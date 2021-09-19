https://ria.ru/20210919/korabl-1750735249.html
Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился в Атлантике
Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился в Атлантике - РИА Новости, 19.09.2021
Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился в Атлантике
Корабль Crew Dragon с первым полностью непрофессиональным экипажем из четырех человек приводнился в Атлантическом океане, завершив трехдневную миссию на орбите, РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T02:20
2021-09-19T02:20
2021-09-19T07:43
сша
spacex
космос - риа наука
dragon spacex
атлантический океан
земля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728524480_0:0:2045:1150_1920x0_80_0_0_b5c7322701cd8b8c7db8546155e86cc3.jpg
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Корабль Crew Dragon с первым полностью непрофессиональным экипажем из четырех человек приводнился в Атлантическом океане, завершив трехдневную миссию на орбите, трансляция велась на сайте SpaceX.Миссия Inspiration4 с экипажем из непрофессиональных астронавтов стартовала с космодрома Канаверал в среду вечером. Возвращение прошло в соответствии с графиком — капсула корабля на парашютах опустилась на океан в субботу в 19.06 по времени Восточного побережья США (02.06 воскресенья мск).Непрофессиональный экипаж из двух женщин и двух мужчин в течение трех дней вел на орбите научную работу, несколько раз выходил на сеансы прямой связи с Землей и любовался видами планеты с орбиты высотой 575 километров. Специально для этого полета Crew Dragon модернизировали и оснастили прозрачным куполом, открывающим панорамный обзор.Как сообщила накануне завершения миссии SpaceX, впервые принадлежащий ей корабль с экипажем возвращается в Атлантический океан, до этого все пилотируемые Crew Dragon приводнялись в Тихом океане у побережья Калифорнии.Миссия Inspiration4 носит благотворительный характер и нацелена на сбор средств для детской больницы St. Jude Children's Research Hospital, специализирующейся на детских онкологических заболеваниях.
https://ria.ru/20210916/ekipazh-1750253439.html
сша
атлантический океан
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728524480_168:0:1701:1150_1920x0_80_0_0_d1736534cd294eb6bfacb2bacecd673a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, spacex, космос - риа наука, dragon spacex, атлантический океан, земля
02:20 19.09.2021 (обновлено: 07:43 19.09.2021)
Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился в Атлантике
Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился в Атлантике после 3 дней на орбите