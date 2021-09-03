https://ria.ru/20210903/rassledovanie-1748450398.html

Virgin Galactic заявила об участии в расследовании инцидента с Unity

Virgin Galactic заявила об участии в расследовании инцидента с Unity - РИА Новости, 03.09.2021

Virgin Galactic заявила об участии в расследовании инцидента с Unity

Компания Virgin Galactic сообщила, что в сотрудничестве с авиационными властями США работает над выявлением и устранением причин несанкционированного изменения... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T02:59

2021-09-03T02:59

2021-09-03T03:03

сша

ричард брэнсон

космос - риа наука

virgin galactic

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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Компания Virgin Galactic сообщила, что в сотрудничестве с авиационными властями США работает над выявлением и устранением причин несанкционированного изменения траектории полета своего суборбитального корабля Unity.Компания подчеркивает, что потеря высоты, произошедшая 11 июля при первой миссии Unity 22, не представляла угрозы для экипажа и пассажиров, среди которых был основатель Virgin Galactic британский миллионер Ричард Брэнсон."Мы относимся к случившемуся со всей серьезностью и сейчас работаем над выяснением причин и определением того, как избежать повторения в будущих миссиях", - сказано в пресс-релизе.Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) накануне запретило полеты суборбитального корабля Virgin Galactic – "до утверждения итогов расследования инцидента или до того, как будет доказано, что проблемы, связанные с отклонением маршрута, не представляют угрозы для общественной безопасности".Virgin Galactic говорит, что корабль ни на одном из этапов полета, включая кратковременный период выхода за пределы разрешенного коридора, не находился над "населенными центрами или представлял угрозу общественности".Компания планирует провести следующий коммерческий пилотируемый полет в октябре.Virgin Galactic 11 июля успешно осуществила запуск своего корабля Unity с экипажем из четырех человек, который возглавлял владелец компании Ричард Брэнсон. После отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту более 80 километров, где экипаж на несколько минут смог ощутить невесомость. После этого аппарат приступил к снижению и вскоре совершил посадку на территории частного космодрома в американском штате Нью-Мехико.

https://ria.ru/20210712/brenson-1740957188.html

https://ria.ru/20210902/korabl-1748274624.html

https://ria.ru/20210712/brenson-1740901269.html

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, ричард брэнсон, космос - риа наука, virgin galactic