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Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился в Атлантике
Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился в Атлантике - РИА Новости, 19.09.2021
Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился в Атлантике
Корабль Crew Dragon с первым полностью непрофессиональным экипажем из четырех человек приводнился в Атлантическом океане, завершив трехдневную миссию на орбите, РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T02:20
2021-09-19T07:43
сша
spacex
космос - риа наука
dragon spacex
атлантический океан
земля
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Корабль Crew Dragon с первым полностью непрофессиональным экипажем из четырех человек приводнился в Атлантическом океане, завершив трехдневную миссию на орбите, трансляция велась на сайте SpaceX.Миссия Inspiration4 с экипажем из непрофессиональных астронавтов стартовала с космодрома Канаверал в среду вечером. Возвращение прошло в соответствии с графиком — капсула корабля на парашютах опустилась на океан в субботу в 19.06 по времени Восточного побережья США (02.06 воскресенья мск).Непрофессиональный экипаж из двух женщин и двух мужчин в течение трех дней вел на орбите научную работу, несколько раз выходил на сеансы прямой связи с Землей и любовался видами планеты с орбиты высотой 575 километров. Специально для этого полета Crew Dragon модернизировали и оснастили прозрачным куполом, открывающим панорамный обзор.Как сообщила накануне завершения миссии SpaceX, впервые принадлежащий ей корабль с экипажем возвращается в Атлантический океан, до этого все пилотируемые Crew Dragon приводнялись в Тихом океане у побережья Калифорнии.Миссия Inspiration4 носит благотворительный характер и нацелена на сбор средств для детской больницы St. Jude Children's Research Hospital, специализирующейся на детских онкологических заболеваниях.
https://ria.ru/20210916/ekipazh-1750253439.html
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сша, spacex, космос - риа наука, dragon spacex, атлантический океан, земля
02:20 19.09.2021 (обновлено: 07:43 19.09.2021)
 
Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился в Атлантике

Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился в Атлантике после 3 дней на орбите

© NASA / NASA JohnsonSpaceX Crew Dragon
SpaceX Crew Dragon - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© NASA / NASA Johnson
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Корабль Crew Dragon с первым полностью непрофессиональным экипажем из четырех человек приводнился в Атлантическом океане, завершив трехдневную миссию на орбите, трансляция велась на сайте SpaceX.
Миссия Inspiration4 с экипажем из непрофессиональных астронавтов стартовала с космодрома Канаверал в среду вечером. Возвращение прошло в соответствии с графиком — капсула корабля на парашютах опустилась на океан в субботу в 19.06 по времени Восточного побережья США (02.06 воскресенья мск).
Непрофессиональный экипаж из двух женщин и двух мужчин в течение трех дней вел на орбите научную работу, несколько раз выходил на сеансы прямой связи с Землей и любовался видами планеты с орбиты высотой 575 километров. Специально для этого полета Crew Dragon модернизировали и оснастили прозрачным куполом, открывающим панорамный обзор.
Как сообщила накануне завершения миссии SpaceX, впервые принадлежащий ей корабль с экипажем возвращается в Атлантический океан, до этого все пилотируемые Crew Dragon приводнялись в Тихом океане у побережья Калифорнии.
Миссия Inspiration4 носит благотворительный характер и нацелена на сбор средств для детской больницы St. Jude Children's Research Hospital, специализирующейся на детских онкологических заболеваниях.
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СШАSpaceXКосмос - РИА НаукаDragon SpaceXАтлантический океанЗемля
 
 
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