Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210310/nasa-1600546121.html
НАСА объяснила отправку астронавта на МКС на российском "Союзе"
НАСА объяснила отправку астронавта на МКС на российском "Союзе"
Место астронавту из США на российском "Союзе" было предоставлено по контракту с компанией Axiom Space в обмен на место на американском корабле в 2023 году,... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T03:37
2021-03-10T05:09
наука
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153317/42/1533174263_0:315:6048:3717_1920x0_80_0_0_be704904e1bccdab40fb65b69bc717b2.jpg
ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Место астронавту из США на российском "Союзе" было предоставлено по контракту с компанией Axiom Space в обмен на место на американском корабле в 2023 году, сообщило НАСА, комментируя условия предстоящего 9 апреля полета на МКС американского астронавта.Ранее в "Роскосмосе" проинформировали, что астронавт НАСА Марк Ванде Хай полетит 9 апреля на МКС на корабле "Союз МС-18", он заменит в экипаже космонавта Сергея Корсакова.В НАСА отметили, что "место" подразумевает не только физический полет, но и подготовку к нему. "Поскольку услуги сопоставимы по своей стоимости для обеих сторон, было принято решение, что контракт не предусматривает обмен средствами", - информирует ведомство. НАСА не приводит подробностей, кто совершит полет на американском корабле в 2023 году и оговаривает ли контракт, что место будет предоставлено именно российскому космонавту.Если место на американском корабле в 2023 году отдадут космонавту из России, то это будет первый полет россиянина на американском частном космическом корабле.В США по контракту с НАСА пилотируемые корабли создают компании SрaceX и Boeing. Корабль SpaceX Crew Dragon уже приступил к регулярным полетам на МКС, Boeing регулярно откладывает сроки начала полетов. Первый беспилотный полет его корабля Starliner прошел неудачно, аппарат не смог выйти на необходимую для стыковки с МКС орбиту. Ожидается, что позднее в этом году тестовый беспилотный полет будет повторен, после чего станет возможно перейти к подготовке пилотируемого запуска. Его точные сроки пока неизвестны.В декабре 2020 года источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщили, что США через частную компанию Axiom Space могут забронировать место в "Союзе МС-18" для полета астронавта Марка Ванде Хая на МКС. В случае заключения контракта он заменит в экипаже российского космонавта Сергея Корсакова. В феврале 2021 года НАСА подтвердило такое намерение. О заключении контракта еще не сообщалось. В начале февраля также стало известно, что Ванде Хай и его дублер Энн МакКлейн прибыли в подмосковный Звездный городок для прохождения тренировок.Этот полет позволит НАСА обеспечить пребывание на МКС как минимум одного американского астронавта до осени 2021 года на случай задержек стартов новых американских пилотируемых кораблей. Так, полет с экипажем корабля Crew Dragon, планировавшийся на март, уже сдвинулся на конец апреля.Изначально НАСА планировало отказаться от использования российских кораблей "Союз" для доставки своих астронавтов на МКС после 2018 года. Но из-за неготовности новых американских кораблей еще три места на "Союзах" НАСА приобрело у России через Boeing, а затем напрямую еще три кресла. Но даже после того, как начал летать американский корабль Crew Dragon, США продолжают пользоваться российскими кораблями. Всего, по данным НАСА, с 2006 года до этого момента США приобрели у России 72 места в кораблях "Союз" на сумму более 4 миллиардов долларов. За это время стоимость билета для них возросла с 20 до 90 (по состоянию на 2020 год) миллионов долларов.
https://ria.ru/20210304/kosmos-1599864327.html
https://ria.ru/20210222/mars-1598615412.html
https://ria.ru/20210219/marsokhod-1598127867.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153317/42/1533174263_336:0:5712:4032_1920x0_80_0_0_3c2e515463b79d2222628411fab6212a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, сша

НАСА объяснила отправку астронавта на МКС на российском "Союзе"

03:37 10.03.2021 (обновлено: 05:09 10.03.2021)
 
© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Фото : NASA/Роскосмос
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Место астронавту из США на российском "Союзе" было предоставлено по контракту с компанией Axiom Space в обмен на место на американском корабле в 2023 году, сообщило НАСА, комментируя условия предстоящего 9 апреля полета на МКС американского астронавта.
Ранее в "Роскосмосе" проинформировали, что астронавт НАСА Марк Ванде Хай полетит 9 апреля на МКС на корабле "Союз МС-18", он заменит в экипаже космонавта Сергея Корсакова.

"Для обеспечения постоянного присутствия США на Международной космической станции НАСА заключило контракт с американской компанией из Хьюстона Axiom Space для полета астронавта на предстоящем регулярном рейсе корабля "Союз МС-18", который запланирован на 9 апреля. В обмен НАСА предоставит место на будущем американском корабле, полет которого ожидается в 2023 году в рамках регулярной смены экипажей", - сообщило НАСА.

