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В США стартовал Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем
В США стартовал Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем - РИА Новости, 16.09.2021
В США стартовал Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), она выводит на орбиту корабль Crew Dragon с первым в истории... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T03:12
2021-09-16T03:22
сша
флорида
spacex
космос - риа наука
dragon spacex
ввс сша
spacex falcon 9
земля
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), она выводит на орбиту корабль Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем на борту, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал был дан в 20.03 по времени Восточного побережья США в среду (3.03 мск четверга).Впервые в истории на орбиту отправляется полностью непрофессиональный экипаж космических туристов. На борту корабля четыре человека - командир экипажа и спонсор полета бизнесмен Джаред Исаакман, исследовательница Сиан Проктор, медик Хейли Арсенокс и ветеран ВВС США Кристофер Семброски.Планируется, что корабль проведет на околоземной орбите три дня, после чего вернется на Землю. В ходе полета непрофессиональные космонавты, как ожидается, будут проводить в невесомости научные эксперименты.Миссия, получившая название Inspiration4, носит благотворительный характер и направлена на сбор средств для больницы St. Jude Children's Research Hospital, специализирующейся на детских онкологических заболеваниях. У одного из членов экипажа, ​​29-летней Арсенокс, в 10-летнем возрасте была диагностирована остеосаркома левой ноги, после чего Арсенокс прошла 12 циклов химиотерапии и несколько операций по удалению коленной и части бедренной кости. В экипаже Арсенокс, ставшая сегодня самой молодой американкой в космосе, заняла место, условно получившее название "Надежда". Остальные кресла на борту корабля названы так - "Лидерство", "Великодушие" и "Процветание".
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сша, флорида, spacex, космос - риа наука, dragon spacex, ввс сша, spacex falcon 9, земля, вашингтон
03:12 16.09.2021 (обновлено: 03:22 16.09.2021)
 
В США стартовал Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем

Во Флориде стартовал корабль Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем

© РИА Новости / NASA / Перейти в фотобанкСтарт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon
Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / NASA
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), она выводит на орбиту корабль Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем на борту, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.
Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал был дан в 20.03 по времени Восточного побережья США в среду (3.03 мск четверга).
Впервые в истории на орбиту отправляется полностью непрофессиональный экипаж космических туристов. На борту корабля четыре человека - командир экипажа и спонсор полета бизнесмен Джаред Исаакман, исследовательница Сиан Проктор, медик Хейли Арсенокс и ветеран ВВС США Кристофер Семброски.
Планируется, что корабль проведет на околоземной орбите три дня, после чего вернется на Землю. В ходе полета непрофессиональные космонавты, как ожидается, будут проводить в невесомости научные эксперименты.
Миссия, получившая название Inspiration4, носит благотворительный характер и направлена на сбор средств для больницы St. Jude Children's Research Hospital, специализирующейся на детских онкологических заболеваниях. У одного из членов экипажа, ​​29-летней Арсенокс, в 10-летнем возрасте была диагностирована остеосаркома левой ноги, после чего Арсенокс прошла 12 циклов химиотерапии и несколько операций по удалению коленной и части бедренной кости. В экипаже Арсенокс, ставшая сегодня самой молодой американкой в космосе, заняла место, условно получившее название "Надежда". Остальные кресла на борту корабля названы так - "Лидерство", "Великодушие" и "Процветание".
Подготовка к запуску к МКС ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon на космодроме Космического центра им. Дж. Ф. Кеннеди - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 08:08
SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками Starlink
 
СШАФлоридаSpaceXКосмос - РИА НаукаDragon SpaceXВВС СШАSpaceX Falcon 9ЗемляВашингтон
 
 
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