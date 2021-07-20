https://ria.ru/20210720/bezos-1742059597.html
Космический корабль с Безосом на борту успешно приземлился
Космический корабль с Безосом на борту успешно приземлился - РИА Новости, 20.07.2021
Космический корабль с Безосом на борту успешно приземлился
Многоразовый космический корабль New Shepard с экипажем из четырех человек успешно совершил посадку. Прямую трансляцию первого испытательного пилотируемого... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T16:26
2021-07-20T16:26
2021-07-20T22:40
blue origin
джефф безос
космос - риа наука
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ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Многоразовый космический корабль New Shepard с экипажем из четырех человек успешно совершил посадку. Прямую трансляцию первого испытательного пилотируемого полета вела компания Blue Origin.На борту New Shepard были владелец Blue Origin, богатейший человек мира Джефф Безос и его брат, а также 82-летняя пилот Уэлли Фанк и 18-летний житель Нидерландов Оливер Дэмен, которые стали самым пожилым и самым молодым из людей, побывавших в космосе.Весь полет продолжался десять минут 28 секунд. Капсула достигла высоты 107 километров, преодолев линию Кармана, считающуюся рубежом космоса.В трансляции слышно, как члены экипажа говорят: "Лучший день в жизни!" и благодарят команду Blue Origin.New Shepard — многоразовый корабль, способный доставлять экипаж на высоту около 105 километров. Полет продолжается примерно 11 минут, в течение трех-четырех минут экипаж испытывает невесомость.
https://ria.ru/20210720/bezos-1742054178.html
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Приземление капсулы с Безосом после полета в космос
Капсула с Безосом и Ко вернулась на землю. Весь полёт занял около 10 минут.
2021-07-20T16:26
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blue origin, джефф безос, космос - риа наука
16:26 20.07.2021 (обновлено: 22:40 20.07.2021)
Космический корабль с Безосом на борту успешно приземлился
Космический корабль New Shepard с Безосом на борту совершил первый полет