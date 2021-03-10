https://ria.ru/20210310/nasa-1600546121.html

НАСА объяснила отправку астронавта на МКС на российском "Союзе"

НАСА объяснила отправку астронавта на МКС на российском "Союзе"

Место астронавту из США на российском "Союзе" было предоставлено по контракту с компанией Axiom Space в обмен на место на американском корабле в 2023 году,... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T03:37

2021-03-10T03:37

2021-03-10T05:09

наука

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Место астронавту из США на российском "Союзе" было предоставлено по контракту с компанией Axiom Space в обмен на место на американском корабле в 2023 году, сообщило НАСА, комментируя условия предстоящего 9 апреля полета на МКС американского астронавта.Ранее в "Роскосмосе" проинформировали, что астронавт НАСА Марк Ванде Хай полетит 9 апреля на МКС на корабле "Союз МС-18", он заменит в экипаже космонавта Сергея Корсакова.В НАСА отметили, что "место" подразумевает не только физический полет, но и подготовку к нему. "Поскольку услуги сопоставимы по своей стоимости для обеих сторон, было принято решение, что контракт не предусматривает обмен средствами", - информирует ведомство. НАСА не приводит подробностей, кто совершит полет на американском корабле в 2023 году и оговаривает ли контракт, что место будет предоставлено именно российскому космонавту.Если место на американском корабле в 2023 году отдадут космонавту из России, то это будет первый полет россиянина на американском частном космическом корабле.В США по контракту с НАСА пилотируемые корабли создают компании SрaceX и Boeing. Корабль SpaceX Crew Dragon уже приступил к регулярным полетам на МКС, Boeing регулярно откладывает сроки начала полетов. Первый беспилотный полет его корабля Starliner прошел неудачно, аппарат не смог выйти на необходимую для стыковки с МКС орбиту. Ожидается, что позднее в этом году тестовый беспилотный полет будет повторен, после чего станет возможно перейти к подготовке пилотируемого запуска. Его точные сроки пока неизвестны.В декабре 2020 года источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщили, что США через частную компанию Axiom Space могут забронировать место в "Союзе МС-18" для полета астронавта Марка Ванде Хая на МКС. В случае заключения контракта он заменит в экипаже российского космонавта Сергея Корсакова. В феврале 2021 года НАСА подтвердило такое намерение. О заключении контракта еще не сообщалось. В начале февраля также стало известно, что Ванде Хай и его дублер Энн МакКлейн прибыли в подмосковный Звездный городок для прохождения тренировок.Этот полет позволит НАСА обеспечить пребывание на МКС как минимум одного американского астронавта до осени 2021 года на случай задержек стартов новых американских пилотируемых кораблей. Так, полет с экипажем корабля Crew Dragon, планировавшийся на март, уже сдвинулся на конец апреля.Изначально НАСА планировало отказаться от использования российских кораблей "Союз" для доставки своих астронавтов на МКС после 2018 года. Но из-за неготовности новых американских кораблей еще три места на "Союзах" НАСА приобрело у России через Boeing, а затем напрямую еще три кресла. Но даже после того, как начал летать американский корабль Crew Dragon, США продолжают пользоваться российскими кораблями. Всего, по данным НАСА, с 2006 года до этого момента США приобрели у России 72 места в кораблях "Союз" на сумму более 4 миллиардов долларов. За это время стоимость билета для них возросла с 20 до 90 (по состоянию на 2020 год) миллионов долларов.

https://ria.ru/20210304/kosmos-1599864327.html

https://ria.ru/20210222/mars-1598615412.html

https://ria.ru/20210219/marsokhod-1598127867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, сша