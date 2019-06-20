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РИА Новости

Найдены потенциальные космические туристы для полета на "Союзе"

04:05
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© РИА Новости / Евгений БиятовЗапуск ракеты "Союз". Архивное фото
Запуск ракеты Союз. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Запуск ракеты "Союз". Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Потенциальные космические туристы для полета на российском корабле "Союз" в 2021 году найдены, они готовы приехать в Россию для прохождения медицинской комиссии, чтобы попасть в состав первого "туристического экипажа", сообщил РИА Новости глава российского представительства Space Adventures Сергей Костенко.
Американская Space Adventures - единственный на сегодняшний день туроператор, который занимается полётами в космос.
Ранее сообщалось, что "Роскосмос" и Space Adventures подписали контракт на полет двух космических туристов на Международную космическую станцию до конца 2021 года. Предприятия отрасли уже приступили к созданию транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" и ракеты-носителя "Союз-2" для полета туристов в космос. Это должен быть первый полет, когда в составе экипажа будет сразу два туриста и один опытный космонавт - командир корабля.
"Есть желающие полететь, но они должны приехать в Россию и пройти медицинскую комиссию", - сказал Костенко.
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Он не назвал общего количества подавших заявки, отметив, что большой очереди на полет в космос никогда не было. "Это эксклюзивный продукт", - объяснил собеседник.
При этом кандидатов нашли на оба места в "Союзе".
Кто именно полетит к МКС, сообщат согласно процедуре после того, как их утвердит главная медицинская комиссия. По регламенту это состоится за год до начала полугодовых тренировок, то есть за полтора года до полета. "Только после решения главной медицинской комиссии они становятся кандидатами в участники космического полета", - рассказал Костенко.
В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам со Space Adventures на станцию были доставлены семь туристов, в том числе дважды американец Чарльз Симони. За десятисуточный полет с них в разные годы просили от 25 до 50 миллионов долларов.
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