Повторный беспилотный полет корабля Boeing к МКС отложили до лета
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Повторный беспилотный полет американского корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) отложен с весны на лето, сообщил специализированный сайт spaceflightnow.com.
В декабре 2019 года был запущен первый Starliner без экипажа, но по техническим причинам его стыковка с МКС была отменена. Впоследствии в НАСА объявили, что в Starliner выявили "множество проблем" с программным обеспечением и корабль во время полета могли дважды потерять, хотя в итоге он успешно вернулся на Землю.
В январе 2021 года компания Boeing сообщила, что программное обеспечение доработано и повторный беспилотный полет Starliner намечается на 25 марта. Позже он был перенесен на начало апреля.
"(Запуск) не ранее конца июля", - говорится на сайте spaceflightnow.com.
Программой полета корабля предусмотрена стыковка с МКС и возвращение на Землю через неделю на западе США.
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В случае успешного испытательного беспилотного полета Starliner не ранее сентября отправится к МКС с экипажем в составе астронавтов НАСА Майкла Финка, Барри Уилмора и Николь Аунапу Манн. Первый штатный рейс корабля намечается не ранее конца декабря 2021 года с астронавтами НАСА Сунитой Уилльямс, Джошем Кассадой и Джанетт Эппс.
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого до 2020 года экипажи на МКС доставляли только российские корабли "Союз".
В США для отправки астронавтов на станцию были разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing. Корабль Crew Dragon уже совершил испытательные беспилотный и пилотируемый полеты и в настоящее время выполняет свой первый штатный полет на МКС.