку на Земле по специальной программе, ощутить состояние невесомости на борту специальной воздушной лаборатории, а затем получить соответствующий диплом о прохождении такой подготовки – напротив, ему очень бы хотелось. Мы готовы организовать и такой комплекс услуг.В любом случае все этапы подготовки и полета обсуждаются с потенциальным клиентом индивидуально.– Сообщалось, что следующие туристы отправятся на корабле "Союз" в 2022 году, а в 2023 году одному из туристов может быть предложен выход в открытый космос. Уже есть кандидаты на полет? Сколько времени туристу предстоит провести в тренировках на Земле к выходу в открытый космос? Насколько эта услуга увеличит стоимость "путевки" в космос?– Услуга по подготовке к внекорабельной деятельности (выход в космос – ред.) значительно увеличивает стоимость полета и время подготовки к такого рода деятельности. Поскольку серьезных запросов к "Главкосмосу" на эту тему не было, мы не просчитывали ее стоимость. Продолжительность тренировок, в отличие от стоимости, по нашим расчетам, увеличится некритично. В настоящее время для непрофессионального участника космического полета (без внекорабельной деятельности) она может быть сопоставима с предложениями наших американских коллег (около 15 недель).– В 2019 году Россия помогла ОАЭ отправить в космос первого космонавта страны Хаззаа Аль-Мансури. Сообщалось, что ведутся переговоры о длительном полете арабского космонавта на МКС, а потом оказалось, что Аль-Мансури со своим дублером оказались в штате отряда астронавтов НАСА. Для вас это было неожиданностью? Как вы восприняли такое решение?– Мы горды тем, что наша компания была причастна к первому полету космонавта ОАЭ в космос, и высоко ценим опыт взаимодействия с эмиратскими коллегами. В то же время ОАЭ – суверенное государство и исходит из собственных национальных интересов. "Главкосмос" не уполномочен давать оценку решениям какой бы то ни было страны.– Через вас также идут контракты с европейской компанией Arianespace по проекту "Союз в Куру". До какого года с космодрома Куру будет летать ракета "Союз-СТ"?– Комплекс запуска "Союз" в Гвианском космическом центре получил квалификацию в 2011 году и рассчитан на 15 лет эксплуатации или на 50 запусков ракет-носителей "Союз-СТ" (на сегодняшний день состоялось 25). После этого потребуется принятие решения европейской стороной о продлении при необходимости его технического ресурса. Мы, безусловно, ценим опыт взаимодействия с европейскими партнерами и полагаем, что нам в дальнейшем удастся прийти к решению, которое способствовало бы продолжению использования данного стартового комплекса, в том числе в интересах третьих стран.

https://ria.ru/20210310/kosmos-1600507760.html

https://ria.ru/20210304/roskosmos-1599878954.html

https://ria.ru/20210405/mask-1604227783.html

https://ria.ru/20210306/yaponiya-1600169826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий лоскутов (директор "главкосмоса"), россия, главкосмос, роскосмос, интервью - авторы