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"Роскосмос" озвучил недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска
Размещение двигателей системы аварийного спасения прямо за стеной кабины, несоразмерность самой кабины и отсутствие нормального туалета — таковы недостатки... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T15:32
crew dragon
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Выделил из текста то, что тебе ближе и понятнее? ))
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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7 495 645-6601 
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crew dragon, илон маск, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, spacex, сша

"Роскосмос" озвучил недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска

12:26 27.06.2020 (обновлено: 15:32 27.06.2020)
41081
© РИА Новости / NASA/Билл ИнгаллсПервый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
© РИА Новости / NASA/Билл Ингаллс
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Размещение двигателей системы аварийного спасения прямо за стеной кабины, несоразмерность самой кабины и отсутствие нормального туалета — таковы недостатки космического корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте "Роскосмоса".
"Ряд специалистов подвергает сомнению безопасность непосредственного соседства экипажа и пары тонн токсичных компонентов топлива (четырехокись азота и монометилгидразин — это все-таки не вода и даже не перекись водорода), подаваемых под давлением в двигатели системы аварийного спасения", — отмечается в статье.
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По мнению специалистов, взрыв корабля на наземном стенде при испытаниях системы аварийного спасения в апреле 2019 года подчеркивает обоснованность этих сомнений.
Кроме того, кабина Crew Dragon заметно просторнее спускаемого аппарата корабля "Союз", так как рассчитана на семь астронавтов.
"Однако НАСА урезало экипаж до четырех человек — больше сейчас не требуется. Выходит, что для решения своей основной задачи — доставки людей на МКС — новый корабль пока выглядит переразмеренным", — считают в "Роскосмосе".
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При этом, несмотря на просторный современный интерьер, большие иллюминаторы и удобные откидные кресла, Crew Dragon не может обеспечить комфортные санитарные услуги.
"Летавшие на шаттле астронавты жаловались, что туалетная зона при каждом пользовании отделялась от остальной кабины символической ширмой. Но если герметичная кабина шаттла имела объем 74,5 кубических метра, то в новом корабле есть только десять кубических метров, а туалет по-прежнему прячется за шторкой", — уточняется в публикации.
На "Союзе" туалет размещен в отдельном бытовом отсеке.
Тем не менее, считает автор статьи, с появлением Crew Dragon США после почти 20 лет усилий получили "компактную и более надежную, чем Space Shuttle, пилотируемую ракетно-космическую систему, к тому же разительно отличающуюся от шаттла в эксплуатации в сторону меньших расходов".
Он также напомнил, что у Crew Dragon есть аварийная система, обеспечивающая спасение экипажа на любом участке выведения: от момента заправки ракеты-носителя до отделения корабля от последней ступени. Это отличает корабль Маска от шаттлов, в двух катастрофах которых погибло 14 астронавтов.
Корабль Crew Dragon впервые слетал на МКС в беспилотном режиме в марте прошлого года. Пилотируемый пуск состоялся в минувшем мае — на станцию отправились астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен. После испытательных полетов НАСА сертифицирует Crew Dragon для штатных миссий, первая из которых намечена на сентябрь.
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
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6057411558588
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РИА НаукаCrew DragonИлон МаскМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСАSpaceXСША
Популярные комментарии
Наши то в туалетах мастера, куда американцам до нас
27 июня, 12:35
Кот на дереве
150844187104
Выделил из текста то, что тебе ближе и понятнее? ))
27 июня, 12:45
ИИгорь
11715008115
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