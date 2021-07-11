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Рогозин призвал российских миллиардеров тратить средства на космос
Рогозин призвал российских миллиардеров тратить средства на космос - РИА Новости, 11.07.2021
Рогозин призвал российских миллиардеров тратить средства на космос
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выразил желание, чтобы российские миллиардеры последовали примеру Ричарда Брэнсона и тратили капитал на развитие космических... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T22:26
2021-07-11T22:26
земля
virgin galactic
ввс сша
александр железняков
космос - риа наука
роскосмос
ричард брэнсон
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выразил желание, чтобы российские миллиардеры последовали примеру Ричарда Брэнсона и тратили капитал на развитие космических технологий."Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Рогозина, "можно согласиться с утверждением ряда уважаемых экспертов, что сегодняшний суборбитальный полет не имеет отношения к профессиональной космонавтике, но, тем не менее, событие знаковое и с точки зрения развития технологий, и с точки зрения расширения возможностей человечества взглянуть на нашу планету из космоса".Корабль с Брэнсоном и тремя астронавтами Virgin Galactic, согласно трансляции полета, достиг высоты 86,2 километра над Землей. По словам историка космонавтики Александра Железнякова, экспедиция Брэнсона "это скорее прикосновение к космосу, чем космический полет", так как ВВС США считают космическим пространство на высоте от 80 километров, а международная федерация аэронавтики - от 100 километров.В воскресенье компания Virgin Galactic успешно осуществила запуск своего корабля Unity с экипажем из четырех человек, который возглавлял Ричард Брэнсон. После отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту более 80 километров, где экипаж на несколько минут смог ощутить невесомость. После этого аппарат приступил к снижению и вскоре совершил посадку на территории частного космодрома в американском штате Нью-Мехико.Это стало первым испытательным тестовым суборбитальным полетом корабля Unity при полной загрузке. Таким образом семидесятилетний основатель компании намеревался протестировать аппарат и продемонстрировать миру, что его сервис может безопасно доставлять людей на орбиту.По словам Брэнсона, он мечтал о полёте с детства, но ничто не могло подготовить к видам Земли из космоса, "это было волшебно".
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земля, virgin galactic, ввс сша, александр железняков, космос - риа наука, роскосмос, ричард брэнсон, дмитрий рогозин
Рогозин призвал российских миллиардеров тратить средства на космос
22:26 11.07.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк

Глава "Роскосмоса" Рогозин призвал российских миллиардеров тратить средства на космос

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выразил желание, чтобы российские миллиардеры последовали примеру Ричарда Брэнсона и тратили капитал на развитие космических технологий.
"Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе", - написал он в своем Telegram-канале.
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По словам Рогозина, "можно согласиться с утверждением ряда уважаемых экспертов, что сегодняшний суборбитальный полет не имеет отношения к профессиональной космонавтике, но, тем не менее, событие знаковое и с точки зрения развития технологий, и с точки зрения расширения возможностей человечества взглянуть на нашу планету из космоса".
Корабль с Брэнсоном и тремя астронавтами Virgin Galactic, согласно трансляции полета, достиг высоты 86,2 километра над Землей. По словам историка космонавтики Александра Железнякова, экспедиция Брэнсона "это скорее прикосновение к космосу, чем космический полет", так как ВВС США считают космическим пространство на высоте от 80 километров, а международная федерация аэронавтики - от 100 километров.
В воскресенье компания Virgin Galactic успешно осуществила запуск своего корабля Unity с экипажем из четырех человек, который возглавлял Ричард Брэнсон. После отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту более 80 километров, где экипаж на несколько минут смог ощутить невесомость. После этого аппарат приступил к снижению и вскоре совершил посадку на территории частного космодрома в американском штате Нью-Мехико.
Это стало первым испытательным тестовым суборбитальным полетом корабля Unity при полной загрузке. Таким образом семидесятилетний основатель компании намеревался протестировать аппарат и продемонстрировать миру, что его сервис может безопасно доставлять людей на орбиту.
По словам Брэнсона, он мечтал о полёте с детства, но ничто не могло подготовить к видам Земли из космоса, "это было волшебно".
 
ЗемляVirgin GalacticВВС СШААлександр ЖелезняковКосмос - РИА НаукаРоскосмосРичард БрэнсонДмитрий Рогозин
 
 
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