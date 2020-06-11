Дмитрий Лоскутов: количество желающих отправиться в космос не уменьшается

В эти дни АО "Главкосмос" (входит в госкорпорацию " Роскосмос ") отмечает 35-летие со дня образования. Компания была создана в СССР для продвижения на внешние рынки ракетно-космической техники и организации международного сотрудничества. Сейчас "Главкосмос" координирует деятельность операторов пусковых услуг российских ракет "Союз", "Протон" и "Ангара". С недавних пор компания также отвечает за коммерческие полеты космических путешественников на российских пилотируемых космических кораблях "Союз". О последствиях банкротства компании OneWeb для России, помощи Индии в реализации национальной пилотируемой программы в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Дмитрию Струговцу рассказал генеральный директор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов

— Какие основные задачи ставит перед собой компания в год своего 35-летия?

— В наших планах реализация текущих контрактов, поиск новых возможностей и партнеров, новых направлений работы. "Главкосмос" за свою 35-летнюю историю не раз доказывал свою способность к нестандартным подходам в решении самых нетривиальных задач.

Мы неплохо закончили 2019 год в экономическом смысле. Выручка компании по итогам 2019 года увеличилась на 62,2% по отношению к аналогичному показателю в 2018 году и составила почти 14 миллиардов рублей, а размер чистой прибыли "Главкосмоса" за тот же период составил 416,1 миллиона рублей, что на 39,9% выше этого показателя за 2018 год. К сожалению, не в наших силах бороться со спадом мировой экономики в связи с пандемией, но мы будем максимально стараться сохранить положительную динамику в экономике компании.

"Главкосмос" не стал исключением и ощутил на себе влияние эпидемии новой коронавирусной инфекции, однако подчеркну, что принятые нами меры позволили обеспечить эффективную и бесперебойную работу в этих непростых условиях. Уверен, что мы выйдем из этого испытания еще более сильной и сплоченной командой.

— Идет ли прибыль, которую приносит "Главкосмосу" космическая деятельность, на создание новой космической техники?

— Вся чистая прибыль, которую получает "Главкосмос" в качестве оператора внешнеэкономической деятельности (у нас, кстати, нет госконтрактов), передается в виде дивидендного потока его единственному акционеру – госкорпорации "Роскосмос". Соответственно, Роскосмос принимает решение о том, как будут расходоваться полученные средства в рамках существующей стратегии развития российской космической отрасли.

— Ваша компания начала заниматься контрактами на коммерческие туристические полеты в космос на российских "Союзах". Насколько интересно и перспективно направление космического туризма?

— Само по себе освоение космоса началось с мечты о том, что человек, покоривший земные просторы, моря и океаны, однажды сможет покорить и космическое пространство, проложит дорогу к звездам и новым планетам. Писатели и поэты облекали мечту в литературные формы, а технические и научные специалисты подходили к этой мечте с точки зрения ее практического воплощения. Именно поэтому сегодня количество людей, желающих отправиться в космос, ничуть не уменьшается.

Следует понимать, что сегодня человечество находится в самом начале своего пути к звездам. Ведь на заре становления авиации мало кто мог позволить себе полет на аэроплане, да и сегодня на планете есть великое множество людей, которые никогда не летали на самолете просто потому, что не могут себе этого позволить с финансовой точки зрения.

С коммерческими полетами в космос происходит ровно то же самое. Многие хотели бы полететь в космос, но готовы платить за это значительно меньше необходимой суммы. Так что экономика массовых полетов в космос пока не складывается.

Если считать оплаченные за свой счет полеты на легендарных "Союзах", то пока еще есть шансы попасть на "доску почета" первой десятки частных путешественников-первопроходцев. Именно поэтому работа на рынке коммерческих полетов человека в космос является очень специфичной: необходимо работать с определенными социальными стратами, заниматься таргетированной рекламой, предугадывать потребности возможных клиентов. Это задача нетривиальная, но интересная, тем более что участники космического полета затем смогут капитализировать свой уникальный опыт — к ним будет приковано внимание, без преувеличения, всего мира.

Вернусь к перспективам массового космического туризма. Думаю, что этот сегмент получит свое развитие прежде всего в сфере суборбитальных полетов. Но в целом тема коммерческих пилотируемых полетов перспективна, и это направление необходимо развивать. Естественно, потенциально это очень прибыльный рынок, работающий еще и на имидж государства, на лидерство в космической сфере, развитие производства, науки и культуры. В конечном счете цель — сделать доступ в космос надежным, не слишком дорогим и безопасным.

