https://ria.ru/20211001/kosmos-1752649458.html

В ООН заявили, что рынок космического туризма будет расти

В ООН заявили, что рынок космического туризма будет расти - РИА Новости, 01.10.2021

В ООН заявили, что рынок космического туризма будет расти

Туризм к другим планетам и звездам в предстоящие годы ждут большие перспективы, уверена глава Управления по вопросам космического пространства ООН (UNOOSA)... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T12:55

2021-10-01T12:55

2021-10-01T12:55

туризм

сша

оон

ричард брэнсон

spacex

международная космическая станция (мкс)

новости - туризм

джефф безос

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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Туризм к другим планетам и звездам в предстоящие годы ждут большие перспективы, уверена глава Управления по вопросам космического пространства ООН (UNOOSA) Симонетта Ди Пиппо."Прежде всего, давайте признаем, что такой туризм не является каким-то новым феноменом.. уже летали...на российских кораблях "Союз", однако с развитием технологий и возможностей.. он будет расти в предстоящие годы", – сказала Ди Пиппо в интервью РИА Новости.В этом году сразу две частные компании в США приступили к суборбитальным пилотируемым полетам: Virgin Galactic Ричарда Брэнсона и Blue Origin Джеффа Безоса. Годом ранее регулярные полеты на МКС на корабле Crew Dragon начала компания Илона Маска SpaceX.Комментируя достижения Virgin Galactic и Blue Origin, представитель ООН отметила, что помимо туризма это открывает возможности для проведения дополнительных научных экспериментов. По ее словам, также будет продолжаться работа в направлении совершенствования норм международного права не на Земле. "Обсуждения этих тем уже отражены в Комитете по использованию космического пространства", – сказала она.

https://ria.ru/20210926/soyuz-1751878850.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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