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Эксперт рассказал о перспективах космического туризма
2020-06-11T10:10
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туризм, главкосмос, новости - туризм, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

Эксперт рассказал о перспективах космического туризма

09:10 11.06.2020 (обновлено: 10:10 11.06.2020)
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© NASA / Andrew MorganВид на Землю с МКС
Вид на Землю с МКС
© NASA / Andrew Morgan
Вид на Землю с МКС . Архивное фото
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Желающих стать космическими туристами много, но высокая стоимость услуги ограничивает их круг, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор "Главкосмоса" (предприятие "Роскосмоса") Дмитрий Лоскутов.
В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам со Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе дважды - американец Чарльз Симони. За 10-суточный космический полет с туристов в разные годы просили от 25 до 50 миллионов долларов. В феврале 2019 года "Роскосмос" и американская компания Space Adventures подписали контракт на полет двух космических туристов на МКС до конца 2021 года.
"Многие хотели бы полететь в космос, но готовы платить за это значительно меньше необходимой суммы. Так что экономика массовых полетов в космос пока не складывается", - сказал Лоскутов.
"Следует понимать, что сегодня человечество находится в самом начале своего пути к звездам. Ведь на заре становления авиации мало кто мог позволить себе полет на аэроплане, да и сегодня на планете есть великое множество людей, которые никогда не летали на самолете просто потому, что не могут себе этого позволить с финансовой точки зрения", - добавил он.
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По его словам, более востребованным может стать суборбитальный туризм. Во время такого полета космический корабль преодолевает границу космоса, но не выходит на околоземную орбиту.
Предоставление услуг космического туризма прибыльно и работает на имидж государства, считает Лоскутов.
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