— Высказывал ли кто-либо из туристов, оплативших полет за свой счет, или участников космического полета, за которых платило государство, желание выйти в открытый космос? Какова стоимость такого удовольствия?

— Любой выход в открытый космос – это крайне ответственная и опасная операция, требующая специальной подготовки, отдельно изготавливаемого снаряжения, учета в программе работы Международной космической станции, контроля как со стороны сопровождающего напарника, так и с самой станции и из Центра управления полетами. Так что это не будет легкой прогулкой. Серьезных заявок пока не было, но, в принципе, подготовить участника космического полета к внекорабельной деятельности возможно. Разумеется, это приведет к удорожанию стоимости полета.

— Сейчас группа индийских граждан проходит подготовку в Центре подготовки космонавтов. Сообщалось, что, кроме подготовки экипажа, российская сторона поможет Индии в создании системы жизнеобеспечения для их космического корабля. О каких конкретно системах идет речь и в каком состоянии находится решение этих вопросов?

— Действительно, наше партнерство с Индией не ограничивается только подготовкой индийских космонавтов. Так, 25 октября 2019 года "Главкосмос" и Центр пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований подписали контракт по оценке возможности использования российского летного оборудования в системах жизнеобеспечения и обеспечения теплового режима для пилотируемого космического корабля "Гаганьян" ("Небесный корабль"). Реализация этого контракта уже подходит к концу. Рассчитываем на развитие взаимодействия по различным аспектам индийской космической программы.

— С недавних пор компания International Launch Services (ILS), которая занимается маркетинговым продвижением ракет "Протон" и "Ангара" на внешних рынках, находится в ведении "Главкосмоса". Какие работы по продвижению этих ракет осуществляются сейчас? Можно ли рассчитывать на новые контракты на "Протоны"? Появились ли новые контракты на "Ангару"?

— Было бы неправильным говорить, что ILS находится в ведении "Главкосмоса". Мы существенно повысили степень взаимодействия с этой дочерней компанией Космического центра им. Хруничева.

Новая команда ILS совмещает в себе глубокое знание рынка пусковых услуг, американского и европейского законодательства в области экспортного контроля и обладает серьезным опытом продвижения ракет-носителей тяжелого класса. Они системно и гибко подходят к работе с заказчиками и, как и мы, не любят говорить о предварительных договоренностях с кем-либо, равно как и о ходе текущих переговоров. Могу лишь сказать, что такие переговоры ведутся.

Важным аспектом партнерства с ILS становится кросс-маркетинг ракет-носителей "Союз" и "Протон", о порядке которого сейчас договариваются американская компания и наше дочернее предприятие "Главкосмос Пусковые Услуги".

— Компания OneWeb, заказавшая у России 21 ракету "Союз", подала заявку о банкротстве. Каковы перспективы возобновления пусков спутников OneWeb? Что теперь делать с оставшимися ракетами? Какие финансовые риски имеются у России в этом случае?

— Мне не хотелось бы говорить о перспективах OneWeb в сослагательном наклонении, согласитесь, это не очень этично – публично обсуждать партнера или строить некие допущения о его дальнейшей судьбе. Напрямую "Главкосмос" взаимодействует с компаниями Arianespace и Starsem в рамках выполнения этого контракта, а OneWeb является клиентом именно французской компании Arianespace. Подчеркну: у "Главкосмоса" нет прямых контрактных отношений с OneWeb.

Вместе с тем, с учетом сложившихся отношений, руководство OneWeb при строгом соблюдении имеющейся нормативно-правовой базы своевременно информировало все заинтересованные стороны об имеющихся проблемах и мерах, включая подачу заявки о реструктуризации своих финансовых обязательств в рамках главы 11 Кодекса США о банкротстве. Мы оценили этот шаг и очень признательны OneWeb за это проявление деловой порядочности.

Подавляющая часть средств в рамках данного контракта нашими предприятиями уже получена, и почти вся материально-техническая часть до конца текущего года должна была быть произведена. Так что в худшем случае часть наших предприятий выручит меньше средств, чем планировалось, а Arianespace, видимо, будет вынуждена искать нагрузку под эти носители. Ну а в лучшем случае проект OneWeb получит второе дыхание, возможно, с участием новых инвесторов.