В НАСА отметили, что "место" подразумевает не только физический полет, но и подготовку к нему. "Поскольку услуги сопоставимы по своей стоимости для обеих сторон, было принято решение, что контракт не предусматривает обмен средствами", - информирует ведомство. НАСА не приводит подробностей, кто совершит полет на американском корабле в 2023 году и оговаривает ли контракт, что место будет предоставлено именно российскому космонавту.
Пуск ракеты Союз-2.1а с разгонным блоком Фрегат. Июль 2011 - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 09:55
В НАСА назвали самый серьезный инцидент в космосе за пять лет
Если место на американском корабле в 2023 году отдадут космонавту из России, то это будет первый полет россиянина на американском частном космическом корабле.
В США по контракту с НАСА пилотируемые корабли создают компании SрaceX и Boeing. Корабль SpaceX Crew Dragon уже приступил к регулярным полетам на МКС, Boeing регулярно откладывает сроки начала полетов. Первый беспилотный полет его корабля Starliner прошел неудачно, аппарат не смог выйти на необходимую для стыковки с МКС орбиту. Ожидается, что позднее в этом году тестовый беспилотный полет будет повторен, после чего станет возможно перейти к подготовке пилотируемого запуска. Его точные сроки пока неизвестны.
В декабре 2020 года источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщили, что США через частную компанию Axiom Space могут забронировать место в "Союзе МС-18" для полета астронавта Марка Ванде Хая на МКС. В случае заключения контракта он заменит в экипаже российского космонавта Сергея Корсакова. В феврале 2021 года НАСА подтвердило такое намерение. О заключении контракта еще не сообщалось. В начале февраля также стало известно, что Ванде Хай и его дублер Энн МакКлейн прибыли в подмосковный Звездный городок для прохождения тренировок.
Видео посадки на Марс новейшего ровера Perseverance - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля, 22:43Наука
НАСА показало видео посадки ровера Perseverance на Марс
Этот полет позволит НАСА обеспечить пребывание на МКС как минимум одного американского астронавта до осени 2021 года на случай задержек стартов новых американских пилотируемых кораблей. Так, полет с экипажем корабля Crew Dragon, планировавшийся на март, уже сдвинулся на конец апреля.
Изначально НАСА планировало отказаться от использования российских кораблей "Союз" для доставки своих астронавтов на МКС после 2018 года. Но из-за неготовности новых американских кораблей еще три места на "Союзах" НАСА приобрело у России через Boeing, а затем напрямую еще три кресла. Но даже после того, как начал летать американский корабль Crew Dragon, США продолжают пользоваться российскими кораблями. Всего, по данным НАСА, с 2006 года до этого момента США приобрели у России 72 места в кораблях "Союз" на сумму более 4 миллиардов долларов. За это время стоимость билета для них возросла с 20 до 90 (по состоянию на 2020 год) миллионов долларов.
Центр управления полетом марсохода Perseverance в Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 10:19
Эксперт назвал марсоход НАСА очень глазастым
 
НаукаРоссияМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:31Писательницу Татьяну Полякову похоронили во Владимире
13:30ЦБ рассказал о манипулировании ценами на акции через Telegram-каналы
13:27КПРФ внесла в Госдуму проект о приравнивании стипендий к МРОТ
13:23Почти 30 человек погибли при атаке боевиков на церковь в Эфиопии
13:20В МИД ДНР прокомментировали мирный план Киева по Донбассу
13:14В Минцифры прокомментировали сбои в работе сайтов российских госорганов
13:12В России запустили пилотные круизные туры по железной дороге
13:09Первый фигурант дела о незаконных акциях в Москве получил условный срок
13:09ЕР создала оргкомитет по проведению праймериз к выборам в Госдуму
13:07Официальный курс евро на четверг снизился на 21 копейку
13:05Железняк прокомментировал ситуацию с новым планом по Донбассу
13:05Пензенский подросток признался, что планировал массовое убийство в школе
13:01У журналистов "Новой газеты", освещавших протесты, не выявили травм
13:00"Роскосмос" уточнил время перестыковки корабля "Союз" на МКС
12:58В Кремле оценили ситуацию с работой зарубежных соцсетей в России
12:58Названы самые популярные у россиян направления для весенних путешествий
12:56Руководитель аппарата парламента Армении подал в отставку
12:56Сайты Кремля и правительства восстановили работу
12:54Сайт Совфеда восстановил работу
12:53В Петербурге рассмотрят инцидент с участием депутата Резника
Лента новостейМолния