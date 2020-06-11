Эксперт рассказал о перспективах космического туризма

"Многие хотели бы полететь в космос, но готовы платить за это значительно меньше необходимой суммы. Так что экономика массовых полетов в космос пока не складывается", - сказал Лоскутов.

"Следует понимать, что сегодня человечество находится в самом начале своего пути к звездам. Ведь на заре становления авиации мало кто мог позволить себе полет на аэроплане, да и сегодня на планете есть великое множество людей, которые никогда не летали на самолете просто потому, что не могут себе этого позволить с финансовой точки зрения", - добавил он.