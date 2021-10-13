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New Shepard завершил второй пилотируемый полет
New Shepard завершил второй пилотируемый полет - РИА Новости, 13.10.2021
New Shepard завершил второй пилотируемый полет
Многоразовый суборбитальный корабль New Shepard успешно завершил второй пилотируемый полет, а 90-летний актер Уильям Шетнер, сыгравший Капитана Кирка в... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T18:11
2021-10-13T18:46
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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Многоразовый суборбитальный корабль New Shepard успешно завершил второй пилотируемый полет, а 90-летний актер Уильям Шетнер, сыгравший Капитана Кирка в "Звездном пути" (Star Trek), стал самым возрастным человеком, побывавшим в космосе.Корабль стартовал в 17.50 мск в Техасе. На четвертой минуте полета после отделения от ускорителя капсула с экипажем из четырех человек достигла высоты 107 километров над Землей, после чего начала возвращение на Землю. Весь полет продолжался около 11 минут, компания Blue Origin вела прямую трансляцию."Уильям Шетнер теперь стал самым пожилым человеком, побывавшим в космосе, ему 90 лет", - сказала ведущая трансляции.Вместе с актером на орбите побывали вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс, бывший инженер НАСА Крис Бошуайзен и бизнесмен Глен де Врайс. Экипаж провожал в полет и первым встречал на Земле владелец Blue Origin Джефф Безос, который летал на New Shepard несколькими месяцами ранее.После выхода из капсулы корабля Шетнер был растроган до слез. "Ты летишь ввысь, и вдруг - голубизна под тобой внизу и эта ужасная чернота сверху. Родная земля, нежно голубой цвет под тобой, а над тобой - темнота! Что это? Смерть? Что это - эта чернота сверху?" – сказал он Безосу."Это было так чувственно, этот опыт бесценен, и я надеюсь, что я никогда этого не забуду. Я не хочу потерять это, ведь это настолько больше, чем мы, чем сама жизнь", - сказал актер, вытирая слезы.Безос, уже успевший напоить экипаж шампанским, терпеливо слушал 90-летнего Шетнера.
https://ria.ru/20210916/ekipazh-1750253439.html
https://ria.ru/20210720/korabl-1741832422.html
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blue origin, в мире, техас, сша, наса, космос - риа наука, джефф безос, земля
18:11 13.10.2021 (обновлено: 18:46 13.10.2021)
 
New Shepard завершил второй пилотируемый полет

Сыгравший Капитана Кирка актер в 90 лет стал самым возрастным человеком в космосе

© AFP 2021 / Blue Origin/Jose RomeroЧлен экипажа миссии New Shepard NS-18 актер Уильям Шетнер и основатель Blue Origin Джефф Безос после полета суборбитального корабля New Shepard
Член экипажа миссии New Shepard NS-18 актер Уильям Шетнер и основатель Blue Origin Джефф Безос после полета суборбитального корабля New Shepard - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© AFP 2021 / Blue Origin/Jose Romero
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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Многоразовый суборбитальный корабль New Shepard успешно завершил второй пилотируемый полет, а 90-летний актер Уильям Шетнер, сыгравший Капитана Кирка в "Звездном пути" (Star Trek), стал самым возрастным человеком, побывавшим в космосе.
Корабль стартовал в 17.50 мск в Техасе. На четвертой минуте полета после отделения от ускорителя капсула с экипажем из четырех человек достигла высоты 107 километров над Землей, после чего начала возвращение на Землю. Весь полет продолжался около 11 минут, компания Blue Origin вела прямую трансляцию.
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"Уильям Шетнер теперь стал самым пожилым человеком, побывавшим в космосе, ему 90 лет", - сказала ведущая трансляции.
Вместе с актером на орбите побывали вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс, бывший инженер НАСА Крис Бошуайзен и бизнесмен Глен де Врайс. Экипаж провожал в полет и первым встречал на Земле владелец Blue Origin Джефф Безос, который летал на New Shepard несколькими месяцами ранее.
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После выхода из капсулы корабля Шетнер был растроган до слез. "Ты летишь ввысь, и вдруг - голубизна под тобой внизу и эта ужасная чернота сверху. Родная земля, нежно голубой цвет под тобой, а над тобой - темнота! Что это? Смерть? Что это - эта чернота сверху?" – сказал он Безосу.
"Это было так чувственно, этот опыт бесценен, и я надеюсь, что я никогда этого не забуду. Я не хочу потерять это, ведь это настолько больше, чем мы, чем сама жизнь", - сказал актер, вытирая слезы.
Безос, уже успевший напоить экипаж шампанским, терпеливо слушал 90-летнего Шетнера.
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Blue OriginВ миреТехасСШАНАСАКосмос - РИА НаукаДжефф БезосЗемля
 
 
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