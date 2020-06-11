https://ria.ru/20200611/1572784656.html
Эксперт рассказал о перспективах космического туризма
2020-06-11T09:10
2020-06-11T10:10
туризм
риа наука
главкосмос
новости - туризм
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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туризм, главкосмос, новости - туризм, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости.
Желающих стать космическими туристами много, но высокая стоимость услуги ограничивает их круг, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор "Главкосмоса
" (предприятие "Роскосмоса") Дмитрий Лоскутов.
В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам со Space Adventures на МКС
были доставлены семь туристов, в том числе дважды - американец Чарльз Симони. За 10-суточный космический полет с туристов в разные годы просили от 25 до 50 миллионов долларов. В феврале 2019 года "Роскосмос
" и американская компания Space Adventures подписали контракт на полет двух космических туристов на МКС до конца 2021 года.
"Многие хотели бы полететь в космос, но готовы платить за это значительно меньше необходимой суммы. Так что экономика массовых полетов в космос пока не складывается", - сказал Лоскутов.
"Следует понимать, что сегодня человечество находится в самом начале своего пути к звездам. Ведь на заре становления авиации мало кто мог позволить себе полет на аэроплане, да и сегодня на планете есть великое множество людей, которые никогда не летали на самолете просто потому, что не могут себе этого позволить с финансовой точки зрения", - добавил он.
По его словам, более востребованным может стать суборбитальный туризм. Во время такого полета космический корабль преодолевает границу космоса, но не выходит на околоземную орбиту.
Предоставление услуг космического туризма прибыльно и работает на имидж государства, считает Лоскутов.