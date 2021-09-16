https://ria.ru/20210916/ekipazh-1750253439.html
В США стартовал Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем
В США стартовал Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем - РИА Новости, 16.09.2021
В США стартовал Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), она выводит на орбиту корабль Crew Dragon с первым в истории... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T03:12
2021-09-16T03:12
2021-09-16T03:22
сша
флорида
spacex
космос - риа наука
dragon spacex
ввс сша
spacex falcon 9
земля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584783861_0:0:3246:1826_1920x0_80_0_0_4eefcae1f6e051e511c768cfcbc25303.jpg
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), она выводит на орбиту корабль Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем на борту, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал был дан в 20.03 по времени Восточного побережья США в среду (3.03 мск четверга).Впервые в истории на орбиту отправляется полностью непрофессиональный экипаж космических туристов. На борту корабля четыре человека - командир экипажа и спонсор полета бизнесмен Джаред Исаакман, исследовательница Сиан Проктор, медик Хейли Арсенокс и ветеран ВВС США Кристофер Семброски.Планируется, что корабль проведет на околоземной орбите три дня, после чего вернется на Землю. В ходе полета непрофессиональные космонавты, как ожидается, будут проводить в невесомости научные эксперименты.Миссия, получившая название Inspiration4, носит благотворительный характер и направлена на сбор средств для больницы St. Jude Children's Research Hospital, специализирующейся на детских онкологических заболеваниях. У одного из членов экипажа, 29-летней Арсенокс, в 10-летнем возрасте была диагностирована остеосаркома левой ноги, после чего Арсенокс прошла 12 циклов химиотерапии и несколько операций по удалению коленной и части бедренной кости. В экипаже Арсенокс, ставшая сегодня самой молодой американкой в космосе, заняла место, условно получившее название "Надежда". Остальные кресла на борту корабля названы так - "Лидерство", "Великодушие" и "Процветание".
https://ria.ru/20210914/raketa-1749945067.html
сша
флорида
земля
вашингтон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584783861_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9a8a72b7875f5658d6f71e50a55a0aac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, флорида, spacex, космос - риа наука, dragon spacex, ввс сша, spacex falcon 9, земля, вашингтон
03:12 16.09.2021 (обновлено: 03:22 16.09.2021)
В США стартовал Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем
Во Флориде стартовал корабль Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем