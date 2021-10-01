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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211001/kosmos-1752649458.html
В ООН заявили, что рынок космического туризма будет расти
В ООН заявили, что рынок космического туризма будет расти - РИА Новости, 01.10.2021
В ООН заявили, что рынок космического туризма будет расти
Туризм к другим планетам и звездам в предстоящие годы ждут большие перспективы, уверена глава Управления по вопросам космического пространства ООН (UNOOSA)... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T12:55
2021-10-01T12:55
туризм
сша
оон
ричард брэнсон
spacex
международная космическая станция (мкс)
новости - туризм
джефф безос
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Туризм к другим планетам и звездам в предстоящие годы ждут большие перспективы, уверена глава Управления по вопросам космического пространства ООН (UNOOSA) Симонетта Ди Пиппо."Прежде всего, давайте признаем, что такой туризм не является каким-то новым феноменом.. уже летали...на российских кораблях "Союз", однако с развитием технологий и возможностей.. он будет расти в предстоящие годы", – сказала Ди Пиппо в интервью РИА Новости.В этом году сразу две частные компании в США приступили к суборбитальным пилотируемым полетам: Virgin Galactic Ричарда Брэнсона и Blue Origin Джеффа Безоса. Годом ранее регулярные полеты на МКС на корабле Crew Dragon начала компания Илона Маска SpaceX.Комментируя достижения Virgin Galactic и Blue Origin, представитель ООН отметила, что помимо туризма это открывает возможности для проведения дополнительных научных экспериментов. По ее словам, также будет продолжаться работа в направлении совершенствования норм международного права не на Земле. "Обсуждения этих тем уже отражены в Комитете по использованию космического пространства", – сказала она.
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сша, оон, ричард брэнсон, spacex, международная космическая станция (мкс), новости - туризм, джефф безос, blue origin, туристы, туризм, илон маск
12:55 01.10.2021
 
В ООН заявили, что рынок космического туризма будет расти

ООН: Космический туризм в предстоящие годы ждут большие перспективы

© Фото предоставлено пресс-службой Space AdventuresЯпонский бизнесмен Юсаку Маэдзава, будущий космический турист
Японский бизнесмен Юсаку Маэдзава, будущий космический турист
© Фото предоставлено пресс-службой Space Adventures
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Туризм к другим планетам и звездам в предстоящие годы ждут большие перспективы, уверена глава Управления по вопросам космического пространства ООН (UNOOSA) Симонетта Ди Пиппо.
"Прежде всего, давайте признаем, что такой туризм не является каким-то новым феноменом.. уже летали...на российских кораблях "Союз", однако с развитием технологий и возможностей.. он будет расти в предстоящие годы", – сказала Ди Пиппо в интервью РИА Новости.
В этом году сразу две частные компании в США приступили к суборбитальным пилотируемым полетам: Virgin Galactic Ричарда Брэнсона и Blue Origin Джеффа Безоса. Годом ранее регулярные полеты на МКС на корабле Crew Dragon начала компания Илона Маска SpaceX.
Комментируя достижения Virgin Galactic и Blue Origin, представитель ООН отметила, что помимо туризма это открывает возможности для проведения дополнительных научных экспериментов.
По ее словам, также будет продолжаться работа в направлении совершенствования норм международного права не на Земле. "Обсуждения этих тем уже отражены в Комитете по использованию космического пространства", – сказала она.
Ракета-носитель Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-17 во время запуска со стартовой площадки №31 космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
26 сентября, 14:59Туризм
Космический турист предпочел "Союз" кораблю Маска из-за надежности техники
 
ТуризмСШАООНРичард БрэнсонSpaceXМеждународная космическая станция (МКС)Новости - ТуризмДжефф БезосBlue OriginтуристыТуризмИлон Маск
 
 
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