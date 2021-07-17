https://ria.ru/20210717/kitay-1741643596.html

Китай успешно испытал многоразовый суборбитальный корабль

Китай успешно испытал многоразовый суборбитальный корабль - РИА Новости, 17.07.2021

Китай успешно испытал многоразовый суборбитальный корабль

Китай в пятницу провел успешные испытания своего многоразового суборбитального корабля, говорится в заявлении Китайской корпорации космической науки и техники... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T09:44

2021-07-17T09:44

2021-07-17T09:44

наука

внутренняя монголия

ганьсу

космос - риа наука

китай

в мире

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ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости. Китай в пятницу провел успешные испытания своего многоразового суборбитального корабля, говорится в заявлении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).Запуск корабля состоялся с космодрома "Цзюцюань" в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, после чего он совершил успешную горизонтальную посадку на аэродроме Алашань-Юци в автономном районе Внутренняя Монголия на севере страны.CASC отмечает, что развитие технологий многоразовых космических перевозок является "важным символом превращения Китая из космической державы в великую космическую державу".Название корабля, продолжительность полета и другие подробности пока не сообщаются.

https://ria.ru/20210704/kosmos-1739787423.html

https://ria.ru/20210628/kitay-1738870514.html

внутренняя монголия

ганьсу

китай

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внутренняя монголия, ганьсу, космос - риа наука, китай, в мире