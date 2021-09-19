https://ria.ru/20210919/korabl-1750735249.html

Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился в Атлантике

Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился в Атлантике - РИА Новости, 19.09.2021

Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился в Атлантике

Корабль Crew Dragon с первым полностью непрофессиональным экипажем из четырех человек приводнился в Атлантическом океане, завершив трехдневную миссию на орбите, РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T02:20

2021-09-19T02:20

2021-09-19T07:43

сша

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космос - риа наука

dragon spacex

атлантический океан

земля

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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Корабль Crew Dragon с первым полностью непрофессиональным экипажем из четырех человек приводнился в Атлантическом океане, завершив трехдневную миссию на орбите, трансляция велась на сайте SpaceX.Миссия Inspiration4 с экипажем из непрофессиональных астронавтов стартовала с космодрома Канаверал в среду вечером. Возвращение прошло в соответствии с графиком — капсула корабля на парашютах опустилась на океан в субботу в 19.06 по времени Восточного побережья США (02.06 воскресенья мск).Непрофессиональный экипаж из двух женщин и двух мужчин в течение трех дней вел на орбите научную работу, несколько раз выходил на сеансы прямой связи с Землей и любовался видами планеты с орбиты высотой 575 километров. Специально для этого полета Crew Dragon модернизировали и оснастили прозрачным куполом, открывающим панорамный обзор.Как сообщила накануне завершения миссии SpaceX, впервые принадлежащий ей корабль с экипажем возвращается в Атлантический океан, до этого все пилотируемые Crew Dragon приводнялись в Тихом океане у побережья Калифорнии.Миссия Inspiration4 носит благотворительный характер и нацелена на сбор средств для детской больницы St. Jude Children's Research Hospital, специализирующейся на детских онкологических заболеваниях.

https://ria.ru/20210916/ekipazh-1750253439.html

сша

атлантический океан

земля

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, spacex, космос - риа наука, dragon spacex, атлантический океан, земля