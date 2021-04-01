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Повторный беспилотный полет корабля Boeing к МКС отложили до лета

Повторный беспилотный полет корабля Boeing к МКС отложили до лета

Повторный беспилотный полет американского корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) отложен с весны на лето, сообщил специализированный сайт... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T12:34

2021-04-01T12:34

2021-04-01T12:34

наука

джанетт эппс

земля

барри уилмор

рд-180

энергомаш

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Повторный беспилотный полет американского корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) отложен с весны на лето, сообщил специализированный сайт spaceflightnow.com.В декабре 2019 года был запущен первый Starliner без экипажа, но по техническим причинам его стыковка с МКС была отменена. Впоследствии в НАСА объявили, что в Starliner выявили "множество проблем" с программным обеспечением и корабль во время полета могли дважды потерять, хотя в итоге он успешно вернулся на Землю.В январе 2021 года компания Boeing сообщила, что программное обеспечение доработано и повторный беспилотный полет Starliner намечается на 25 марта. Позже он был перенесен на начало апреля."(Запуск) не ранее конца июля", - говорится на сайте spaceflightnow.com.Программой полета корабля предусмотрена стыковка с МКС и возвращение на Землю через неделю на западе США.В случае успешного испытательного беспилотного полета Starliner не ранее сентября отправится к МКС с экипажем в составе астронавтов НАСА Майкла Финка, Барри Уилмора и Николь Аунапу Манн. Первый штатный рейс корабля намечается не ранее конца декабря 2021 года с астронавтами НАСА Сунитой Уилльямс, Джошем Кассадой и Джанетт Эппс.В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого до 2020 года экипажи на МКС доставляли только российские корабли "Союз".В США для отправки астронавтов на станцию были разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing. Корабль Crew Dragon уже совершил испытательные беспилотный и пилотируемый полеты и в настоящее время выполняет свой первый штатный полет на МКС.Корабль Starliner запускается с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью американской ракеты Atlas-5, на первой ступени которой используется двигатель РД-180 производства НПО "Энергомаш".

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джанетт эппс, земля, барри уилмор, рд-180, энергомаш, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, наса, spacex, флорида, сша