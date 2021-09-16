https://ria.ru/20210916/ekipazh-1750253439.html

В США стартовал Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем

В США стартовал Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем - РИА Новости, 16.09.2021

В США стартовал Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), она выводит на орбиту корабль Crew Dragon с первым в истории... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T03:12

2021-09-16T03:12

2021-09-16T03:22

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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), она выводит на орбиту корабль Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем на борту, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал был дан в 20.03 по времени Восточного побережья США в среду (3.03 мск четверга).Впервые в истории на орбиту отправляется полностью непрофессиональный экипаж космических туристов. На борту корабля четыре человека - командир экипажа и спонсор полета бизнесмен Джаред Исаакман, исследовательница Сиан Проктор, медик Хейли Арсенокс и ветеран ВВС США Кристофер Семброски.Планируется, что корабль проведет на околоземной орбите три дня, после чего вернется на Землю. В ходе полета непрофессиональные космонавты, как ожидается, будут проводить в невесомости научные эксперименты.Миссия, получившая название Inspiration4, носит благотворительный характер и направлена на сбор средств для больницы St. Jude Children's Research Hospital, специализирующейся на детских онкологических заболеваниях. У одного из членов экипажа, ​​29-летней Арсенокс, в 10-летнем возрасте была диагностирована остеосаркома левой ноги, после чего Арсенокс прошла 12 циклов химиотерапии и несколько операций по удалению коленной и части бедренной кости. В экипаже Арсенокс, ставшая сегодня самой молодой американкой в космосе, заняла место, условно получившее название "Надежда". Остальные кресла на борту корабля названы так - "Лидерство", "Великодушие" и "Процветание".

https://ria.ru/20210914/raketa-1749945067.html

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сша, флорида, spacex, космос - риа наука, dragon spacex, ввс сша, spacex falcon 9, земля, вашингтон